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Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)

Тест-драйв: пикап Volkswagen Amarok увезет тонну вещей и позволит баловаться быстрым разгоном

Немецкий пикап Volkswagen Amarok с 3-литровым турбодизелем — это такой могучий работяга, который может и позажигать как «гонка», и побаловаться с разгоном с места. 224-сильный дизель вывозит Amarok из сотни менее чем за 8 секунд, но это, конечно, не главное его предназначение. Тяговитый мотор поможет пикапу лучше справляться с тяжелыми грузами и прицепом, а на жестком бездорожье повысит шансы вылезти из трясины. Подробнее о достоинствах и недостатках немецкого пикапа — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Сначала экспресс-обзор основных параметров Volkswagen Amarok (предоставлен официальным дилером «Автомир»):


Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Внешность Amarok, пожалуй, самая симпатичная среди основных пикапов-конкурентов, представленных на российском рынке. Но это пока мы вживую не видели обновленный брутальный Mitsubishi L200, который скоро появится в продаже.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Amarok сочетает в себе мощь, стремительность и лаконичный дизайн кузова, при этом автомобиль не выглядит огромным вальяжным слоном.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


И тем не менее автомобиль нуждается уже в редизайне. Острая оптика и массивная радиаторная решетка в стиле последнего Touareg вдохнули бы в него новую жизнь.


А что же у нас в салоне? Заглянем туда:


Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Скромное убранство интерьера Volkswagen Amarok освежается кожаными сиденьями, небольшим количеством глянца и металлизированных вставок.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


И конечно, достойный руль — он у всех «Фольксвагенов» одинаков — аккуратный, с мягкой кожей, удобный в обхвате. А вот подогрев баранки «Амароку» не положен.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Все пластики в салоне жесткие, даже передняя панель, — сказывается утилитарное предназначение пикапа. Но выглядят материалы более-менее.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Туда же и небольшой экранчик мультимедиа — зачем работяге крупный дисплей, лишний раз отвлекать водителя? Впрочем, весь основной функционал система предоставляет.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Кресла снабжены электроприводом и регулировкой поясничного подпора. Они довольно плотные с мощной боковой поддержкой — это не помешает в высоком пикапе, склонном к кренам.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Задний диван плоский, и места тут немного. Но есть куда поместить ступни, а высокая крыша дает запас пространства над головой более кулака.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Из удобств сзади только электростеклоподъемники, розетка на 12 вольт да этот вот подстаканник на полу.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Пикап может взять на борт около тонны груза. Конфигурация кузова позволяет уместить здесь европалету, а длинномеры можно перевозить с откинутой крышкой.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


3-литровый турбодизель V6 «Амарока» развивает 224 «лошади», а максимальный крутящий момент в 550 Н·м доступен с 1400 оборотов.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


С постоянным полным приводом 4MOTION наш «Амарок» может взять первую сотню за 7,9 секунды, но куда так носиться на груженом пикапе? Тем более что к особенностям дозирования тяги здесь надо привыкать.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


На утапливание педали газа до одной трети её хода дизель реагирует сонно, заставляя все время активнее работать акселератором. Более энергичные манипуляции с газом вызывают сравнительно неторопливый набор 3000 оборотов, и только потом автомобиль выстреливает с ощутимой тягой.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Работа 8-ступенчатого гидротрансформаторного автомата здесь не заметна ни толчками, ни запаздыванием с переключениями. Все работает четко, автомат расторопно и адекватно повышает и понижает передачи.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


На бездорожье, в снежном плену тяговитый дизель и ватная педаль газа позволяют вам меньше срываться в букс и уверенно проходить преграды.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


В автомобиле доступна блокировка дифференциала в заднем мосту, это ощутимо добавляет потенциала к форсированию сложных мест.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Все попытки тронуться с места в критических условиях, раскачать машину, въехать в горку можно осуществлять в пределах 1500 оборотов дизеля. И если пикап еще не зарылся и не сидит на раме, тяги должно хватить для освобождения.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Ездовой комфорт на рамном «Амароке» в разных условиях имеет разную степень. Подвеска позволяет на высокой скорости проскакивать серьезные ухабы, дорожных полицейских, глубокую поперечную колею.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Выщербленный асфальт, да и просто ровное шоссе будут отзываться в салоне пикапа мелкой тряской и остаточными вибрациями на раме.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Стоит наш 3-литровый дизельный «Амарок» от 3 134 900 рублей, он предлагается сразу в хорошем оснащении с круизом, климатом, камерой заднего вида, кожаным мультирулем, ксеноновыми фарами.



Внедорожник-грузовик для гонок: тестируем прыткий немецкий Volkswagen Amarok (инфографика)


Конкуренты обойдутся дешевле, но у них и нет такого мощного мотора. Toyota Hilux со 177-сильным дизелем и 6-ступенчатым автоматом в топе стоит 2 862 000 рублей. А обновленный Mitsubishi L200 потянет на 2 702 000 рублей, но у него тоже только 6-скоростной автомат и более слабый 181-сильный дизель. 


Ранее мы тестировали абсолютно новую модель Lexus UX, самый дешевый и компактный кроссовер марки. 

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