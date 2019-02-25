«Это унижение»: учителям пообещали миллион за переезд в деревню — они возмущены

Владимир Путин анонсировал запуск программы «Земский учитель» — по аналогии со старой программой «Земский доктор» новосибирским педагогам будут давать миллион рублей, если они переедут жить в село или на худой конец в посёлок, где останутся преподавать. Новосибирские учителя такой возможности не обрадовались — они боятся маленьких заработков и деревенской жизни, тогда как власти подсчитали, что сейчас в области остро не хватает более 500 учителей и миллион поможет им уладить жилищные проблемы. О том, за сколько учителя готовы сменить метро и городские улицы на колодезную воду и огород — в материале НГС.

О программе «Земский учитель» президент Владимир Путин заявил во время выступления с посланием Федеральному собранию. Он предложил со следующего года давать миллион рублей учителям, которые переедут в сёла и малые города. Похожую программу запускали в 2012 году для молодых врачей — «Земский доктор», но для педагогов ограничения по возрасту решили убрать. «Из 42 тысяч школ у нас в стране 26 тысяч — сельские, — цитирует пресс-служба Министерства просвещения России слова министра Ольги Васильевой. — Понятно, что в них педагоги сегодня совмещают различные предметы. И сейчас учителя, получив те самые подъёмные средства, которые будут заложены в эту программу, начнут обустраивать свою жизнь именно в селе». По данным федерального министерства, сейчас в сельских школах по всей стране не хватает около 12 тысяч работников — не только учителей, но и других сотрудников. В Новосибирской области официальные цифры гораздо меньше. Как сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос НГС, по последним данным, «дефицитных вакансий педагогических кадров» в регионе всего 530.



Больше всего в сёлах не хватает учителей иностранных языков — английского и немецкого, а также математики, русского языка и литературы. На пятом месте по востребованности — учителя начальных классов. По числу вакансий лидируют три района — Сузунский, Чановский и Чулымский, в общей сложности здесь не хватает 133 учителя, сообщили в правительстве. Власти считают, что с помощью подобных программ смогут завлечь в сёла молодых и опытных педагогов, как это было с врачами. К слову, по данным областного минздрава, по программе «Земский доктор» с 2012 по 2018 год в районы Новосибирской области переехали 630 врачей, которым, соответственно, из федерального бюджета выплатили 630 миллионов рублей. Сами учителя предложение президента не оценили — корреспондент НГС опросил нескольких педагогов разного возраста и стажа на условиях анонимности. «Если честно, то никогда не видела, чтобы хоть какая-то программа хоть чем-то хорошим заканчивалась. Я бы точно ни за сколько не поехала в деревню, — говорит 49-летняя учительница начальных классов одной из новосибирских школ Ирина (имя изменено. — Прим. ред.). —

Миллион и село — это унижение. Один раз бросят, а дальше — бросят на выживание. <...> В деревнях финансирования нет, значит, помогать учителям не будут. Зарплата зависит от количества детей, а в селе мало детей. Оснащение школ никакое. За этот миллион учитель будет до пенсии отчитываться, куда потратил». По словам Ирины, главный минус программы — в зарплате учителей, которая даже в городе не дотягивает до средней. «Если работать на одну зарплату — это не более 15–20 тысяч. Чтобы получать больше, нужно каждые пять лет защищаться на категорию, проходить курсы, участвовать в разных конкурсах не только школьного уровня (и детских, и учительских), брать какие-либо кружки, делиться своими наработками в интернете, в газетах и журналах, выступать на различных семинарах, показывать высокие результаты по своему предмету в ОГЭ, ЕГЭ... В общем, много что, как будто в сутках больше 24 часов. Я работаю в центре города, боюсь, на окраинах ещё хуже», — сетует она. «У нас огромная загруженность бумагами: отчётность, проверки, электронные журналы, которые только на словах электронные <...>, — говорит другая учительница, 35-летняя преподаватель русского языка и литературы Елена (имя изменено. — Прим. ред.). — За миллион бы точно не поехала. Что мне там делать? Это раньше после педа направляли куда-то, но сейчас это в прошлом, люди хотят работать в городе, и это нормально. Я понимаю, что там дефицит кадров и, может быть, будут желающие переехать туда, но вряд ли это будет молодёжь. Если ограничений по возрасту действительно нет, то туда смогут поехать педагоги предпенсионного возраста — для них это, может быть, и интересный вариант, но мне — нет».

Будущие учителя, студенты НГПУ, как ни странно, уже перед выпуском говорят о том, что учителями работать не хотят даже в городе, не говоря уже о селе. «Повысить престиж профессии можно только одним путём — повысить зарплату. Молодёжь идёт меньше в учителя, так как маленькая зарплата, а обязанностей много, да и детей всё меньше кто любит. Хочется получать от 30 тысяч, но на деле по выпуску из универа без стажа насчитываю от 15 тысяч. Переехать в село я не соглашусь ни за какаю сумму — я люблю цивилизацию», — рассказала Александра, студентка института филологии НГПУ. В деревнях действительно наблюдают большой дефицит учителей, особенно учителей-предметников, говорит Светлана Королькова, учитель географии в посёлке Маяк Искитимского района и победитель областного конкурса «Учитель года — 2017». По её словам, молодёжи «Земский учитель» не поможет.

«Насколько мне известно, возраст участников этого проекта не ограничен, поэтому мы понимаем, что совсем молодых людей, наверное, привлечь в небольшое село, в отдалённое село даже миллионом будет не так легко. Я вижу среди участников, например, семьи, которые не смогли решить в городе проблему с жильём. И тогда для них это будет как определённая возможность. Даже получить этот миллион, который они смогут использовать, возможно, на покупку жилья, а возможно, что муниципалитет предоставит им жильё. И вот если такие педагоги, достаточно зрелые, может быть, опытные, может быть, это даже будет семейная пара — вот для них, мне кажется, это как раз и будет определённая возможность решить как свою жилищную проблему, так и быть обеспеченным работой.

Если молодой человек вырос в городе и свою небольшую жизнь прожил именно в городе, то ему просто очень трудно будет адаптироваться в селе. Он должен понимать, что, во-первых, это совсем другой менталитет, во-вторых, он должен понимать, что он попадёт в такое сообщество очень замкнутое, где не будет возможности, наверное, реализовать свой досуг вне школы. И городскому молодому человеку это будет действительно трудно и, возможно, болезненно. Тем более мы видим, что в настоящее время среди людей среднего возраста возникла тяга к природе, к занятию огородничеством. И вот я даже такое решение больше вижу. Из, может быть, небольшой квартиры, имея одного-двух детей, они смогут приехать в село, купить домик. Кроме учительской жизни заниматься каким-то подсобным хозяйством, растить детей на свежем воздухе, кормить их экологически чистыми продуктами и плюс ещё работать в школе», — рассказала Светлана Королькова.

Её слова подтверждает директор Каргаполовской СОШ в Сузунском районе Лариса Дементьева.