ПДД для бывалых: всегда ли прав тот, кто справа

Пример неоднозначной ситуации: приоритет вроде бы имеет Nexia, потому что у Volkswagen — помеха справа. На самом деле, Nexia едет по стихийно накатанной дороге и её тут вообще быть не должно. Для России такие головоломки очень характерны





Некоторые правила выветриваются сразу после автошколы, поэтому в проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминаем пункты, которые водители обычно зубрят уже после аварии. Для знатоков предлагаем небольшой тест в конце статьи.







Правило правой руки — так на жаргоне называется требование уступить помехе справа. Пикантная подробность в том, что правило это растащено сразу по трём пунктам ПДД. Ниже мы приведём их точные формулировки, а суть заключается в следующем.







Пункт 13.11 действует на перекрёстках равнозначных дорог, в том числе когда главная дорога поворачивает. Исключение сделано для перекрёстков с круговым движением: даже в отсутствие знаков приоритета едет первым тот, кто уже на кольце. Знак 4.3 «Круговое движение» при этом обязателен.







Пункт 8.4 обязывает уступать помехе справа при одновременном перестроении — это правило часто работает на многополосных магистралях.







И, наконец, во всех неясных ситуациях, когда траектории пересеклись, действует пункт 8.9. Например, он востребован при разъездах на парковках или при одновременном развороте по траекториям разной крутизны.







Требование уступить помехе справа кажется простым, и тем не менее нарушают его частенько и не всегда со злым умыслом.







В этом видео приятно удивляет корректная речь и аргументированная позиция владельца регистратора Region 52/Youtube.com





Типичный пример: вы едете вдоль жилого массива, приближаетесь к пересечению проезжих частей, справа появляется автомобиль. Нужно ли уступать ему? Если территория справа является жилой зоной или любой другой прилегающей территорией (парковкой, например), правило правой руки для вас не действует — уступает тот, кто выезжает. Но если он находится на равноценной дороге, которая во всех градостроительных документах считается улицей, в отсутствие знаков приоритета уступать должны вы.





Пример ситуации, когда определить, кто же должен был уступать, крайне сложно: примыкающая справа проезжая часть может быть как полноценной дорогой, так и выездом с рынка, на чём настаивает владелец регистратора





На иллюстрациях к билетам автошколы жилые зоны и прилегающие территории обозначены явно. В реальности предугадать, является ли дорога дворовым проездом или полноценной улицей, не всегда просто. Тем более зимой, когда проезжую часть могут накатать по снегу прямо через газон.







На парковках супермаркетов водители нередко считают себя на главной дороге, двигаясь по прямому проезду: дескать, уступать должны те, кто выезжает из боковых «проулков». Но чаще всего территория парковки является «равнозначной», поэтому при пересечении траекторий действует пункт 8.9.







Из-за особенностей разметки два автомобиля из соседних полос после примыкания дороги оказались вдруг в одной сужающейся полосе. Формально при пересечении их траекторий и отсутствии других особенностей уступить должен владелец автомобиля KIA





Пересечения траекторий возникают и в местах сужения проезжей части. Проблем нет, если они обозначены знаками и разметкой, например, мы чётко видим конец разгонной полосы и уступаем тем, кто движется по основной проезжей части. А если нет? Тогда возникает двусмысленность, потому что при «равноценном» сужении дороги уступать должны те, кто движется в левых рядах. Это не интуитивно и для многих водителей оскорбительно, поэтому они стремятся втереть «правого» в обочину, хотя он прав не только физически, но и по существу.







В сухом остатке получаем следующее: в идеальном мире, где знаками отмечены выезды из жилых зон и с прилегающих территорий и где разметка всегда видима, проблем с применением правила правой руки нет. В реальном же мире часто возникает неясность, тем более у водителей не так много времени на принятие решения. Плюс многое решают привычки: например, интуитивно кажется, что на Т-образных перекрёстках приоритет у тех, кто едет прямо, хотя это не всегда так.







Запомним следующее: приближаясь к пересечению, на котором нет знаков, разметки или явных признаков выезда с прилегающей территории, готовимся уступить помехе справа. Верно и обратное: если у вас помеха слева и вы уверены в своём преимуществе, имейте в виду, что оппонент может видеть ситуацию по-другому.







Попадать в аварии, где задействован один из трёх указанных пунктов, чревато: при их разборе ситуация нередко переворачивается с ног на голову. Были прецеденты, когда решение менялось через три года: изначально одному из водителей вменяли нарушение пункта 8.9 ПДД, но в судебных разбирательствах со страховой выяснялось, что пересечение всё же было неравноценным.







А теперь — небольшой тест.





Имеете ли вы приоритет по правилу правой руки при въезде на перекрёстки, обозначенные этим знаком?

Да, уступать должны те, кто движутся по кольцу

Нет, для подобных ситуаций в ПДД есть исключение

Да, если вы въезжаете по главной дороге





Должен ли водитель «Нивы» уступить белому Volkswagen, если знаков перед пересечением нет?

Да, потому что у него помеха справа

Нет, Volkswagen выезжает из жилой зоны





Какие правила разъезда действуют внутри парковок в отсутствие знаков приоритета?

Приоритет у тех, кто движется вдоль широких проездов по прямой

При пересечении траекторий нужно уступать помехе справа

Приоритет у тех, кто выезжает задним ходом





Должны ли водители уступать дорогу пешеходам, которые приближаются справа, двигаясь по проезжей части жилой зоны?

Да, пункт 8.9 ПДД требует уступить помехе справа

Нет, правило правой руки на пешеходов не распространяется

Уступать нужно всем пешеходам вне зависимости от траектории





Выдержки из ПДД







13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.11(1) Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.







13.11(1). При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.







8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.







8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.







Предыдущая серия проекта «ПДД для бывалых» была посвящена езде по невидимой разметке.





ПДД для бывалых: всегда ли прав тот, кто справа Правильные ответы: 5/10 Вы точно сдавали на права? Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: всегда ли прав тот, кто справа Правильные ответы: 5/10 Неплохо, но можно лучше Пройти тест еще раз