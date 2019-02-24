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«На первых порах приходилось справляться с чувством легкого стыда»

Бизнесмен поставила смелый эксперимент в своей фирме — она честно рассказывает о плюсах и минусах

Сибирячка перевела свою фирму на хоум-офис и честно рассказывает о плюсах и минусах такой работы
Сибирячка перевела свою фирму на хоум-офис и честно рассказывает о плюсах и минусах такой работы


Работать не выходя из дома — мечта для многих офисных сотрудников. Однако в реальности часто оказывается, что далеко не все способны на такой режим: то в силу личных особенностей, то из-за специфики работы. Новосибирский предприниматель Анастасия Шастина решила рискнуть — и перевела на хоум-офис всю свою фирму, включая себя. Она ведет дневник проекта на своей страничке в Facebook, где честно рассказывает о причинах такого решения, плюсах и минусах. С разрешения Анастасии НГС будет раз в неделю публиковать ее рассказ об эксперименте. Сегодня — о том, что натолкнуло сибирячку на мысль о хоум-офисе и от каких издержек ей удалось избавиться за первые 2 месяца.


Справка: Анастасия Шастина, предприниматель. Владелец «Завода» — новосибирского event-агентства. Первый проект был реализован в мае 2009 года. Занимается организацией всех видов мероприятий, кроме частных. Среди клиентов — МНТК «Микрохирургия глаза», Tele2, «МЕГА», «Сибакадемстрой», Amway, «Райффайзенбанк», «Балтика», «Ростелеком». По данным на конец февраля, «Завод» выполнил 493 проекта.


В прошлом году мы арендовали для «Завода» большой представительный офис. Хотели посмотреть, что изменится в развитии менеджеров, росте команды, привлекательности в глазах клиентов и, как следствие, в уровне прибыли. В середине декабря мы этот эксперимент закончили. Прибыль откатила на 3 года назад. Часть клиентов отсеклась. Один за другим уволились три менеджера. Кризис долбанул по всем фронтам. Не в офисе, конечно, дело, но тяжелее периода в истории «Завода» я не помню.


В 2019-м я запланировала пожить. Да, вот прям с такой формулировкой. Поэтому в конце года додумалась до нового эксперимента. Рискового. И спорного. Но прошло уже 2 месяца, и есть чем поделиться. Итак, проект #хоумофис.


8 сотрудников «Завода» теперь работают каждый у себя дома. Кто-то взял из офиса компьютер, кто-то стол, кто-то розовый лоток для бумаги. Остальное уехало на склад. 


Мы полностью переработали и прописали регламент работы. По понедельникам у нас планерка. По вторникам, средам и четвергам 20-минутные daily-meeting'и. В пятницу — презентация с итогами недели. Все в скайпе. Единственная офлайн-встреча проходит у нас в четверг. Мы ее называем Заводилка. Это время для образования, мозговых штурмов, «тусича с шавухой» и поддержки team spirit.


Проводим эту встречу в митинг-руме (комнате, которую нам «временно подарили», — такое бывает, сама в шоке, я это называю отдачей за черную полосу 2018-го).


Эксперимент проводится под лозунгом «Работаем на результат, а не на процесс». И кажется, не все клиенты заметили разницу. Но мы заметили. Что уже можно записать в плюсы:


  • экономия до 2 часов в день на сборы и дорогу до офиса. Это около 20 дней в год (а значит, почти дополнительный отпуск);
  • экономия денег на транспорт и обеды;
  • свобода в распоряжении временем: пропускаем часы пик на дороге, в очередях супермаркетов (можно сходить за продуктами и в обед), бережем время и нервы;
  • свобода в выборе положения тела: сидя, лежа, стоя, в движении, на йога-коврике, в кафе, в маршрутке, в букве «зю»;
  • минимум отвлекающих разговоров, курьеров и уборщиц;
  • для бизнеса — сокращение издержек, связанных не только с арендой, но и с печеньками, интернетом, уборкой;
  • сбережение нервов: все стали высыпаться, работать с ясной головой, оставаться дома во время морозов.


Большое решение всегда зреет как сталактит — сначала копятся чужие истории и примеры. Они капают в мозг еще тогда, когда ты даже не «лег» в сторону решения.


Вот и я стала замечать, что тайно восхищаюсь командами «Event-маркетинг от А до Я» и «Издательства МИФ». Они преподносят отсутствие офиса как конкурентное преимущество. Мы — крутые, у нас работают особенные люди, с высокой степенью самоорганизации и самомотивации. Их не надо ублажать печеньками и мягкими креслами. Мы никого не будем тянуть, обучать, просить уверовать в свой потенциал. Будем работать только с профессионалами.


И больше всего мне нравится не то, что у них нет офиса, а то, как громко они об этом говорят. Лично мне на первых порах приходилось справляться с чувством легкого стыда (стыдика) за то, что у нас все теперь будет «не как у людей».


Прощальная вечеринка сотрудников «Завода» перед переходом на домашний режим работы
Прощальная вечеринка сотрудников «Завода» перед переходом на домашний режим работы


В первом гуглдоке по проекту хоум-офис в минусах было «отсутствие места (читай — понтового) для встречи с клиентами». При этом за год у нас было 13 встреч с клиентами на нашей территории — и то только потому, что мы сами активно на этом настаивали. Все остальные встречи проводилась или в офисах клиентов, или на нейтральной территории.


Дальше мне попался HR-кейс «Билайна» с их программой «befree». Большую часть сотрудников они перевели на частично удалённую работу. Конечно, сократили офисные площади. Но пошло все не от экономии, а от эйчаров. Это просто песни, а не статьи. Погуглите.


Работа на результат, а не на процесс. Ну конечно. То, от чего я сбежала 10 лет назад, — почему бы не предложить то же самое и команде? Каждый должен хоть раз в жизни попробовать режим хоум-офиса. Так почему бы не сейчас? Раз звёзды так встали. Подойдет это не всем в силу личных особенностей. Но как узнать, кому подойдет, если не попробовать?


Если мы организуем мероприятия, то первое, что мы должны уметь делать, — это организовывать себя и свой рабочий процесс. Разве это не является убедительным доказательством нашего профессионализма?


Прошло 2 месяца. Полет нормальный. Мы постоянно проводим фидбэчные с сотрудниками, где просим их анализировать плюсы и минусы работы дома. Пока они строчат портянки плюсов, а минусы высасывают из пальца:


  • хочется тискать собаку;
  • кошке иногда хочется запрыгнуть повыше, а она не может, приходится вставать и помогать;
  • не хватает живого общения, как раньше… с кондукторшей, например;
  • много ем;
  • много мелких вопросов в офисе можно было решить, перекинувшись парой фраз: «Можешь послушать, нормально звучит такая формулировка…?», «Кто-нибудь работал на этой площадке?», «Ксю, можешь дать телефон чувака, ну того, который вот такой (показывает)», «Ребят, мне нужен экспресс-штурм, че можно на стикере написать?».


Сейчас для этих смол-токов используется WhatsApp. Я бы уточнила: насилуется WhatsApp. Но! Это и приучает к самостоятельности. Потому что открывать чат, писать, читать — это долго. И постепенно формируется привычка не сотрясать эфир по пустякам и принимать ответственность на себя.


В следующих постах напишу о том, какой мы видим перспективу развития эксперимента, как справляемся с минусами для бизнеса (все меры пока превентивные, никаких реальных провалов до сих пор не произошло), а также какие конкретно шаги мы предприняли для перехода на домашку. Стэй тюнд. Стэй хоум.

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