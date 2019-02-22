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«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ

Угоняем Land Cruiser Prado читателя Михаила — в нём куча «секреток» и проще вызвать автокран

«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


В новом выпуске проекта «Угонят — не угонят?» — читатель Михаил и его Land Cruiser Prado 2007 года выпуска. Автомобиль стоит более миллиона рублей, очень популярен у угонщиков, поэтому владелец подошел к установке охранных систем основательно. Проверим, сколько минут продержится этот Prado и какую оценку заслужит вместе со специалистами компании «Цезарь Сателлит». 


На нашем внедорожнике установлены диалоговая сигнализация Pandora, два реле блокировки, микросхема-«секретка» и механический блокиратор капота. Но всего этого злоумышленник не знает и пытается похитить авто. 


«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


«Сворачиваем воротком личинку, открываем дверь, машина у нас начинает орать, мы ищем блок сигнализации. Стоит он за щитком, мы приборную панель скинули, буквально меньше минуты. Отключаем, блок сигнализации перестает подавать вообще какие-либо сигналы, и сирена перестает орать. Мы скинули разъемы, но дальше у нас машина не заводится», — рассказывает Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса «Цезарь Сателлит».



«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


Если сигнализация отключена, но машина не заводится — для опытного вора это не проблема. В течение минуты методом прозвона можно найти проводное реле, которое установлено под порогом и блокирует цепь бензонасоса. Теперь машина заводится и работает, но дальше угонщика ждут проблемы посерьезней.



«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


«При переключении скорости автомобиль заглох, при положении D селектора. Заглох очень быстро, соответственно, это показатель того, что заблокирована цепь либо зажигания, либо любых датчиков. У нас высветилась ошибка, вылез "чек". Мы этот "чек" считали простым сканером, он показал ошибку датчика массового расхода воздуха. Мы лезем за бардачок и ищем какое-то подключение к штатной проводке», — продолжает Алексей Щерба. 



«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


Это так называемая «секретка» — микросхема, которая интегрирована в проводку автомобиля. Микросхема разрывает цепь какого-то датчика, а чтобы она сработала, владелец должен набрать определенную комбинацию какими-либо клавишами машины. Например, два раза нажать на кнопку подъема водительского стекла. Так вот обнаружить эту «секретку» не так просто — пойди поищи маленькую микросхему в огромном авто.


Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


Но даже если она не тщательно спрятана, например, за бардачком, и нейтрализована, Prado продолжает сопротивляться и глохнет по-прежнему. «Поехал, заглохла снова. Если машина глохнет, значит беспроводное реле все-таки стоит. Значит, ищу беспроводную блокировку», — объясняет Василий Синицин, старший специалист по мобильным объектам. 



«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


Где-то спрятано радиореле, разрывающее важную цепь управления двигателем. Это реле срабатывает от радиометки, которая всегда при владельце. Наличие механического блокиратора капота подсказывает угонщику, что реле может стоять в моторном отсеке.



«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


Теперь надо еще возиться с замком капота, это дополнительное время. Но и получив доступ к моторному отсеку, злоумышленник не сразу отыщет маленькое реле-блокировку. Все это практически ставит крест на попытках угона этого внедорожника. Но даже если его увезут на эвакуаторе с целью разбора, есть вероятность того, что запчасти от машины вскоре «всплывут». Владелец нанес на стекла, фары, кузовные детали специальную гравировку с вин-номером машины. 



«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


По мнению специалистов, на угон этого Prado понадобится от 15–30 минут. Это слишком долго, и автомобиль заслуживает оценки в 4,8 балла. «Маленько до пятерки не хватает, потому что нет маяка. Здесь механические блокировки будут даже излишни, у нас достаточно интересна поставлена здесь электронная система. Надо поставить независимый GSM-трекер, который будет работать на батарейках и даст возможность вернуть автомобиль в случае, если его утянут на эвакуаторе. Либо разбойное нападение», — говорит Алексей Щерба. 



«Угонят — не угонят?»: как похитить Land Cruiser Prado — только один верный способ


Установка маяка повлечет для владельца дополнительные расходы. Впрочем, они не так велики — порядка 5–10 тысяч рублей. 


Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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