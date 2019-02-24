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Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» 999 — не пущу вас в метро

Porsche Cayenne гоняет людей по тротуару Красного проспекта, а водитель «Камри» ООО плюёт на знаки

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В новом, 112-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: немецкие внедорожники на тротуарах, чиновничья «Камри» под запрещающим знаком и парковка поперек стояночных мест.

Открывает выпуск внедорожник Porsche Cayenne с номерами 999, который взгромоздился на тротуар Красного проспекта и препятствует проходу в подземный переход. 

«Так паркуется служебный автомобиль чиновника областной администрации, и, судя по информации из интернета, это министр юстиции области. А что вы хотите от остальных людей?» — задается вопросом читатель Петр. 

BMW убежал от знака на тротуар. 

«На парковке у "Большой Медведицы" данный пациент поставил свой утиль таким образом, что обойти его можно было только по проезжей части, что небезопасно», — возмущен Иван.

На тротуаре улицы Богдана Хмельницкого.

«Тот самый скандальный дом сотрудников охраны: Железнодорожная, 6/1. Свой дом со всех сторон отгородили, а служебный транспорт ставят посреди, блокируя выезд из гаражей», — рассказывает Владислав.

Надо перегородить дорожку людям, пусть лезут в сугроб.

«Краснообский беспредел», — коротко выражается читатель Никита.

«На тротуаре и пешеходном переходе у аптеки на улице Марии Ульяновой, 1», — информирует Игорь.

«Наличие кроссовера заменяет совесть», — делают вывод очевидцы. 

Все стоят в ряд, а я встану поперек. 

«Двор на улице Кубовая, 113/2. Надоели эти охамевшие паркующиеся. С коляской кое-как можно пройти по пешеходной дорожке», — недовольна читательница Ольга. 

Ранее портал НГС выяснял, как съездить в Москву и купить популярный кроссовер на 200 тысяч дешевле, чем в Новосибирске. 

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Дмитрий Косенко

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