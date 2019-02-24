«Я паркуюсь как чудак»: «Порше Кайен» 999 — не пущу вас в метро

В новом, 112-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: немецкие внедорожники на тротуарах, чиновничья «Камри» под запрещающим знаком и парковка поперек стояночных мест.

Открывает выпуск внедорожник Porsche Cayenne с номерами 999, который взгромоздился на тротуар Красного проспекта и препятствует проходу в подземный переход.

«Так паркуется служебный автомобиль чиновника областной администрации, и, судя по информации из интернета, это министр юстиции области. А что вы хотите от остальных людей?» — задается вопросом читатель Петр.

BMW убежал от знака на тротуар.

«На парковке у "Большой Медведицы" данный пациент поставил свой утиль таким образом, что обойти его можно было только по проезжей части, что небезопасно», — возмущен Иван.

На тротуаре улицы Богдана Хмельницкого.

«Тот самый скандальный дом сотрудников охраны: Железнодорожная, 6/1. Свой дом со всех сторон отгородили, а служебный транспорт ставят посреди, блокируя выезд из гаражей», — рассказывает Владислав.



Надо перегородить дорожку людям, пусть лезут в сугроб.

«Краснообский беспредел», — коротко выражается читатель Никита.



«На тротуаре и пешеходном переходе у аптеки на улице Марии Ульяновой, 1», — информирует Игорь.



«Наличие кроссовера заменяет совесть», — делают вывод очевидцы.



Все стоят в ряд, а я встану поперек.