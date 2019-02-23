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Обыски ФСБ в клинике Мешалкина, арест учёного, влюблённые курьеры и вспышка кори. Главное

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска, которые произошли на этой неделе

Влюблённые курьеры и арест всемирно известного учёного — эти новости из Новосибирска обсуждали по всей стране
Влюблённые курьеры и арест всемирно известного учёного — эти новости из Новосибирска обсуждали по всей стране


Неделя была не из простых — главным скандалом недели стали обыски ФСБ в клинике Мешалкина и арест заместителя директора Евгения Покушалова. Против известного учёного возбудили дело по двум статьям УК РФ, а в пятницу суд решил отправить его в СИЗО. В это время в Новосибирске врачи зафиксировали вспышку кори — заболели уже десятки горожан, а школы закрыли на карантин. Причиной массового заражения корью стал отказ от прививок, объяснили в Роспотребнадзоре. И всё же в Новосибирске были и хорошие новости — белая медведица Герда родила двух медвежат, и в зоопарке попросили не тревожить семейство. Коротко о самом главном — НГС выбрал 10 самых важных событий и статей за прошедшую неделю.



На суде Евгений Покушалов сказал, что он не виноват в том, в чем его обвиняют
На суде Евгений Покушалов сказал, что он не виноват в том, в чем его обвиняют


«Я считаю, что сегодня принято абсурдное, беспрецедентное решение. Арестовали известного учёного мирового уровня. При ознакомлении с материалами дела <…> Никаких доказательств не представлено. Есть только показания двух свидетелей из фирм, к которым Покушалов не имеет никакого отношения. <…> Защита будет обжаловать это решение. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. <…> С материалами дела мне дали ознакомиться только сегодня», — заявила после заседания адвокат Покушалова Лариса Шихалева.



  • В Колывани мать утонувших в яме мальчиков отсудила у коммунальщиков три миллиона рублей, однако Людмила Кузьмина не исключает того, что МУП «Коммунальное хозяйство» может попытаться оспорить судебное решение, так как представитель ответчика в суде был не согласен с обвинениями в адрес предприятия.


Сыновья Людмилы Кузьминой упали в яму с водой, которую разрыли коммунальщики и никак не огородили, — дети не смогли выбраться и утонули
Сыновья Людмилы Кузьминой упали в яму с водой, которую разрыли коммунальщики и никак не огородили, — дети не смогли выбраться и утонули


«Он сказал, что вообще нет их вины никакой, что это люди виноваты, что они ходили, видели, что угроза есть обществу, что эта яма вырыта <…>, а никто не сказал об этом. <…> Он сказал, что это мать виновата, что она доверила ребёнку ребёнка [забирать из детского сада]. <…> Такая ахинея, такой бред, виноваты все, но только не они», — рассказала НГС Людмила Кузьмина. Получив компенсацию, мама погибших мальчиков в первую очередь хочет поставить памятники сыновьям


  • Новосибирская полиция переживает серьёзный дефицит кадров — в местном МВД не хватает около 600 сотрудников. Хотя полицейским обещают льготы, жильё и раннюю пенсию, люди всё равно увольняются из-за тяжёлых условий труда, а большинство желающих устроиться в полицию отсеивают во время жёсткого отбора.


Чтобы стать сотрудником полиции, мало одного желания. Из 1000 желающих отсеют около 700 человек ещё в начале отбора
Чтобы стать сотрудником полиции, мало одного желания. Из 1000 желающих отсеют около 700 человек ещё в начале отбора


Сотрудники МВД откровенно рассказали корреспонденту НГС о ненормированном графике, бесконечной бумажной волоките и многолетнем ожидании обещанного по закону служебного жилья, а в кадровой службе ГУ МВД объяснили, на что же могут рассчитывать те, кто всё-таки хочет работать в полиции.



  • Российским военным запретили пользоваться смартфонами и соцсетями — такие поправки к закону приняли в Госдуме на этой неделе. По мнению депутатов, публикации военнослужащих привлекают террористов и иностранные спецслужбы, тогда как сами солдаты и общественники уверены, что без связи с внешним миром никто не узнает о дедовщине, беспределе со стороны командования и жутких условиях, в которых приходится служить. Родственники военнослужащих рассказали, что творится в современной армии и почему поправки в закон только навредят солдатам.



Из всей базы доноров Тасе Морозовой подошёл только кировчанин Сергей Москвин
Из всей базы доноров Тасе Морозовой подошёл только кировчанин Сергей Москвин


По закону познакомиться со своим донором можно только через несколько лет — недавно мама Наталья смогла поблагодарить Сергея за спасение дочери. Сергей Москвин рассказал НГС, как стал донором костного мозга и почему в этом нет ничего страшного и опасного.




Случайный кадр прославил двух влюблённых курьеров из Новосибирска
Случайный кадр прославил двух влюблённых курьеров из Новосибирска


Сами влюблённые подумали, что их разыгрывают, и долго не верили своей удаче. НГС поговорил с Дмитрием и Юлией о том, как они познакомились на работе, и о мечтах о поездке во Францию.



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МЕДВЕДИЦА ГЕРДА РОДИЛА ДВУХ МЕДВЕЖАТ Это замечательное событие произошло 11 декабря 2018 года. В природе белые медведицы незадолго перед родами прячутся в берлогу и остаются там на протяжении нескольких месяцев и обходятся без корма. В условиях зоопарка мы тоже стараемся создать для медведицы охранный режим. Мы не тревожим Герду, не заходим в вольер. О появлении малышей мы узнали с помощью камер видеонаблюдения, установленных в логове Герды. Биологи и ветеринарные врачи еще не осматривали медвежат, но дистанционное наблюдение показывает, что с ними все в порядке.​ Детеныши белых медведей появляются на свет беспомощными и незрячими. Вес медвежонка при рождении около 600-700 граммов. На фоне мамы медвежата кажутся совсем крошечными. Медведица никуда не отлучается, потому что в первые недели она почти постоянно кормит своих малышей. Сейчас детеныши Герды уже открыли глаза. Медвежата хорошо набирают в весе, их теперь не сложно разглядеть возле мамы. Перерывы между кормлениями увеличиваются, но Герда все время рядом со своими медвежатами. Она позволяет себе только на несколько секунд выйти на улицу, поесть снега. Герда следит за тем, чтобы медвежатам было тепло: подгребает соломы, и когда кормит детенышей, придерживает их лапами и согревает дыханием.​ Герда стала мамой в третий раз, но впервые выкармливает двух медвежат. Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказывает о том, почему сейчас очень важно не тревожить семейство белых медведей: «Несмотря на то, что белые медведи живут во многих зоопарках мира, этот вид остается крайне непростым в содержании и разведении. Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды все будет хорошо. Важным условием является спокойствие Герды. Сотрудники зоопарка даже снег возле ее вольеры не убирают. Природа все предусмотрела: в первые месяцы жизни детенышей, медведицы ничего не едят, им хватает внутренних ресурсов. И мы просим посетителей не звать Герду, не бросать ей игрушки и корм. Ей сейчас ничего этого не нужно. Мало того, это может навредить. Лучшее, что мы все можем сделать, повторю – не беспокоить медведицу и ее малышей.

Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo)


Посетителей зоопарка попросили соблюдать тишину и не нервировать Герду, ведь даже в условиях зоопарка, где ей ничего не угрожает, как в дикой природе, справиться с двумя малышами очень тяжело.


«Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды всё будет хорошо. Важным условием является спокойствие Герды», — пояснили в зоопарке. А мы уже с нетерпением ждём, когда Герда и двойняшки впервые выйдут на прогулку. 

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