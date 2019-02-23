Обыски ФСБ в клинике Мешалкина, арест учёного, влюблённые курьеры и вспышка кори. Главное

Влюблённые курьеры и арест всемирно известного учёного — эти новости из Новосибирска обсуждали по всей стране





Неделя была не из простых — главным скандалом недели стали обыски ФСБ в клинике Мешалкина и арест заместителя директора Евгения Покушалова. Против известного учёного возбудили дело по двум статьям УК РФ, а в пятницу суд решил отправить его в СИЗО. В это время в Новосибирске врачи зафиксировали вспышку кори — заболели уже десятки горожан, а школы закрыли на карантин. Причиной массового заражения корью стал отказ от прививок, объяснили в Роспотребнадзоре. И всё же в Новосибирске были и хорошие новости — белая медведица Герда родила двух медвежат, и в зоопарке попросили не тревожить семейство. Коротко о самом главном — НГС выбрал 10 самых важных событий и статей за прошедшую неделю.





Утром 20 февраля силовики устроили обыски в клинике Мешалкина и задержали известного учёного Евгения Покушалова. В отношении заместителя директора возбудили дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). Днём 22 февраля Центральный суд Новосибирска вынес решение о мере пресечения в отношении Евгения Покушалова — его отправят в СИЗО почти на два месяца.





На суде Евгений Покушалов сказал, что он не виноват в том, в чем его обвиняют





«Я считаю, что сегодня принято абсурдное, беспрецедентное решение. Арестовали известного учёного мирового уровня. При ознакомлении с материалами дела <…> Никаких доказательств не представлено. Есть только показания двух свидетелей из фирм, к которым Покушалов не имеет никакого отношения. <…> Защита будет обжаловать это решение. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. <…> С материалами дела мне дали ознакомиться только сегодня», — заявила после заседания адвокат Покушалова Лариса Шихалева.







Из-за внезапной вспышки кори в двух лицеях Калининского района объявили карантин. В Роспотребнадзоре отчитались, что ситуация в городе напряжённая — заболели уже 39 новосибирцев, большинство из них ранее отказалось от прививок из-за религиозных взглядов. Профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нестёсов рассказал, что эпидемия может начаться, когда всего треть населения откажется от вакцинации, а также объяснил, откуда взялся фейк, что прививки вызывают у детей аутизм.





В Колывани мать утонувших в яме мальчиков отсудила у коммунальщиков три миллиона рублей, однако Людмила Кузьмина не исключает того, что МУП «Коммунальное хозяйство» может попытаться оспорить судебное решение, так как представитель ответчика в суде был не согласен с обвинениями в адрес предприятия.







Сыновья Людмилы Кузьминой упали в яму с водой, которую разрыли коммунальщики и никак не огородили, — дети не смогли выбраться и утонули





«Он сказал, что вообще нет их вины никакой, что это люди виноваты, что они ходили, видели, что угроза есть обществу, что эта яма вырыта <…>, а никто не сказал об этом. <…> Он сказал, что это мать виновата, что она доверила ребёнку ребёнка [забирать из детского сада]. <…> Такая ахинея, такой бред, виноваты все, но только не они», — рассказала НГС Людмила Кузьмина. Получив компенсацию, мама погибших мальчиков в первую очередь хочет поставить памятники сыновьям.







Новосибирская полиция переживает серьёзный дефицит кадров — в местном МВД не хватает около 600 сотрудников. Хотя полицейским обещают льготы, жильё и раннюю пенсию, люди всё равно увольняются из-за тяжёлых условий труда, а большинство желающих устроиться в полицию отсеивают во время жёсткого отбора.





Чтобы стать сотрудником полиции, мало одного желания. Из 1000 желающих отсеют около 700 человек ещё в начале отбора





Сотрудники МВД откровенно рассказали корреспонденту НГС о ненормированном графике, бесконечной бумажной волоките и многолетнем ожидании обещанного по закону служебного жилья, а в кадровой службе ГУ МВД объяснили, на что же могут рассчитывать те, кто всё-таки хочет работать в полиции.







В начале недели стало известно о трагическом случае в ЛДС «Родник» — во время любительского матча 55-летнему хоккеисту стало плохо с сердцем, и он умер на месте. Вратарь команды «Ударник» играл в хоккей 40 лет, но тяжёлое кардиологическое заболевание вызвало скоропостижную смерть. НГС поговорил с терапевтом и кардиологом о том, как понять, что вы в группе риска, и какие обследования нужно регулярно проходить, чтобы избежать сердечных приступов.







Российским военным запретили пользоваться смартфонами и соцсетями — такие поправки к закону приняли в Госдуме на этой неделе. По мнению депутатов, публикации военнослужащих привлекают террористов и иностранные спецслужбы, тогда как сами солдаты и общественники уверены, что без связи с внешним миром никто не узнает о дедовщине, беспределе со стороны командования и жутких условиях, в которых приходится служить. Родственники военнослужащих рассказали, что творится в современной армии и почему поправки в закон только навредят солдатам.





Почти 5 лет назад у маленькой сибирячки Таисии Морозовой диагностировали рак крови, и чтобы спасти девочку, нужна была трансплантация костного мозга. Но никто из родственников Тасе не подходил. Своего спасителя семья нашла в базе доноров — рабочий из Кирова Сергей Москвин оказался генетическим близнецом ребёнка.





Из всей базы доноров Тасе Морозовой подошёл только кировчанин Сергей Москвин





По закону познакомиться со своим донором можно только через несколько лет — недавно мама Наталья смогла поблагодарить Сергея за спасение дочери. Сергей Москвин рассказал НГС, как стал донором костного мозга и почему в этом нет ничего страшного и опасного.





После нового года в России ощутимо выросла стоимость услуг ЖКХ — журналист НГС изучил новые квитанции новосибирцев, сравнил, сколько мы платили в декабре и январе, и попытался понять, за что и сколько мы должны теперь платить.





Самая романтичная история прошедшей недели. На днях в социальных сетях появилась фотография, где парень в форме службы доставки еды Delivery Club целовался с девушкой в форме службы доставки «Яндекс.Еда», — кажется, всего за пару часов её репостнул к себе каждый второй, а пару тут же окрестили Ромео и Джульеттой наших дней. Работодатели влюблённых оценили шутку и решили наградить пару поездкой в Париж.







Случайный кадр прославил двух влюблённых курьеров из Новосибирска





Сами влюблённые подумали, что их разыгрывают, и долго не верили своей удаче. НГС поговорил с Дмитрием и Юлией о том, как они познакомились на работе, и о мечтах о поездке во Францию.





А у самой знаменитой пары Новосибирска, полярных медведей Кая и Герды, родились двойняшки — медвежата появились на свет ещё в декабре, но ради спокойствия матери зоопарк объявил новость в середине февраля. Только взгляните, какие они милые!









Посетителей зоопарка попросили соблюдать тишину и не нервировать Герду, ведь даже в условиях зоопарка, где ей ничего не угрожает, как в дикой природе, справиться с двумя малышами очень тяжело.





«Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды всё будет хорошо. Важным условием является спокойствие Герды», — пояснили в зоопарке. А мы уже с нетерпением ждём, когда Герда и двойняшки впервые выйдут на прогулку.