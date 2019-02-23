Обыски ФСБ в клинике Мешалкина, арест учёного, влюблённые курьеры и вспышка кори. Главное
Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска, которые произошли на этой неделе
Неделя была не из простых — главным скандалом недели стали обыски ФСБ в клинике Мешалкина и арест заместителя директора Евгения Покушалова. Против известного учёного возбудили дело по двум статьям УК РФ, а в пятницу суд решил отправить его в СИЗО. В это время в Новосибирске врачи зафиксировали вспышку кори — заболели уже десятки горожан, а школы закрыли на карантин. Причиной массового заражения корью стал отказ от прививок, объяснили в Роспотребнадзоре. И всё же в Новосибирске были и хорошие новости — белая медведица Герда родила двух медвежат, и в зоопарке попросили не тревожить семейство. Коротко о самом главном — НГС выбрал 10 самых важных событий и статей за прошедшую неделю.
- Утром 20 февраля силовики устроили обыски в клинике Мешалкина и задержали известного учёного Евгения Покушалова. В отношении заместителя директора возбудили дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). Днём 22 февраля Центральный суд Новосибирска вынес решение о мере пресечения в отношении Евгения Покушалова — его отправят в СИЗО почти на два месяца.
«Я считаю, что сегодня принято абсурдное, беспрецедентное решение. Арестовали известного учёного мирового уровня. При ознакомлении с материалами дела <…> Никаких доказательств не представлено. Есть только показания двух свидетелей из фирм, к которым Покушалов не имеет никакого отношения. <…> Защита будет обжаловать это решение. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. <…> С материалами дела мне дали ознакомиться только сегодня», — заявила после заседания адвокат Покушалова Лариса Шихалева.
- Из-за внезапной вспышки кори в двух лицеях Калининского района объявили карантин. В Роспотребнадзоре отчитались, что ситуация в городе напряжённая — заболели уже 39 новосибирцев, большинство из них ранее отказалось от прививок из-за религиозных взглядов. Профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нестёсов рассказал, что эпидемия может начаться, когда всего треть населения откажется от вакцинации, а также объяснил, откуда взялся фейк, что прививки вызывают у детей аутизм.
- В Колывани мать утонувших в яме мальчиков отсудила у коммунальщиков три миллиона рублей, однако Людмила Кузьмина не исключает того, что МУП «Коммунальное хозяйство» может попытаться оспорить судебное решение, так как представитель ответчика в суде был не согласен с обвинениями в адрес предприятия.
«Он сказал, что вообще нет их вины никакой, что это люди виноваты, что они ходили, видели, что угроза есть обществу, что эта яма вырыта <…>, а никто не сказал об этом. <…> Он сказал, что это мать виновата, что она доверила ребёнку ребёнка [забирать из детского сада]. <…> Такая ахинея, такой бред, виноваты все, но только не они», — рассказала НГС Людмила Кузьмина. Получив компенсацию, мама погибших мальчиков в первую очередь хочет поставить памятники сыновьям.
- Новосибирская полиция переживает серьёзный дефицит кадров — в местном МВД не хватает около 600 сотрудников. Хотя полицейским обещают льготы, жильё и раннюю пенсию, люди всё равно увольняются из-за тяжёлых условий труда, а большинство желающих устроиться в полицию отсеивают во время жёсткого отбора.
Сотрудники МВД откровенно рассказали корреспонденту НГС о ненормированном графике, бесконечной бумажной волоките и многолетнем ожидании обещанного по закону служебного жилья, а в кадровой службе ГУ МВД объяснили, на что же могут рассчитывать те, кто всё-таки хочет работать в полиции.
- В начале недели стало известно о трагическом случае в ЛДС «Родник» — во время любительского матча 55-летнему хоккеисту стало плохо с сердцем, и он умер на месте. Вратарь команды «Ударник» играл в хоккей 40 лет, но тяжёлое кардиологическое заболевание вызвало скоропостижную смерть. НГС поговорил с терапевтом и кардиологом о том, как понять, что вы в группе риска, и какие обследования нужно регулярно проходить, чтобы избежать сердечных приступов.
- Российским военным запретили пользоваться смартфонами и соцсетями — такие поправки к закону приняли в Госдуме на этой неделе. По мнению депутатов, публикации военнослужащих привлекают террористов и иностранные спецслужбы, тогда как сами солдаты и общественники уверены, что без связи с внешним миром никто не узнает о дедовщине, беспределе со стороны командования и жутких условиях, в которых приходится служить. Родственники военнослужащих рассказали, что творится в современной армии и почему поправки в закон только навредят солдатам.
- Почти 5 лет назад у маленькой сибирячки Таисии Морозовой диагностировали рак крови, и чтобы спасти девочку, нужна была трансплантация костного мозга. Но никто из родственников Тасе не подходил. Своего спасителя семья нашла в базе доноров — рабочий из Кирова Сергей Москвин оказался генетическим близнецом ребёнка.
По закону познакомиться со своим донором можно только через несколько лет — недавно мама Наталья смогла поблагодарить Сергея за спасение дочери. Сергей Москвин рассказал НГС, как стал донором костного мозга и почему в этом нет ничего страшного и опасного.
- После нового года в России ощутимо выросла стоимость услуг ЖКХ — журналист НГС изучил новые квитанции новосибирцев, сравнил, сколько мы платили в декабре и январе, и попытался понять, за что и сколько мы должны теперь платить.
- Самая романтичная история прошедшей недели. На днях в социальных сетях появилась фотография, где парень в форме службы доставки еды Delivery Club целовался с девушкой в форме службы доставки «Яндекс.Еда», — кажется, всего за пару часов её репостнул к себе каждый второй, а пару тут же окрестили Ромео и Джульеттой наших дней. Работодатели влюблённых оценили шутку и решили наградить пару поездкой в Париж.
Сами влюблённые подумали, что их разыгрывают, и долго не верили своей удаче. НГС поговорил с Дмитрием и Юлией о том, как они познакомились на работе, и о мечтах о поездке во Францию.
- А у самой знаменитой пары Новосибирска, полярных медведей Кая и Герды, родились двойняшки — медвежата появились на свет ещё в декабре, но ради спокойствия матери зоопарк объявил новость в середине февраля. Только взгляните, какие они милые!
Посетителей зоопарка попросили соблюдать тишину и не нервировать Герду, ведь даже в условиях зоопарка, где ей ничего не угрожает, как в дикой природе, справиться с двумя малышами очень тяжело.
«Случаи, когда медведицам удается выкормить двух медвежат, довольно редки. Мы надеемся, что с двойней нашей Герды всё будет хорошо. Важным условием является спокойствие Герды», — пояснили в зоопарке. А мы уже с нетерпением ждём, когда Герда и двойняшки впервые выйдут на прогулку.
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Дарья Януш
Коллаж KAHN_KUN / Twitter; Александр Ощепков / НГС
Фото Александра Ощепкова (1), Алёны Истоминой (2), Ольги Бурлаковой (3), Марии Морсиной (4), предоставлено Сергеем Москвиным (5), KAHN_KUN / Twitter (6)
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