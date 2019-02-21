«Первое время думали, что это вброс»: НГС нашел влюбленных курьеров — и узнал, как они познакомились

На днях в социальных сетях появилась фотография двух молодых людей — парень в форме службы доставки еды Delivery Club целовался с девушкой в форме службы доставки «Яндекс.Еда». Пару назвали современными Ромео и Джульеттой, а службы доставки пообещали оплатить влюблённым выходные в Париже. Корреспондент НГС отыскал курьеров и узнал, как они познакомились и чего ждут от поездки во Францию. Как рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Некрасов, курьер службы Delivery Club, со своей возлюбленной Юлией он познакомился 8 декабря.

«Я работал на [территории] "Сибирского Молла". Особо заказов не было, наслаждался сидел. И мне пришёл как раз-таки заказ, я уже возвращался [назад], смотрю — она (Юлия. — Прим. ред.) сидит. Я сперва мимо прошёл, но потом думаю, "блин, а почему бы не познакомиться с ней?". Просто узнать, как она там работает. Я подошёл, просто разговорились потихонечку, и всё. Каждый день начали общаться-общаться. Я вообще думал, что она будет моей коллегой по цеху, просто из другой компании. Что будем говорить о заказах, о каких-то весёлых случаях с клиентами... А получилось так, что в один прекрасный день зашли в метро «Берёзовая роща», поцеловались, и с тех пор всё закрутилось», — вспоминает Дмитрий Некрасов. 20 февраля после того, как фото Димы и Юли облетело множество российских СМИ, компания Delivery Club заявила, что оплатит курьерам поездку в Париж на выходные. «Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы», — цитирует слова представителя компании Lenta.ru.



Позднее в Telegram-канале «Штаб-квартира Яндекс» появилась информация, что «Яндекс» намерен оплатить все расходы, связанные с культурной частью поездки. «Посещение Лувра, Эйфелевой башни и поездку в Диснейленд. И, конечно, романтический ужин в ресторане из гида "Мишлен"», — пообещали в «Яндексе». Эту информацию корреспонденту НГС подтвердила и руководитель PR-отдела «Яндекс.Еды» Ася Шестакова.

По словам сибиряка, фотографию, которую выложил пользователь KAHN_KUN в Twitter, сделали в конце января. «Мы этому особое значение не придавали. А оно вот так разлетелось, что теперь хотят в Париж отправить. Когда новость начала расходиться, [был] просто шок. Два обычных курьера, какая разница, ну из разных компаний. Ну такой кадр сделали, и он начал расходиться по всем новостям. И когда мне уже в полночь позвонили из Delivery, сообщили [о том, что хотят оплатить поездку в Париж], я сказал, что да, знаю, что фото разлетелось», — вспоминает Дмитрий Некрасов.

Юлия говорит: когда она услышала о предложении компаний отправить их в Париж, сперва не поверила. «Ну да, звонили, они вроде как даже и не против нас отправить в Париж. Я это узнала от своих коллег в рабочем чате курьерском. <...> Сейчас не знаю, посмотрим, как всё сложится. Неожиданно», — призналась девушка. По словам Дмитрия Некрасова, сперва влюблённые решили, что это розыгрыш. «Мы не можем в это поверить. Первое время мы думали, что это может быть какой-то вброс. Потом ночью подумали, что может, если получим денежное вознаграждение, то потратим его на себя. Деньгами, конечно, было бы здорово получить, но и от поездки не откажемся», — отметил возлюбленный Юлии. Юлия добавила, что пока у пары не было времени подумать о том, что бы они хотели посетить в Париже. «Возвращаемся поздно вечером домой. Времени не было вчера абсолютно. Я про Париж, могу сказать, ничего не знаю, поэтому не думала [пока]. Я знаю, что в Европе красивая архитектура, чистые улочки <...>, современные технологии, возможно, метро есть во Франции, в Париже — вот это бы хотелось [увидеть], понять общую картину города, какой он вообще», — резюмировала сибирячка.