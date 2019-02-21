За дешёвой машиной — в Москву: едем в столицу и покупаем популярный кроссовер на 200 тысяч дешевле

Возможность купить автомобиль в Москве по сниженной цене уже рассматривалась в публикациях НГС.АВТО. Тогда мы совместно с экспертами автомобильного рынка выяснили, что экономия на машине стоимостью около 1 миллиона рублей может составить 200 тысяч, но это, конечно, в лучшем случае и не на всех моделях. Сегодня мы посмотрим на конкретные популярные модели авто и сравним цены на них в Новосибирске и Москве. Начнем с самого популярного кроссовера в Новосибирске Hyundai Creta, который сейчас новым стоит от 1 до 1,3 миллиона рублей. Автомобиль выпускается с 2016 года и пока мало представлен на местной вторичке. Отсюда и дефицит, и высокие цены — меньше миллиона и не найти. Посмотрим на авто 2017 года выпуска с 2-литровым мотором мощностью 149 л.с., полным приводом и автоматом. В Новосибирске такой автомобиль стоит минимум 1 150 000 рублей, но это в ограниченной комплектации. Чтобы были хотя бы кожаный руль с подогревом и климат-контроль, нужны уже 1 200 000 рублей. Пробег у такой машины в районе 30–40 тысяч километров.

Московская Hyundai Creta за 1 миллион

А что же в столице? На сервисе auto.ru находим аналогичную серенькую «Крету» от частного лица с пробегом 22 300 километров за 1 миллион рублей. Литые диски, максимальная комплектация, разве только что сиденья не кожаные. Дилерский центр «АвтоРусь» Hyundai предлагает подобный автомобиль за 1 018 000 рублей. Правда, пробег 68 090 километров. Теперь легковая Toyota Camry, любимица сибиряков. 7-летняя машина 2012 года выпуска с 2,5-литровым мотором в Новосибирске стоит 1 050 000 – 1 150 000 рублей. Пробег заявляется в районе 100–120 тысяч километров.

Camry 2012 года выпуска за 877 000 рублей

В Москве очень много вариантов Camry до миллиона, за 820–950 тысяч рублей. Вот, например, проверенная машина от официального дилера «РОЛЬФ Ясенево» за 877 000 рублей с пробегом 111 802 километра. Сообщается, что у автомобиля был всего один владелец. А что с более дорогими кроссоверами? Хочется Nissan X-Trail в последнем кузове, да посвежее, чтоб еще не начал гнить. Например 3-летка 2016 года выпуска с 2-литровым мотором о 144 «лошадях», вариатором и полным приводом. В Новосибирске приготовьте минимум 1 325 000 рублей, но в среднем 1,4 миллиона. Пробег машины составит 30–50 тысяч километров.

Nissan X-Trail 2016 года выпуска за 1 179 800 рублей

Столица манит предложениями такого X-Trail за стартовые 1 миллион рублей. Но мы остановимся на проверенном дилере «Автомир Nissan» на Ярославке, который предлагает вариант за 1 179 800 рублей. Пробег у кроссовера 39 200 километров, всего один владелец. Комплектация среднего уровня: климат, кожаный руль, простая аудиосистема, тканевые сиденья, круиз, парктроник, электрообогрев лобового стекла. Не стоит забывать, что ваша экономия составит меньше, чем просто разница в цене. В Москву надо долететь и где-то ночевать 1–2 дня, пока подбираете авто. Ну и обратный путь в 3500 километров, расходы на бензин.