За дешёвой машиной — в Москву: едем в столицу и покупаем популярный кроссовер на 200 тысяч дешевле

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Возможность купить автомобиль в Москве по сниженной цене уже рассматривалась в публикациях НГС.АВТО. Тогда мы совместно с экспертами автомобильного рынка выяснили, что экономия на машине стоимостью около 1 миллиона рублей может составить 200 тысяч, но это, конечно, в лучшем случае и не на всех моделях. Сегодня мы посмотрим на конкретные популярные модели авто и сравним цены на них в Новосибирске и Москве.
Начнем с самого популярного кроссовера в Новосибирске Hyundai Creta, который сейчас новым стоит от 1 до 1,3 миллиона рублей. Автомобиль выпускается с 2016 года и пока мало представлен на местной вторичке. Отсюда и дефицит, и высокие цены — меньше миллиона и не найти. Посмотрим на авто 2017 года выпуска с 2-литровым мотором мощностью 149 л.с., полным приводом и автоматом. В Новосибирске такой автомобиль стоит минимум
А что же в столице? На сервисе auto.ru находим аналогичную серенькую «Крету» от частного лица с пробегом
Теперь легковая Toyota Camry, любимица сибиряков. 7-летняя машина 2012 года выпуска с 2,5-литровым мотором в Новосибирске стоит
В Москве очень много вариантов Camry до миллиона, за 820–950 тысяч рублей. Вот, например, проверенная машина от официального дилера «РОЛЬФ Ясенево» за
А что с более дорогими кроссоверами? Хочется Nissan X-Trail в последнем кузове, да посвежее, чтоб еще не начал гнить. Например 3-летка 2016 года выпуска с 2-литровым мотором о 144 «лошадях», вариатором и полным приводом. В Новосибирске приготовьте минимум
Столица манит предложениями такого X-Trail за стартовые 1 миллион рублей. Но мы остановимся на проверенном дилере «Автомир Nissan» на Ярославке, который предлагает вариант за
Не стоит забывать, что ваша экономия составит меньше, чем просто разница в цене. В Москву надо долететь и где-то ночевать 1–2 дня, пока подбираете авто. Ну и обратный путь в 3500 километров, расходы на бензин.
Дмитрий Косенко
Фото auto.ru