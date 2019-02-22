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Пробки 4/10
usd 65.54
eur 74.30
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Понастроили тут! Угадываем известные здания Новосибирска по кирпичам и строительным лесам

Пятничный тест НГС, который пройдет только настоящий новосибирец

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Многие из зданий будет очень сложно узнать 

Фото: коллаж НГС

Новосибирск растёт каждый день, а вместе с этим в городе появляется всё больше новых зданий, к которым быстро привыкаешь. Новосибирцы уже с трудом вспоминают город, например, без «Галереи», «Бутона» или необычных домов ЖК «Флотилия», не говоря уже об оперном театре и других по-настоящему знаковых зданиях. Недавно НГС завершил серию фотопроектов про историю районов Новосибирска и теперь предлагает читателям угадать достопримечательность по снимку из прошлого, на котором её ещё строят.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. Нажмите на неё снова, чтобы вернуться. 

Признавайтесь в комментариях, на каких вопросах прокололись, а также посмотрите другую игру НГС — в ней нужно угадать знаковое место по его парадной

История всех районов города — в фотопроекте «Новосибирск: тогда и сейчас»:

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Кирилл Шматков
Коллаж НГС
Фото предоставлены Музеем Новосибирска (1, 2, 4,), музеем «Заельцовка» (3), музеем Железнодорожного района (5, 8), музеем «Закаменка» (6, 9), музеем Калининского района (7), soran1957.ru (10), музеем Дзержинского района (11), Центром истории развития Ленинского района (12) (на лицевой стороне); Ольги Бурлаковой (на оборотной стороне)

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КОММЕНТАРИИ (3)Обсудить
22 фев 2019 в 19:28
+1 −0
Побольше таких материалов, автор молодец!
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22 фев 2019 в 19:46
+0 −0
Прокололся только на институте катализа и церкви в березке...
22 фев 2019 в 19:29
+0 −0
С помощью соседа моего, старика Альцгеймера, все здания узнал. Но это меня уже не радует. Значит, я уже такой же старый, как и мой 100-летний комсомолец-сосед. . А вот как нонче нынешняя молодежь, туды ее в качель!?
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