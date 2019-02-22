Понастроили тут! Угадываем известные здания Новосибирска по кирпичам и строительным лесам

Новосибирск растёт каждый день, а вместе с этим в городе появляется всё больше новых зданий, к которым быстро привыкаешь. Новосибирцы уже с трудом вспоминают город, например, без «Галереи», «Бутона» или необычных домов ЖК «Флотилия», не говоря уже об оперном театре и других по-настоящему знаковых зданиях. Недавно НГС завершил серию фотопроектов про историю районов Новосибирска и теперь предлагает читателям угадать достопримечательность по снимку из прошлого, на котором её ещё строят.

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