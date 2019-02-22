Понастроили тут! Угадываем известные здания Новосибирска по кирпичам и строительным лесам

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Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.
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Многие из зданий будет очень сложно узнать
Новосибирск растёт каждый день, а вместе с этим в городе появляется всё больше новых зданий, к которым быстро привыкаешь. Новосибирцы уже с трудом вспоминают город, например, без «Галереи», «Бутона» или необычных домов ЖК «Флотилия», не говоря уже об оперном театре и других по-настоящему знаковых зданиях. Недавно НГС завершил серию фотопроектов про историю районов Новосибирска и теперь предлагает читателям угадать достопримечательность по снимку из прошлого, на котором её ещё строят.
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. Нажмите на неё снова, чтобы вернуться.
Признавайтесь в комментариях, на каких вопросах прокололись, а также посмотрите другую игру НГС — в ней нужно угадать знаковое место по его парадной.
История всех районов города — в фотопроекте «Новосибирск: тогда и сейчас»:
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Кирилл Шматков
Коллаж НГС
Фото предоставлены Музеем Новосибирска (1, 2, 4,), музеем «Заельцовка» (3), музеем Железнодорожного района (5, 8), музеем «Закаменка» (6, 9), музеем Калининского района (7), soran1957.ru (10), музеем Дзержинского района (11), Центром истории развития Ленинского района (12) (на лицевой стороне); Ольги Бурлаковой (на оборотной стороне)