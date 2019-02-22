«Относятся как к скотам»: из полиции Новосибирска бегут люди — патрулировать город почти некому

В новосибирской полиции кадровый голод; особенно не хватает сотрудников патрульно-постовой службы и участковых, заявил накануне глава УМВД по Новосибирску. По словам полицейского, для молодых работа в полиции становится всё менее привлекательной из-за невысоких зарплат и отсутствия служебного жилья, которое им должны давать по закону — но в очереди можно стоять годами. Рядовые сотрудники полиции называют и другие причины: отсутствие выходных, неоплачиваемую работу на городских праздниках, огромное количество бумажной работы и палочную систему, которая никуда не исчезла. В руководстве ведомства уверяют, что желающих работать в полиции достаточно, но многие просто не проходят отбор. О том, почему в полиции образовалась кадровая дыра и угрожает ли это безопасности новосибирцев, — в материале НГС.



Работа в полиции стала непривлекательной для молодого поколения, откровенно заявил глава ГУ МВД по Новосибирску Юрий Горчаков на сессии горсовета 13 февраля. Во время отчёта о работе ведомства он рассказал, что зарплата начинающего сотрудника патрульно-постовой службы — около 24 тысяч рублей, при этом у многих нет своего жилья. А участковые не могут получить положенные им по закону квадратные метры. «Общий недокомплект в городском управлении составляет 589 человек — это 13% от всего числа сотрудников. Примерно столько же человек пришлось отправить в командировку для обеспечения порядка во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году», — приводит слова Горчакова издание Тайга.инфо. Рядовые сотрудники о проблемах в ведомстве говорят неохотно — из опрошенных автором 3 десятков действующих полицейских только двое согласились рассказать, что происходит в структуре МВД. 40-летний Максим констатирует: график ненормированный настолько, что никогда не знаешь, когда нужно будет выйти на работу. «В лучшем случае один выходной в неделю, и то нет гарантии, что тебя не поднимут. Бывает, что в выходной день привлекут на какие-то мероприятия.

Участковый должен начинать свой рабочий день с обхода хотя бы тех, кто стоит на учете, пообщаться с населением. Так он и информацию получит дополнительную, которая поможет в раскрытии правонарушений. А в реале получается, что работники настолько заняты бумажной работой, что большая часть времени уходит на написание ответов о рассмотрении материалов, распечатку текстов и так далее. Живое общение с жителями сводится к минимуму», — рассказывает Максим.

По словам собеседника, участковые завалены проверками и бумажной работой, а любое действие рядового сотрудника под лупой рассматривает «огромное количество проверяющих». С жильем, добавляет Максим, все плохо: по закону оно положено, но получить его в реальности почти невозможно. «Я с 2014 года стою на очереди под номером 1600-какая-то. В 2018 году у нас получили жилье только 5 многодетных семей со всей области. Про социальные выплаты можно молчать, так как не выплачивается и то, что положено по закону: совмещения и переработки. Эти выплаты преподносятся руководством как поощрение для нужных сотрудников, а неугодным они просто не выплачиваются, в том числе и премии», — рассказывает собеседник.

Единственный плюс — ранний выход на пенсию по достижению выслуги. Говорят про нормальное медицинское обеспечение. Но у меня коллега заболел, пришёл в медсанчасть ГУ МВД по НСО, ему сказали, что он симулянт, и поставили обезболивающий укол, отправили работать. Так три раза он приходил с острым радикулитом, пока его не скрючило так, что на четвереньках ползал. Хотя и оборудование неплохое, физиокабинет есть, массажный кабинет и другие. Но у врачей негласная установка: как можно меньше больничных листов давать».



Самый большой дефицит сотрудников — в патрульно-постовой службе Фото: Ольга Бурлакова

45-летний полицейский по имени Андрей винит в кадровых проблемах политику руководства. «Всех старослужащих просто разогнали, а молодежь приходит и понимает, что ни графика, ни выходных, ни проходных. Палочную систему никто не убрал. Хоть у нас Колокольцев кричит с трибун телевизора — я такой вот хороший дядька, министр, отменил все, — но всё это есть, еще и жестче.

Если есть недокомплект, вся нагрузка просто разделяется на тех, кто работает, но никто за это не платит. Уважения к людям нет никакого, относятся как к скотам», — рассказывает собеседник НГС.



«Обстановка нездоровая. Слово скажешь — всё, ты неугоден. А увольняют на раз-два, потому что руководители приходят и уходят, и им все равно. Работяги, которые ППС-ники, работают без выходных — по 20 тысяч в лучшем случае. ППС — это самый черный труд, самая низкооплачиваемая работа. Работа участкового такая же неблагодарная. Парней доводят просто до греха, до фальсификации документов. Бумажная волокита и прочее, то есть заставляют делать показатели. Из льгот — да, есть проезд, ты можешь раз в год в отпуск съездить. А потом еще бегаешь по полгода, деньги выбиваешь», — рассказал Андрей.



В городском управлении недокомплект 13% сотрудников Фото: Ольга Бурлакова

В качестве примера собеседник упомянул ЧП в Академгородке, где участковый погиб в служебном кабинете: по словам Андрея, человек просто не выдержал обстановки — после недолгих разбирательств начальства все вернулось на круги своя. В кадровой службе ГУ МВД НГС рассказали, что в первую очередь не хватает сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска и участковых, потому что это самые многочисленные подразделения. Быстро набрать штат заново не получается. «Если брать 1000 человек, то около 650–700 отсеиваются, — подсчитал начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Новосибирской области Василий Гостев. — Либо по состоянию здоровья, либо по другим качествам».

Кандидатов в патрульные отправляют на комиссию, проверки по месту жительства, по всем базам данных. Дальше нужно пройти врачебно-военную комиссию и попасть на профотбор. На последнем этапе кроме собеседований с психологами человека проверяют на детекторе лжи. «Идет такой серьезный отбор, стараемся, чтобы негодяи не попали в нашу, так сказать, полицейскую семью, — объяснил кадровик. — Выявляются факторы риска злоупотреблений должностными полномочиями, связь с криминальной средой. Тогда мы говорим: "Спасибо, но мы вам отказываем"».

По словам Гостева, штат сократился в том числе после пенсионной реформы. «Недоброжелатели стали запускать в СМИ недостоверную информацию, что та же участь ждет МВД, будет увеличен срок службы. И те, кто уже 20 лет отслужил, выстроились в очередь в отдел кадров с рапортами [на увольнение]. Если брать за год — это примерно 70% сотрудников», — объяснил он.



На пенсию сотрудники полиции уходят после 20 лет выслуги Фото: Алёна Истомина

Возможность выйти на пенсию после 20 лет службы — один из самых главных (и не зависящих от начальства) плюсов работы в полиции. Среди других плюсов, перечисляет Гостев, — доплаты за выслугу лет и звания, ежемесячные прибавки к зарплате за спортивные разряды, государственные награды. Также у всех сотрудников полиции есть право на бесплатный проезд к месту отдыха раз в год для себя и одного члена семьи любым видом транспорта. Также привлекательным условием он назвал медицинское обслуживание и возможность получить путевку в санаторий.

