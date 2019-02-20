«Старьё бьёт новьё»: богатый «Кашкай» за 1,2 миллиона или новый пустой Renault Kaptur

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — кроссовер Renault Kaptur только что с завода и 5-летний Nissan Qashqai в самом последнем кузове (да-да, новому «Кашкаю» уже много лет, он появился в 2013-м). Kaptur сочетает в себе неубиваемость платформы В0 (единой с «Дастером») и вполне изящный современный дизайн кузова. Qashqai — отличный и доступный вариант для города, недаром это драйвер продаж Nissan. Оба автомобиля очень похожи — и внешне (только посмотрите на их капоты), и по характеристикам — 2-литровые моторы, полный привод. На что потратить 1,2 миллиона рублей — решаем в обзоре НГС.АВТО.









Выбирая новенький Renault Kaptur, рассмотрим комплектацию Drive с топовым мотором, полным приводом и автоматом. У нас в распоряжении 2-литровый атмосферник о 143 «лошадях», муфта в системе полного привода, подключающая задние колеса при пробуксовке передних, и классический автомат.













Заметим сразу, что старый 4-ступенчатый автомат — не лучшее качество «Каптюра». Большие потери момента в коробке, невысокая экономичность, недостаток передач. Даже в городе неприятно ездить на 4-й ступени и слушать вой мотора на повышенных оборотах, что уж говорить про трассу. А орудовать перетяжеленным рулем — то еще удовольствие.













Внешне Kaptur выглядит отлично, он не слишком большой, но вполне просторный внутри. Длина машины 4333 мм, ширина 1813 мм. Клиренс 20,4 сантиметра. С 2-литровым мотором (тоже старым) автомобиль берет первую сотню за 11,2 секунды. В городе потребляет 11,7 литра бензина. Подвеска позволят «дубасить» по совсем плохим дорогам и радует энергоемкостью.













В салоне кроссовера проявляются недостатки, связанные с платформой В0 и французской эргономикой. Общая серость, жесткий простецкий пластик, огромная несовременная подушка руля, допотопный и неудобный подрулевой джойстик управления мультимедиа.













Но есть и приятные вещи — интересная и хорошо читаемая приборная панель с цифровым спидометром, стильно оформленный блок климат-контроля.













Багажник объемом 387 литров можно увеличить до 1,2 кубометра, если разложить задние сиденья. Электропривода двери нет. В списке оснащения нашего кроссовера: литые диски 16-го размера, светодиодные ходовые огни, светодиодные задние фонари, кондиционер, подогрев передних сидений, аудиосистема с Bluetooth, система стабилизации, 4 подушки безопасности. Стоимость 1 189 990 рублей.













Подержанный Nissan Qashqai 2014 года выпуска более интеллигентен в своей подвеске, интерьере и агрегатах. 2-литровый атмосферник кроссовера развивает 144 л.с. и в паре с вариатором разгоняет машину до сотни за 10,5 секунды. Расход топлива в городе на 2 литра меньше — 9,6 литра. А ведь Qashqai тоже полноприводной кроссовер.













Впрочем, возможности Qashqai на бездорожье будут меньше, чем у Kaptur. И клиренс чуть ниже, 20 сантиметров, и подвеска не такая «железобетонная». Но в городе на нем передвигаться комфортней — и в салоне потише, и мотор не воет, и коробка не толкается.













Интерьер выглядит современней и богаче. Использованы неплохие материалы, мягкий пластик, глянец, кожа. В нашей комплектации LE+ чего только нет: электропривод сидений, мультмедийная система с навигацией, светодиодные фары с омывателями, электроподогрев лобового стекла, 6 подушек безопасности, удержание полосы движения, парковочный ассистент, круиз-контроль, парктроник, контроль мертвых зон, двухзонный климат-контроль, передняя и задняя камеры обзора.













Qashqai идентичен по размерам (длина 4377 мм, ширина 1837 мм), но багажник у него заметно больше — 430 литров. Со сложенными сиденьями второго ряда получаем 1,6 кубометра пространства.















Основные проблемы Qashqai будут связаны с ранней коррозией «ниссановского» металла и с возможными неисправностями вариатора, который мог получать повышенную нагрузку при движении на полном приводе. Разумеется, придется менять за свой счет детали подвески, другие узлы.





Итак, за 1,2 миллиона рублей мы получаем Renault Kaptur из салона, миленький снаружи, страшненький внутри. Автомобиль неприхотливый, проходимый, но имеющий существенные ходовые недостатки. Либо идем на определенный и риск и связываемся с 5-летним Nissan Qashqai, который существенно оснащенней и идеально подходит для жизни в мегаполисе.





Что выбрать за 1,2 миллиона рублей?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Новый Renault Kaptur

5-летний Nissan Qashqai К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования





Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.