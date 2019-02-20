Война на прилавках: магазины Новосибирска завалили военными товарами

НГС изучил, что предлагают покупателям к 23 Февраля, — и нашел скидки даже в магазине женского белья





В магазинах Новосибирска начали продавать милитари-товары к 23 Февраля





В новосибирских магазинах появились товары, посвященные 23 Февраля. Судя по всему, эта дата окончательно превратилась в праздник коммерческого милитаризма, который отличается от 14 Февраля только символикой. Обозреватель НГС прошелся по магазинам, чтобы понять, чем торговля на этот раз предлагает порадовать защитников отечества.







Самая масштабная выкладка обнаружилась в гипермаркете «Ашан». Здесь под праздничные товары отвели всю «промозону», собрав в ней всё, что хоть как-то можно связать с мужчинами и армией, — от водки до игрушек. Звездой здешней коллекции можно считать манекены, одетые в детские карнавальные костюмы в стиле милитари. Комплект стоит 999 рублей, на выбор есть «солдат», «танкист» и «боец спецназа».





Одна пара маскировочных тапок автоматически делает тематическим весь стеллаж с этой домашней обувью





Здесь же можно купить маскировочные тапки, чтобы иметь возможность в случае необходимости незаметно подкрасться к врагу прямо в шлёпках. Например, к затаившейся в ночном холодильнике колбасе.







Мужчины нуждаются не только в носках, трусах и бритвенной пене, но и в пластмассовом бегемотике





Поскольку выкладка в промозонах гипермаркетов делается примерно по одним и тем же стандартам (а товаров сугубо военной направленности в магазине не так много), временами возникают забавные курьёзы. Например, под одним из постеров «Подарки для мужчин» расположена полка с наборами, состоящими из детского шампуня и игрушечного бегемотика.





Такой защитник отечества зазывает покупателей на входе в магазин посуды





Образ ребенка вообще активно используется в праздничных декорациях. Например, точка сети магазинов марки Fishman (торгует посудой и кухонными принадлежностями) таким образом оформила объявление о праздничных скидках.





«Консервированные» носки могут пережить не один праздник 23 Февраля





В сети «Красный куб» приготовили подарочные жестяные банки, которые позволяют несколько оживить жанр дежурного подарка вроде носков, подтяжек и тому подобных мужских мелочей.





В случае с фигурным мылом самое главное — не перепутать его с фигурным же шоколадом. Таких сувениров тоже хватает





Не могли, конечно же, пройти мимо гендерного праздника и продавцы фигурного мыла. Есть разные варианты этого полезного предмета гигиены: с пистолетом, в виде военной медали и просто с надписью «100% мужик». Ими, например, торгуют на ярмарке в зоне фуд-корта торгового центра «МЕГА».





Магазин Intimissimi, похоже, один знает, какой подарок настоящего мужчину обрадует больше всего





Магазину женского белья, казалось бы, довольно сложно что-то предложить к празднику мужчин. Но и здесь можно что-то придумать, если захотеть. Формально этот плакат объявляет о наличии в магазине мужских трусов. Но кажется, что торговцы намекают на совсем другой подарок, который может сделать «ему» обычный покупатель женского белья.





В случае крайней необходимости у гранаты можно сорвать чеку и зарядить iPhone





В магазине креативных подарков Modi к празднику напекли тематических пряников. Но и здесь можно найти милитаристские версии привычных и вполне утилитарных вещей. Например, внешний аккумулятор в виде гранаты. Вещь может пригодиться, кстати, и для смешных розыгрышей. Её можно, например, положить незаметно в багаж любимому человеку, который решил отправиться куда-то без вас.





Подарочные наборы копчёной рыбы из «Ленты»





В гипермаркетах «Лента» решили, что ничто так не порадует мужчину, как рыба к пиву. Рыба самая обыкновенная, сушёная — такая продаётся в магазине всегда. Но стоит её упаковать в хрустящий полиэтилен — и она превращается в изящный подарок.





Тематические имбирные пряники в кондитерской «Анна Павлова»





Недорогих и забавных сувениров напекли в кондитерской «Анна Павлова». Здесь и толстые генералы, и улыбающиеся рядовые. Кстати, можно дополнить набор снеговиками и Санта-Клаусами по скидке.





Кондитеры предлагают клеить на праздничные торты привычные красные звезды





В сети Dudnik наделали марципановых звёзд, которые позволяют превратить в праздничный любой понравившийся торт. Достаточно просто аккуратно разместить её сверху уже имеющегося рисунка. Дешево и практично.





Вопреки расхожему заблуждению, 23 февраля — вовсе не день создания Красной армии (это случилось раньше). Просто во второй половине февраля 1918 года немецкие войска, возобновив боевые действия, заняли Минск, развернули наступление, угрожая выйти к Петрограду. И собственно 23 февраля было опубликовано обращение тогдашнего военного главнокомандующего Николая Крыленко «Социалистическое отечество в опасности!», после чего начался прием в войска добровольцев. В СССР 23 Февраля назывался Днем Советской Армии и формально проходил по разряду профессиональных праздников (вроде Дня милиции, Дня строителя и т.д.).





Однако постепенно он превратился в своего рода аналог 8 Марта, когда поздравляли уже всех мужчин вне зависимости от того, служили ли они когда-то в армии.





Несмотря на милитаристский антураж, 23 Февраля сегодня превратился в один из коммерционализированных праздников, которые дают повод офисным работникам отвлечься от рутины, а торговле — заработать.