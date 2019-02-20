фоторепортаж

Война на прилавках: магазины Новосибирска завалили военными товарами

НГС изучил, что предлагают покупателям к 23 Февраля, — и нашел скидки даже в магазине женского белья


В магазинах Новосибирска начали продавать милитари-товары к 23 Февраля
В магазинах Новосибирска начали продавать милитари-товары к 23 Февраля


В новосибирских магазинах появились товары, посвященные 23 Февраля. Судя по всему, эта дата окончательно превратилась в праздник коммерческого милитаризма, который отличается от 14 Февраля только символикой. Обозреватель НГС прошелся по магазинам, чтобы понять, чем торговля на этот раз предлагает порадовать защитников отечества.


Самая масштабная выкладка обнаружилась в гипермаркете «Ашан». Здесь под праздничные товары отвели всю «промозону», собрав в ней всё, что хоть как-то можно связать с мужчинами и армией, — от водки до игрушек. Звездой здешней коллекции можно считать манекены, одетые в детские карнавальные костюмы в стиле милитари. Комплект стоит 999 рублей, на выбор есть «солдат», «танкист» и «боец спецназа». 


Одна пара маскировочных тапок автоматически делает тематическим весь стеллаж с этой домашней обувью
Одна пара маскировочных тапок автоматически делает тематическим весь стеллаж с этой домашней обувью


Здесь же можно купить маскировочные тапки, чтобы иметь возможность в случае необходимости незаметно подкрасться к врагу прямо в шлёпках. Например, к затаившейся в ночном холодильнике колбасе.


Мужчины нуждаются не только в носках, трусах и бритвенной пене, но и в пластмассовом бегемотике
Мужчины нуждаются не только в носках, трусах и бритвенной пене, но и в пластмассовом бегемотике


Поскольку выкладка в промозонах гипермаркетов делается примерно по одним и тем же стандартам (а товаров сугубо военной направленности в магазине не так много), временами возникают забавные курьёзы. Например, под одним из постеров «Подарки для мужчин» расположена полка с наборами, состоящими из детского шампуня и игрушечного бегемотика. 


Такой защитник отечества зазывает покупателей на входе в магазин посуды 
Такой защитник отечества зазывает покупателей на входе в магазин посуды 


Образ ребенка вообще активно используется в праздничных декорациях. Например, точка сети магазинов марки Fishman (торгует посудой и кухонными принадлежностями) таким образом оформила объявление о праздничных скидках. 


«Консервированные» носки могут пережить не один праздник 23 Февраля
«Консервированные» носки могут пережить не один праздник 23 Февраля


В сети «Красный куб» приготовили подарочные жестяные банки, которые позволяют несколько оживить жанр дежурного подарка вроде носков, подтяжек и тому подобных мужских мелочей. 


В случае с фигурным мылом самое главное — не перепутать его с фигурным же шоколадом. Таких сувениров тоже хватает
В случае с фигурным мылом самое главное — не перепутать его с фигурным же шоколадом. Таких сувениров тоже хватает


Не могли, конечно же, пройти мимо гендерного праздника и продавцы фигурного мыла. Есть разные варианты этого полезного предмета гигиены: с пистолетом, в виде военной медали и просто с надписью «100% мужик». Ими, например, торгуют на ярмарке в зоне фуд-корта торгового центра «МЕГА».


Магазин Intimissimi, похоже, один знает, какой подарок настоящего мужчину обрадует больше всего
Магазин Intimissimi, похоже, один знает, какой подарок настоящего мужчину обрадует больше всего


Магазину женского белья, казалось бы, довольно сложно что-то предложить к празднику мужчин. Но и здесь можно что-то придумать, если захотеть. Формально этот плакат объявляет о наличии в магазине мужских трусов. Но кажется, что торговцы намекают на совсем другой подарок, который может сделать «ему» обычный покупатель женского белья. 


В случае крайней необходимости у гранаты можно сорвать чеку и зарядить iPhone
В случае крайней необходимости у гранаты можно сорвать чеку и зарядить iPhone


В магазине креативных подарков Modi к празднику напекли тематических пряников. Но и здесь можно найти милитаристские версии привычных и вполне утилитарных вещей. Например, внешний аккумулятор в виде гранаты. Вещь может пригодиться, кстати, и для смешных розыгрышей. Её можно, например, положить незаметно в багаж любимому человеку, который решил отправиться куда-то без вас. 


Подарочные наборы копчёной рыбы из «Ленты»
Подарочные наборы копчёной рыбы из «Ленты»


В гипермаркетах «Лента» решили, что ничто так не порадует мужчину, как рыба к пиву. Рыба самая обыкновенная, сушёная — такая продаётся в магазине всегда. Но стоит её упаковать в хрустящий полиэтилен — и она превращается в изящный подарок. 


Тематические имбирные пряники в кондитерской «Анна Павлова»
Тематические имбирные пряники в кондитерской «Анна Павлова»


Недорогих и забавных сувениров напекли в кондитерской «Анна Павлова». Здесь и толстые генералы, и улыбающиеся рядовые. Кстати, можно дополнить набор снеговиками и Санта-Клаусами по скидке.


Кондитеры предлагают клеить на праздничные торты привычные красные звезды
Кондитеры предлагают клеить на праздничные торты привычные красные звезды


В сети Dudnik наделали марципановых звёзд, которые позволяют превратить в праздничный любой понравившийся торт. Достаточно просто аккуратно разместить её сверху уже имеющегося рисунка. Дешево и практично. 


Вопреки расхожему заблуждению, 23 февраля — вовсе не день создания Красной армии (это случилось раньше). Просто во второй половине февраля 1918 года немецкие войска, возобновив боевые действия, заняли Минск, развернули наступление, угрожая выйти к Петрограду. И собственно 23 февраля было опубликовано обращение тогдашнего военного главнокомандующего Николая Крыленко «Социалистическое отечество в опасности!», после чего начался прием в войска добровольцев. В СССР 23 Февраля назывался Днем Советской Армии и формально проходил по разряду профессиональных праздников (вроде Дня милиции, Дня строителя и т.д.). 


Однако постепенно он превратился в своего рода аналог 8 Марта, когда поздравляли уже всех мужчин вне зависимости от того, служили ли они когда-то в армии.


Несмотря на милитаристский антураж, 23 Февраля сегодня превратился в один из коммерционализированных праздников, которые дают повод офисным работникам отвлечься от рутины, а торговле — заработать. 

Прочтений: 1244

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено