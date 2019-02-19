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«Дороги тут давно не чистили»: разработчики с Украины показали Новосибирск после ядерной войны

Он завален снегом (почти как сейчас!) и разрушен — НГС прогулялся по новой игре Metro Exodus

Релиз игры Metro Exodus состоялся 15 февраля
Релиз игры Metro Exodus состоялся 15 февраля


15 февраля состоялся релиз видеоигры Metro Exodus, в которой рассказана история о выживании людей в постапокалиптическом мире. По сюжету игры главный герой, москвич Артём, в компании нескольких товарищей выбирается из убежища в московском метро и отправляется в путешествие по постядерной России. Передвигаются герои на гигантском поезде «Аврора». Сюжет игры основан на произведениях российского писателя и публициста Дмитрия Глуховского, а игра стала третьей в серии. В ходе своего путешествия на восток России Артём попадает и в Новосибирск. Корреспондент НГС прогулялся по мрачным улицам и тоннелям постапокалиптического метрополитена столицы Сибири и сравнил игру с реальностью — совпадения есть далеко не везде.


В Новосибирск Артём с товарищами попадает ближе к концу игры. Прибывает он сюда на поезде, и первое, что предстаёт перед глазами героя, — это вокзал Новосибирск-Главный. Во время прогрузки уровня типичный новосибирец наверняка возмутится: железнодорожные пути на картинке нарисованы перед зданием вокзала, а не позади него. Но если присмотреться, то становится понятно, что разработчики ничего не напутали — просто тыльная сторона вокзала похожа на лицевую.


Железнодорожный мост через Обь с левого берега на правый
Железнодорожный мост через Обь с левого берега на правый


Герои подъезжают к вокзалу Новосибирск-Главный. Здания на заднем плане очень похожи на реальные
Герои подъезжают к вокзалу Новосибирск-Главный. Здания на заднем плане очень похожи на реальные


Несмотря на то что в игре осень, Новосибирск занесён снегом. По сюжету игры в городе уровень радиации превышает все допустимые нормы в восемь раз.


Перрон новосибирского вокзала выглядит очень реалистично
Перрон новосибирского вокзала выглядит очень реалистично


Следующее, что предстаёт перед глазами пассажиров «Авроры», — главный городской вокзал. Здание разрушено, а перроны завалены снегом.


Пути и перрон новосибирского вокзала завалены ржавыми остовами вагонов
Пути и перрон новосибирского вокзала завалены ржавыми остовами вагонов


У главного героя есть карта — Новосибирск на ней представлен несколькими главными улицами, в которых можно опознать Вокзальную магистраль, улицу Челюскинцев и площадь Ленина, а также очертания НОВАТа. Правда, они изображены в искажённом виде. А ещё главные герои называют «академгородок» с маленькой буквы и полагают, что он находится где-то в центре города.


На карте Артёма можно увидеть Вокзальную магистраль, улицу Челюскинцев и площадь Ленина, а также очертания НОВАТа
На карте Артёма можно увидеть Вокзальную магистраль, улицу Челюскинцев и площадь Ленина, а также очертания НОВАТа


В коротких диалогах персонажей то и дело всплывает тема не чищенных от снега дорог. Даже киевские разработчики, кажется, поняли главную фишку зимнего Новосибирска.


Герои говорят о не чищенных от снега дорогах. Видимо, они читают местные новости
Герои говорят о не чищенных от снега дорогах. Видимо, они читают местные новости


Площадь Гарина-Михайловского захламлена танками и покорёженными машинами. Из достопримечательностей здесь можно мельком заметить «Маринс Парк Отель» и остовы ТЦ «Апельсин». Возле них герои натыкаются на вход в метро, который оказывается полностью завален снегом.


Подъём от здания вокзала на площадь Гарина-Михайловского. На фоне — обветшавший «Маринс Парк Отель»
Подъём от здания вокзала на площадь Гарина-Михайловского. На фоне — обветшавший «Маринс Парк Отель»


Артём с напарником на «буханке» продолжают знакомиться с Новосибирском. Следующее, что предстаёт перед их глазами, — улица Челюскинцев, на которой много старых и искривлённых деревьев, машин и снега.


Улица Челюскинцев заросла деревьями. На обочинах видны остовы БТР и машин
Улица Челюскинцев заросла деревьями. На обочинах видны остовы БТР и машин


Герои продолжают пробираться к станции метро «Сибирская», через которую они намереваются попасть на «Красный проспект». Дворами они выбираются на перекрёсток Гоголя и Красного проспекта, где через дыру в земле (буквально) они попадают в метрополитен. Тоннели тут тёмные и населены мутантами, от которых героям приходится отстреливаться. Любопытно, что в игре Новосибирск предстаёт перед игроком вымершим. Живых людей здесь практически нет, даже в самом метро.


Станция метро «Сибирская» полностью вымерла, как и весь город
Станция метро «Сибирская» полностью вымерла, как и весь город


Станцию «Площадь Ленина» занесло снегом и затопило. Её освещает светом из пробитого потолка
Станцию «Площадь Ленина» занесло снегом и затопило. Её освещает светом из пробитого потолка


Двери выхода из метро «Площадь Ленина» оказываются заваленными, и герой через несколько подсобных помещений пробирается в сам музей, где можно ознакомиться с занесённой снегом экспозицией.


Уцелевшую экспозицию в музее занесло снегом
Уцелевшую экспозицию в музее занесло снегом


Пробираясь по коридорам музея, герой наконец-таки добирается до поверхности. Счётчик Гейгера при этом не умолкает ни на секунду. Первое, что предстаёт перед глазами игрока, — парковка на площади Ленина. Правда, машин тут мало, в основном снег. Зато ржавыми машинами и танками завалена остальная часть площади. Пробки в Новосибирске — святое дело. Даже для создателей игры из Киева.


Вид на парковку на площади Ленина. Всё заросло и засыпало снегом
Вид на парковку на площади Ленина. Всё заросло и засыпало снегом


Пробравшись через лабиринт из машин, Артём спускается в подземный переход под улицей Орджоникидзе. От реального этот переход отличается красным мрамором и пунктом ремонта обуви.


От реального перехода адаптацию отличает красный мрамор
От реального перехода адаптацию отличает красный мрамор


После этого герой вновь выбирается на поверхность и, перейдя улицу Орджоникидзе к Новосибирскому государственному университету архитектуры, дизайна и искусств, попадает в тот самый «академгородок», который с маленькой буквы и находится в центре города.


Вид на Красный проспект и Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств
Вид на Красный проспект и Новосибирский госуниверситет архитектуры, дизайна и искусств


После этого героя ждёт блуждание по коридорам в поисках чемодана и возвращение на поезд «Аврора». С точки зрения изучения города — довольно скучный процесс, потому что никаких узнаваемых мест в игре больше нет.


НОВАТ на заднем плане, со стороны улицы Орджоникидзе. Деревья в сквере перед театром искривились и разрослись
НОВАТ на заднем плане, со стороны улицы Орджоникидзе. Деревья в сквере перед театром искривились и разрослись


К сожалению, разработчики Metro Exodus не подарили игрокам возможности побродить по широким и масштабным локациям в Новосибирске. Было бы интересно посмотреть на разрушенный НОВАТ, памятник Ленину, да и еще кучу интересных мест. Но, увы, детально прорисовывать весь Новосибирск разработчики не стали.

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