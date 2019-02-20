Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска
Угадайте, как они раньше назывались и почему
Улицы Новосибирска часто меняли свои названия: иногда по политическим соображениям, иногда — чтобы наградить особенных горожан, а бывало и так, что старые названия просто меняли на новые, чтобы успевать в ногу со временем. НГС вместе с историком Музея Новосибирска Константином Голодяевым подготовили сложный тест — попробуйте угадать, как и почему раньше назывались известные всем городские магистрали.
Вы знаете, какую улицу в центре переименовывали чаще всего?
- Конечно, улицу Ленина.
- Депутатскую всё же почаще.
Новосибирск — первый город в стране, в котором появилась улица в честь этого известного исполнителя. Угадайте какого?
- Владимира Высоцкого.
- Бориса Гребенщикова.
В честь какой даты улицу Самарскую переименовали в улицу 9-го ноября?
- 9 ноября 1917 года новосибирцы впервые узнали об Октябрьской революции.
- 9 ноября 1903 года Новониколаевску присвоили статус города.
Какую улицу раньше называли Вокзальной?
- Может, Станиславского?
- Скорее, Челюскинцев.
Эта улица до середины 1960-х годов называлась Граничной, потому что когда-то проходила по окраине города. Угадайте, какая?
- Бориса Богаткова.
- Ольги Жилиной.
К слову об улице Бориса Богаткова — её, видимо, не просто так сильно хорошо расчищают от снега каждый год. Угадайте, почему? Как она раньше называлась?
- Какая-нибудь Локтевская? Похоже на фамилию мэра.
- Может, какая-нибудь Городецкая — как бывшего губернатора?
А угадайте, почему улица Кошурникова называлась Кирпичной?
- Она была вымощена кирпичом.
- Здесь стояли кирпичные заводы.
Где проходила Кировская магистраль?
- По улице Сибиряков-Гвардейцев, кажется.
- Наверное, всё же по проспекту Карла Маркса.
В 1930-е годы в Новониколаевске произошёл наплыв переселенцев из других областей и губерний. В честь них назвали целую улицу — так появилась Переселенческая. Угадайте, как она называется сейчас? Так и быть, подсказка — на фото.
- Может, Нарымская?
- Или 1905 года?
У улицы Ленинградской в Октябрьском районе забавная история переименований. Угадайте, какая?
- Московская, Петербургская, Ленинградская, потом снова стала Московской — как менялись российские столицы.
- Петербургская, Петроградская и Ленинградская — как менялись имена Санкт-Петербурга.
Правильные ответы: 5/10
Помогите, я потерялся между Бийской и проспектом Сталина!
Правильные ответы: 5/10
Кирпичная улица? А это точно в Новосибирске?
Правильные ответы: 5/10
Хоть улица Ленина, хоть проспект Сталина — я всё найду!
Правильные ответы: 5/10
По Николаевскому проспекту и на Андреевской площади направо!
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова (1, 4), Ольги Бурлаковой (2, 3, 10), Александра Ощепкова (5), nsk.novosibdom.ru (6), предоставлены Музеем Новосибирска (7–9), Татьяны Фатеевой (11)