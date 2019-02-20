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Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска

Угадайте, как они раньше назывались и почему

В названиях некоторых новосибирских улиц отразилась целая история
В названиях некоторых новосибирских улиц отразилась целая история


Улицы Новосибирска часто меняли свои названия: иногда по политическим соображениям, иногда — чтобы наградить особенных горожан, а бывало и так, что старые названия просто меняли на новые, чтобы успевать в ногу со временем. НГС вместе с историком Музея Новосибирска Константином Голодяевым подготовили сложный тест — попробуйте угадать, как и почему раньше назывались известные всем городские магистрали.


Вы знаете, какую улицу в центре переименовывали чаще всего?

  • Конечно, улицу Ленина.
  • Депутатскую всё же почаще. 


Новосибирск — первый город в стране, в котором появилась улица в честь этого известного исполнителя. Угадайте какого?

  • Владимира Высоцкого.
  • Бориса Гребенщикова. 


В честь какой даты улицу Самарскую переименовали в улицу 9-го ноября?

  • 9 ноября 1917 года новосибирцы впервые узнали об Октябрьской революции.
  • 9 ноября 1903 года Новониколаевску присвоили статус города.


Какую улицу раньше называли Вокзальной?

  • Может, Станиславского?
  • Скорее, Челюскинцев.


Эта улица до середины 1960-х годов называлась Граничной, потому что когда-то проходила по окраине города. Угадайте, какая?

  • Бориса Богаткова.
  • Ольги Жилиной. 


К слову об улице Бориса Богаткова — её, видимо, не просто так сильно хорошо расчищают от снега каждый год. Угадайте, почему? Как она раньше называлась?

  • Какая-нибудь Локтевская? Похоже на фамилию мэра.
  • Может, какая-нибудь Городецкая — как бывшего губернатора?


А угадайте, почему улица Кошурникова называлась Кирпичной?

  • Она была вымощена кирпичом. 
  • Здесь стояли кирпичные заводы.


Где проходила Кировская магистраль?

  • По улице Сибиряков-Гвардейцев, кажется.
  • Наверное, всё же по проспекту Карла Маркса.


В 1930-е годы в Новониколаевске произошёл наплыв переселенцев из других областей и губерний. В честь них назвали целую улицу — так появилась Переселенческая. Угадайте, как она называется сейчас? Так и быть, подсказка — на фото.

  • Может, Нарымская?
  • Или 1905 года?


У улицы Ленинградской в Октябрьском районе забавная история переименований. Угадайте, какая?

  • Московская, Петербургская, Ленинградская, потом снова стала Московской — как менялись российские столицы.
  • Петербургская, Петроградская и Ленинградская — как менялись имена Санкт-Петербурга.


Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска

Правильные ответы: 5/10

Помогите, я потерялся между Бийской и проспектом Сталина!

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Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска

Правильные ответы: 5/10

Кирпичная улица? А это точно в Новосибирске?

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Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска

Правильные ответы: 5/10

Хоть улица Ленина, хоть проспект Сталина — я всё найду!

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Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска

Правильные ответы: 5/10

По Николаевскому проспекту и на Андреевской площади направо! 

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Прочтений: 376

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