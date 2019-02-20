Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска

Угадайте, как они раньше назывались и почему

В названиях некоторых новосибирских улиц отразилась целая история





Улицы Новосибирска часто меняли свои названия: иногда по политическим соображениям, иногда — чтобы наградить особенных горожан, а бывало и так, что старые названия просто меняли на новые, чтобы успевать в ногу со временем. НГС вместе с историком Музея Новосибирска Константином Голодяевым подготовили сложный тест — попробуйте угадать, как и почему раньше назывались известные всем городские магистрали.





Вы знаете, какую улицу в центре переименовывали чаще всего?

Конечно, улицу Ленина.

Депутатскую всё же почаще.





Новосибирск — первый город в стране, в котором появилась улица в честь этого известного исполнителя. Угадайте какого?

Владимира Высоцкого.

Бориса Гребенщикова.





В честь какой даты улицу Самарскую переименовали в улицу 9-го ноября?

9 ноября 1917 года новосибирцы впервые узнали об Октябрьской революции.

9 ноября 1903 года Новониколаевску присвоили статус города.





Какую улицу раньше называли Вокзальной?

Может, Станиславского?

Скорее, Челюскинцев.





Эта улица до середины 1960-х годов называлась Граничной, потому что когда-то проходила по окраине города. Угадайте, какая?

Бориса Богаткова.

Ольги Жилиной.





К слову об улице Бориса Богаткова — её, видимо, не просто так сильно хорошо расчищают от снега каждый год. Угадайте, почему? Как она раньше называлась?

Какая-нибудь Локтевская? Похоже на фамилию мэра.

Может, какая-нибудь Городецкая — как бывшего губернатора?





А угадайте, почему улица Кошурникова называлась Кирпичной?

Она была вымощена кирпичом.

Здесь стояли кирпичные заводы.





Где проходила Кировская магистраль?

По улице Сибиряков-Гвардейцев, кажется.

Наверное, всё же по проспекту Карла Маркса.





В 1930-е годы в Новониколаевске произошёл наплыв переселенцев из других областей и губерний. В честь них назвали целую улицу — так появилась Переселенческая. Угадайте, как она называется сейчас? Так и быть, подсказка — на фото.

Может, Нарымская?

Или 1905 года?





У улицы Ленинградской в Октябрьском районе забавная история переименований. Угадайте, какая?

Московская, Петербургская, Ленинградская, потом снова стала Московской — как менялись российские столицы.

Петербургская, Петроградская и Ленинградская — как менялись имена Санкт-Петербурга.





Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска Правильные ответы: 5/10 Помогите, я потерялся между Бийской и проспектом Сталина! Пройти тест еще раз

Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска Правильные ответы: 5/10 Кирпичная улица? А это точно в Новосибирске? Пройти тест еще раз

Вегмана или Бийская? Вокзальная или Кирпичная? Тест по старым названиям улиц Новосибирска Правильные ответы: 5/10 Хоть улица Ленина, хоть проспект Сталина — я всё найду! Пройти тест еще раз