«Встал с постели — пошёл штангу кидать»: врачи рассказали, что нельзя делать спортсменам старше 50

Главное, считают врачи, регулярно проходить профилактические осмотры





В воскресенье, 17 февраля, в ЛДС «Родник» во время товарищеского хоккейного матча умер вратарь команды «Ударник» — сердце 55-летнего Андрея Горохова не выдержало нагрузки. Друзья погибшего рассказали, что ранее врачи диагностировали у него кардиосклероз, который развивался уже долгое время. НГС попросил кардиолога и терапевта ответить на простые, но важные вопросы о том, как людям старше 50 лет подготовиться к физическим нагрузкам, какие обследования нужно регулярно проходить и кто больше всех рискует, занимаясь спортом.





Стоит ли чего-то опасаться в возрасте старше 50, если чувствуешь себя хорошо?







Главный враг людей старше 50 — болезни сердца и сосудов, ведь инсульты и инфаркты могут произойти мгновенно. Всё же медики считают, что можно снизить риски болезней сердца.





«У нас есть модифицированные и немодифицированные факторы риска. Модифицированные — это те, на которые мы можем повлиять. Немодифицированные — это те, на которые мы не можем повлиять, например пол, возраст пациента, генетика. На что мы можем повлиять? Это гиподинамия — малоподвижный образ жизни, это курение, алкоголизм, питание, ожирение. Сопутствующие патологии — здесь имеется в виду компенсированный сахарный диабет — вероятность рисков всё равно становится меньше. При наличии сахарного диабета пациент входит в категории высокого риска. Хронические заболевания могут усугубить или спровоцировать развитие сердечно-сосудистой патологии. Если мы говорим об атеросклерозе, здесь имеет значение уровень липидного спектра», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич. Также врачи советуют не забывать раз в три года проходить диспансеризацию.





Я старше 50 лет, а диспансеризацию пропустил ещё в прошлом году. К каким врачам стоит записаться в первую очередь и какие обследования нужно пройти?





Ежегодная профилактика поможет отследить, что происходит с организмом. Не стоит пугаться огромных очередей к врачам — не нужно записываться ко всем специалистам сразу, для начала хватит и 1–3 специалистов.





«Раз в год нужно проходить профилактический осмотр для выяснения состояния своего здоровья — нужно безусловно проходить. Это нужно даже без всякой привязки к занятиям спортом. Самое банальное — это приём терапевта, общий анализ крови с формулой, запись кардиограммы для людей старше 40 лет, биохимический анализ крови с основными показателями, которые говорят о работе почек (мочевина, креатинин), печени (АЛТ, АСТ), сахар — глюкозу, липидный спектр — холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой и низкой плотности. При выяснении каких–либо нарушений врачи дальше назначают, например, УЗИ сосудов шеи или УЗИ сердца. Этот минимум нужен, чтобы понимать, на каком этапе сейчас у человека состояние здоровья. По-хорошему, у женщин должен быть раз в год осмотр у гинеколога, у мужчин старше 45 — приём у уролога», — считает заведующая отделением терапии и узких специалистов центра семейной медицины «Здравица» Елена Томашкова.





Если у вас уже есть хронические заболевания или патологии, то физическую нагрузку стоит подбирать аккуратно, чтобы не спровоцировать развитие болезни.





«Если у человека есть сопутствующие заболевания, например варикозное расширение вен нижних конечностей, то занятие интенсивным спортом — допустим, бег, лыжи или коньки — могут вызвать отрыв тромба. И соответственно тромбоэмболию лёгочной артерии. Если есть варикозное расширение вен нижних конечностей, сперва нужно сходить к флебологу. Возможно, использовать венотоники; если это крайняя стадия варикоза, то использовать оперативные методы лечения. Стоит оценить состояние крови — насколько кровь густая, имеет ли тенденцию к тромбообразованию или же, напротив, имеются тенденции к кровотечению. Относительно случаев внезапной сердечной смертности, то здесь имеет большое значение развитие жизнеугрожающих нарушений ритма. Например, у пациента установлен диагноз "ишемическая болезнь сердца", был инфаркт, первое время он принимал препараты, но потом перестал, потому что чувствовал себя хорошо. На фоне физических нагрузок у него может произойти срыв ритма», — напоминает Анастасия Шуркевич.





Как понять, что я в группе риска?





В первую очередь медики советуют быть аккуратнее людям с лишним весом и автомобилистам, которые привыкли везде передвигаться исключительно на машине.





«Если у человека есть лишний вес и он решит заняться бегом — то это нагрузка на суставы. Нужно, чтобы нагрузки, какие человек хочет применить к себе, были обсуждены с врачом. Самое безопасное, что мы назначаем, — это просто ходьба. Но если человек всё время ездил на машине и не проходил рекомендованные 5 тысяч шагов ежедневно, то ему, скорее всего, и это не так просто будет. До таких результатов можно дойти постепенно с 1,5 или 2–3 тысяч шагов. <...> Рискуют те, у кого нестабильная цифра артериального давления, особенно если оно скачет, то низкое, то высокое».





У меня нет времени на регулярные тренировки, но я люблю раз в пару недель прокатиться на лыжах по лесу или сыграть с внуком в хоккей. Разве это мне навредит?





«Такие нагрузки должны быть в удовольствие. Организм должен работать не на износ. Например, человек должен бежать на лыжах в таком темпе, который не будет вызывать одышки. Это должна быть комфортная нагрузка, которую ты можешь своему организму дать. Если ты чувствуешь, что здесь нужно постоять отдохнуть, — значит постоять и отдохнуть, полюбоваться красотами окружающей природы», — советуют врачи.





Какие симптомы должны насторожить?





Следить за своим состоянием во время тренировок несложно, и главное — не переусердствовать.





«Безусловно, нужно контролировать пульс. В нормальном состоянии у человека пульс от 60 до 80 ударов в минуту, но при повышении пульса больше чем на 30% нужно быть аккуратным. Под контролем тренера пульс может быть и 120, но это должно быть планомерно, а не так чтобы ты всё время ездил на машине, а потом пришёл в лес и дал нагрузку в 150 ударов», — советует терапевт Елена Томашкова.





Не менее важно анализировать, как вы справляетесь с нагрузкой.





«Если человек испытывает повышенную утомляемость, одышку, появляются определённого рода боли в области грудной клетки, обязательно нужно обратиться к доктору, чтобы он рассказал, опасно это или нет, нужно ли это дальше это обследовать. Особенно если человек не может выполнять привычную для него нагрузку — это уже показатель. Человек может нам сказать: "Раньше я поднимался на 10-й этаж одним махом, а сейчас на 4-й еле ползу"», — добавляет Анастасия Шуркевич.





Не проще ли завязать со спортом, если это так рискованно?





Увы, досуг на диване не защитит вас от проблем со здоровьем — как минимум рисков у тех, кто не любит физическую нагрузку, точно не меньше.





«Больше всего рисков у людей с избыточной массой тела, которые не занимаются вообще или которые в один прекрасный день решают оздоровиться и начинают резкую интенсивную физическую нагрузку. Всё-таки нужно хотя бы ходить по 30–40 минут в течение дня. Желательно, чтобы это ещё было на свежем воздухе», — говорит Елена Томашкова.





И сколько раз в неделю лучше заниматься?





Всё просто: три раза в неделю по 45 минут будет вполне достаточно, чтобы быть в форме и не навредить себе. Врачи рекомендуют не пренебрегать разминкой и не торопиться во время тренировок.





«На все нагрузки надо выходить постепенно, а перед тем как дать нагрузку, стоит подготовить свой костно-мышечный аппарат — элементарно сделать гимнастику и разогреться, а не так, чтобы встал с постели — и пошёл штангу кидать», — резюмирует терапевт Елена Томашкова.