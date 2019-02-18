Как машину назовешь: забавные и жуткие названия авто — «Ибица», «Лапута» и «Пэноз»

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Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
В мореплавании принято давать кораблям красивые и благозвучные названия, ведь существует примета, что от имени зависит судьба судна. В автоиндустрии тоже стремятся к красоте названий, иногда это получается, иногда наоборот — название модели звучит двусмысленно на многих языках. Самые смешные, помпезные, благородные и жуткие имена современных автомобилей — в обзоре НГС.АВТО.
Range Rover Velar
Имя этого автомобиля — Velar («Велар») — широко обсуждалось после презентации в 2017 году. Особенностью нового Range Rover стало отсутствие дверных ручек (они прячутся в дверь на ходу) и стремительный «яхтенный» дизайн экстерьера. Благородное название Velar в компании создали путем обычного перебора букв. Потом оказалось, что в латинском такое слово есть, и оно означает нечто «скрытое», «загадочное».
Chevrolet Suburban
Американский Suburban («Сабурбан») — огромный джип, который выпускается уже в 12-м поколении. Автомобиль имеет 5,7 метра в длину и 2,05 метра в ширину. Громогласное слово «Сабурбан» в переводе с английского означает «пригородный, загородный». Джип используется в тяжелых условиях, на бездорожье и даже в кортеже президентов США.
Chevrolet Silverado
Еще одна модель компании Chevrolet, пикап Silverado («Сильверадо»). В его названии таится что-то сказочное, прекрасное. При этом сам пикап Silverado внешне крайне брутален и агрессивен, его используют американские фермеры для перевозки всего и вся.
SEAT Ibiza
Ibiza («Ибица») это не только место для отвязного отдыха, но еще и автомобиль. Маленький испанский хетчбэк на вид вполне себе скромен, в отличие от своего названия. Экономичные малокубатурные моторы, механическая коробка передач — в Европе на нем ездят не самые богатые люди.
Volkswagen Beetle
А вот Volkswagen Beetle («Битл») больше подходит для пляжного отдыха и покатушек между вечеринками. Стильный компактный автомобильчик отсылает своим названием куда-то в музыку и танцы. В нем всего две двери, но четыре места — сойдет для небольшой компании.
Peugeot Bipper
Небольшой французский компактвэн «Биппер» и выглядит, и звучит забавно — как будто он вот-вот начнет смешить окружающих своим сиигналом-гудком. В России не распространен, используется в европейских городах для перевозки мелких грузов.
УАЗ «Карго»
Новый отечественный пикап «Карго» своим названием демонстрирует связь с грузоперевозками, внушает надежность, просто и чётко звучит. Еще бы качество автомобилей УАЗ соответствовало таким надежным именам. Иначе народ может переименовать в какую-нибудь «Каргу».
Mazda Laputa
А вот Mazda Laputa («Лапута») по-русски звучит совсем несолидно, как что-то запутанное. Еще и по-испански означает девушку легкого поведения. Сама машина — крохотный праворульный хетчбэк с 0,7-литровым моторчиком.
Panoz
Американский бренд высокотехнологичных спорткаров читается как «Пэноз», но русские потребители могут толковать слово по-иному. В списке моделей компании Panoz Roadster, Panoz Esperante, Panoz Abruzzi — все это спорткары, выпускающиеся ограниченными сериями.
Toyota Century
Компания Toyota, обладающая одним из самых больших в мире списком моделей, выделяется представительским седан Century («Сенчури»), на котором возят японских императоров. Название действительно звучит стильно, благородно, солидно. В переводе означает «век, столетие».
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
Внимание! НГС приглашает владельцев с автомобилями старше 30 лет для проведения тест-драйва. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой, auto.ru
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