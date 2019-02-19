Платим по-чёрному: новосибирцам подняли тарифы ЖКХ — и прислали новые квитанции

Суммы в квитках многих неприятно удивили — НГС узнал, сколько и за что мы заплатим

Главное нововведение — отдельная плата за обращение с мусором





Жители Новосибирска получили первые квитанции с новыми тарифами ЖКХ — некоторые подняли с 1 января и поднимут ещё раз через полгода. Уже в начале февраля новосибирцы, а также жители других городов, в мороз вышли на митинги, где протестовали против новых цен, а заодно против сжигания мусора и за спасение лесов. НГС изучил новые квитанции и узнал, как теперь считать подорожавшие услуги ЖКХ, и попытался понять, за что мы платим. Подробности — в материале НГС.





Первые квитанции жителям Новосибирска в этом году начали приносить в феврале. Внимательные плательщики заметили, что тарифы на холодную воду и водоотведение поднялись сразу на 5%, на отопление — на 1,7%. Кроме того, отдельной графой в платёжках теперь стоит обращение с твёрдыми отходами — если раньше их считали в ТСЖ или УК, то теперь установили единую плату — 92,42 рубля с человека. Новые цены областной департамент по тарифам принял в декабре.





В начале февраля по всей стране прокатилась волна митингов против «мусорной реформы» под лозунгом «Россия — не помойка!» — возмущение россиян вызвало повышение тарифов, при этом в улучшение ситуации с отходами они не поверили. Митинг прошёл и в Новосибирске — в 30-градусный мороз на него пришли всего 15 человек.





Раньше обращение с мусором считали услугой жилищной, а теперь считают коммунальной. До 2019 года тарифы устанавливали ТСЖ или УК — суммы были примерно 40–60 рублей в месяц с человека. Теперь власти в каждом регионе назначили регионального оператора — в Новосибирской области это ООО «Экология-Новосибирск». На компанию возложили все обязанности по обращению с отходами: от сбора и транспортировки до захоронения и поиску нелегальных помоек.





Региональному оператору теперь придётся платить каждый месяц 94,42 рубля с человека. Даже если никто в квартире не прописан, платёжка придёт как за одного человека.









По данным сайта «Экологии-Новосибирск», большая часть ежемесячной платы новосибирцев за обращение с мусором уходит на транспорт — почти 66 рублей, 15 рублей — НДС, остальные 11 рублей — на захоронение и услуги регионального оператора.







По словам руководителя клуба собственников жилья «Управдом» Артёма Демченкова, вывоз ТКО — главная причина, по которой суммы в платёжках новосибирцев стали больше. Повезло здесь только одиноким сибирякам, которые живут в огромных квартирах.





«Если раньше это могло быть и 100 рублей с квартиры, то сегодня, если прописано много людей — а у нас есть квартиры, где прописаны восемь человек, десять человек, — соответственно увеличилось сразу на тысячу рублей или на 700–800. Естественно, они задают вопросы. Если ты платил за всё, например, 2000 рублей или 2500, то сегодня счёт пришёл на 3500. В любом случае эта услуга стала сильно дороже», — заключил он.





Андрей Харланов, первый заместитель генерального директора УК «СПАС-Дом», отметил, что всё затраты, связанные с мусором, передали региональному оператору и включили в новую строку «ТКО». А ту часть, которая связана с содержанием мусорных контейнеров, добавили в строчку «Содержание общедомового имущества».





По словам Демченкова, новая система начисления платы за вывоз мусора призвана решить проблему с экологией, но ждать улучшений, по крайней мере сейчас, не придётся:





«Государство решило с нас собрать ещё денег под предлогом ратования за экологию. Понятно, что ничего не изменилось, что всё вывозится на те же полигоны, никаких улучшений нет в плане экологии».





Плату за содержание мусорных площадок у домов включили в расходы на содержание общедомового имущества





Новые цифры в платёжках появились и в строчках «Холодная вода» и «Водоотведение». В отличие от мусора, тарифы на эти услуги решили поднять поэтапно, дважды. С 1 января холодная вода стоит 17,98 рубля, с 1 июля подорожает до 18,56 рубля за кубометр. Водоотведение с 1 января считают по 13,80 за кубометр, а с 1 июля станут считать по 14,24 рубля за кубометр. Все тарифы привели с новым 20-процентным НДС. Здесь, по словам экспертов, значительных изменений не произошло — тарифы поднимают каждый год.





В платёжках за январь можно посмотреть, на сколько дороже стали эти услуги. Например, в платёжке новосибирца, который живёт один в однокомнатной квартире на Петухова, при норме потребления холодной воды в 5,193 кубометра в декабре начислено 53,04 рубля, а в январе уже 80,44 рубля. За водоотведение тоже вышло дороже — было 94,99 рубля, а стало 101,69 рубля.





В другой квартире, на Грибоедова, за воду в декабре заплатили 70,72 рубля, а в январе уже 107,88 рубля.





Ежегодно новосибирцам делают перерасчёт за коммунальные услуги — в этом году, как замечают в УК «СПАС-Дом», больше всего вопросов жильцов были связаны с новой строкой «ТКО». Некоторые люди увидели в платёжках суммы, почти в два раза превышающие те, что были в декабре.





«За январь сумма за отопление пришла практически в два раза больше обычного платежа <...>, — пожаловалась жительница 25-этажки на Беловежской Юлия. — Нам объяснили, что платим теперь по 1/12, как все в городе. Тогда мы спросили, зачем счетчики. Нам сказали, что если меньше или больше нормы потребим тепла, то сделают в январе перерасчёт. Вот его и сделали. Но я за зиму не ощутила, что тепло мы потребили больше нормы. Всю зиму достаточно прохладно. Не то чтобы прям замерзаем, но вроде платишь деньги немаленькие, хочется соответствующую услугу за эти деньги. Дома двое маленьких детей, поэтому часто с утра подогревали "вертушкой", соответственно и за свет квитанция увеличилась».





По словам Юлии, в декабрьской платёжке ей насчитали 1146,16 рубля, а в январе — 2372,48 рубля: больше чем в 2 раза.





«У меня на доме перерасчёт был в минус, то есть людям вернули деньги. В этом году нам сильно помогла СГК — они решили, что слишком много тепловой энергии потребляют, и поставили всем ограничительные шайбы. В середине отопительного сезона их пришлось менять на шайбы большего диаметра, и пока этот переходный период был, мы топились мало, меньше потребляли — благодаря тому что сами ограничили это потребление. Вот экономия и вышла», — говорит Артём Демченков.





«По итогам календарного года проводится корректировка по отоплению, по горячему водоснабжению, холодному, по приборам. Мы начисляем по отоплению, в частности, 1/12 исходя из средних показаний приборов предыдущего отопительного сезона — по каждому дому свой норматив, — а потом по фактическому показанию делается корректировка. Если в предыдущий отопительный сезон зима была более холодная, то соответственно перерасчёт в пользу граждан. Но так как в этом году и морозы стояли, и отопительный сезон начался раньше, чем прошлый, то корректировка — в пользу ресурсоснабжающей организации, идёт увеличение», — объяснил Андрей Харланов.







Главной причиной роста тарифов ЖКХ эксперты назвали повышение НДС — с 18% до 20%. Помимо цифр в квитанциях, это отразилось и на ценниках в магазинах — новосибирцы уже кинулись раскупать продукты по акциям, а ритейлеры обещают повысить цены чуть позже.





А вы заметили новые цены в платёжках за январь?