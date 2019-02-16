Жорик снова дома: пёс, которого забрали у пожилой сибирячки, вернулся к хозяйке

Жорик не был дома ровно месяц





История пса Жорика длится уже месяц. В середине января собака потерялась в Первомайском сквере, где её нашла зоозащитница Анна Стародуб. Несмотря на то, что пожилая хозяйка Жорика искала свою собаку, зоозащитница решила отдать пса другим хозяевам. Своё решение Анна Стародуб объяснила тем, что о Жорике плохо заботились: он гулял один, ему не ставили прививки. Публичный ответ она дала в видеообращении, которое вызвало шквал критики горожан. Хозяева собаки нашли юристов и начали собирать документы в суд. В субботу Жорика всё-таки вернули домой. Подробности его возвращения — в материале НГС.





Чтобы вернуть Жорика, хозяева собирали документы в суд





Жорика вернули в субботу, 16 февраля. Его хозяйка, 63-летняя Валентина Горюшина, ждала своего пса с самого утра — за час до назначенного времени она постоянно подходила к окну посмотреть, не подъехала ли машина. Хозяйка Жоры объяснила корреспондентам, что боится сказать точное время приезда зоозащитницы, потому что та поставила условие «без прессы». Жору привезли около 15 часов. Кроме Анны Стародуб, в машине были новые хозяева Жоры — молодая пара, которая сначала взяла собаку на передержку, а затем захотела приютить пса.





Жорик и Василиса





«Золотиночка моя, — говорит со слезами Валентина Васильевна, обнимая выскочившего из машины Жорика. — Он всех своих знает». Анна Стародуб передала собаку у подъезда дома на Державина, где живёт Валентина Васильевна. Кроме того, она вручила лекарства, которые нужно принимать Жорику, и посоветовала кормить собаку кормом и не давать лишнего — ни яблок, ни огурцов (которые ему давала Валентина Васильевна).





Жорик на любимом диване





Дочь Валентины Васильевны Василиса спросила, должны ли они что-то, но зоозащитница отказалась. Анна Стародуб показала паспорт, который теперь есть у собаки — в нем стоят печати о сделанных прививках. В конце встречи она напомнила, что нельзя выходить с собакой без поводка.





Новый паспорт Жорика





Несмотря на радость встречи с хозяйкой, Жорик встал на задние лапки, когда увидел, что приютившие его новые хозяева сели в машину. «Смотрите, он вас тоже полюбил, — удивилась Василиса. — Жорик, теперь ты и по ним будешь скучать».





Валентина Васильевна пообещала выполнять все рекомендации зоозащитников





Вернувшись в свою квартиру, радостный Жорик начал скакать по знакомым местам и обнюхивать своё место на коврике под трюмо. Встретить потерянную собаку пришли соседи Валентины Васильевны, в том числе те, кто дал объявление о пропаже Жорика в интернете. «Если что, мы можем гулять», — предложили они, обнимая собаку.





В новом паспорте у Жорика уже новое имя — теперь он официально Макс. Но, говорит Василиса, они, скорее всего, ему сделают новый паспорт, чтобы уже никто не смог претендовать на их собаку. «А девчонка-то стояла грустная, — вспоминает Валентина Васильевна встречу с новыми хозяевами Жорика. — Парень не так, потому что понимал, что собака домой пришла».





Жорик появился в семье совсем маленьким — его нашла внучка Валентины Васильевны под киоском неподалёку





Отвоевывали Жорика всем районом. К борьбе с зоозащитниками подключились даже одноклассницы 13-летней внучки Валентины Васильевны, которые одновременно писали Стародуб сообщения. Рассказывая эту историю, Валентина Васильевна повторяла, что она не идеальная хозяйка, признает, что «не всё делала по всем правилам», но это же не значит, что её нужно было забирать и не давать больше никаких шансов.





«Жорик, — говорит Валентина Васильевна, — как мой ребёнок»





В итоге с помощью юристов она начала собирать документы для суда. Возможно, это и помогло вернуть Жорика. «Я ей сказала, что всё сделаю, как правильно, только отдайте собаку. В суд должны были вчера подать, но отложили до понедельника. И тогда она решилась», — рассказывает Валентина Васильевна историю возвращения собаки.





Домашнее развлечение Жорика — лежать на подоконнике и смотреть в окно





Когда-то Жорик чуть не погиб — внучка Валентины Васильевны нашла Жорика под киоском неподалёку от дома. Лежащие рядом с ним другие два щенка к тому моменту уже погибли. Девочка забрала собаку домой, хотя Валентина Васильевна не была готова к новому питомцу, к тому же в квартире тогда жил кот. В первые месяцы она даже пыталась его пристроить, но потом решила оставить Жору себе. «Да, я не идеальная, наверное, была, — говорит она. — Не так следила за собакой, как надо было, мне так говорят. Но ведь не забирать?»





Жорик вернулся через месяц после того, как убежал





Валентина Васильевна не хотела кастрировать Жорика и даже говорила Анне Стародуб, что подаст на нее в суд, если та это сделает. «Но теперь уже что сделаешь, какой уже теперь суд. Жорка вернулся», — говорит, обнимая пса. — Счастливый какой. Я хочу всем сказать спасибо огромное. До головы доскакивает, мой хороший мальчик. Радостный, вон язык высунул. Соседей всех уже облизал».





Валентина Васильевна объясняет решение Анны Стародуб вернуть собаку тем, что «она поняла, что её победили». Комментарий у зоозащитницы взять не удалось, так как она не ответила на звонок корреспондента.





Вечером она собралась устроить праздничный ужин, пригласить соседей, которые переживали за них, помогали в поисках. А на зоозащитников уже такой злости нет. Главное, говорит Валентина Васильевна, что «Жорка дома».





Перед Новым годом челябинский дальнобойщик забрал в Новосибирске бездомную собаку и отправился с ней в командировку — годовалая дворняга Ярик поехала в Иркутск, а потом на Урал.





Возвращение Жорика



