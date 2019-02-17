Открой своё сердце: как врачи спасают человека, который может внезапно умереть из-за редкой болезни
Фоторепортаж из операционной — хирурги включают музыку и заставляют сердце работать
Это место закрыто от посторонних глаз, и чтобы попасть сюда, нужно пройти самую суровую охрану и предъявить несколько пропусков. Речь об операционной, где ведущие сибирские кардиохирурги спасают жизни — люди с самыми редкими диагнозами съезжаются к ним со всей страны и подолгу ждут своей очереди на лечение. Врачи пустили корреспондентов НГС в сердце клиники Мешалкина — в одну из операционных, где шла сложнейшая операция, и объяснили, почему пациентов у них должно быть гораздо больше.
Человек, который впервые попадает в операционную как наблюдатель, удивится, что реальность ничем не напоминает фильмы о медиках. Во-первых, никто кричит: «Скальпель!» — операционная медсестра понимает хирургов без слов, по одному лишь выражению глаз из-под больших очков. Движения быстры и отточены, а разговоры команды врачей плавно перетекают из будничных бесед («Вот вы смотрели “Дом солнца”?») к короткому обсуждению патологии пациента. Негромко звучит скрипичная классика, и в какой-то момент кажется, что двое хирургов — ассистирующий и ведущий — это дирижёры, только вместо одной палочки у них целый стол с инструментами.
За час до того, как придёт ведущий кардиохирург клиники Мешалкина Александр Богачёв-Прокофьев — его пациент, мужчина 55 лет («для нас это молодой!»), уже находится на операционном столе, с ним работают анестезиологи. Раньше этот пациент уже бывал в клинике — с острым инфарктом миокарда, а спустя полгода оказался здесь вновь с редкой болезнью, которая грозит внезапной смертью.
«У пациента такая болезнь, которая называется “гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия”. Это звучит, может быть, конечно, слишком сложно, а на самом деле болезнь заключается в том, что есть утолщение стенок сердца — миокарда, сердечной мышцы», — объясняет кардиохирург.
В норме её толщина должна быть 9-10 миллиметров, у пациентов с этой болезнью она становится больше в 2-3 раза.
«По идее кажется, что это так здорово, хорошо, мышца наращивается, сердце становится сильнее, но на самом деле есть определённые пределы. Нервные волокна и кровоснабжающие сосуды этой мышцы — они не могут расти с такой скоростью, как растёт сама мышца, и поэтому возникают проблемы, то есть это настоящая патология, настоящая болезнь.
Появляется такой бугорок на межжелудочковой перегородке, который препятствует нормальному оттоку крови из полости сердца, в частности, из левого желудочка, в самый крупный наш сосуд — в аорту. То есть нарушается нормальное поступление крови для кровоснабжения и для снабжения кислородом всего организма», — отмечает Александр Богачёв-Прокофьев.
У части пациентов эту болезнь находят случайно — например, во время профосмотров, а так они не чувствуют никаких симптомов. Другие начинают ощущать очень неприятные, давящие, сжимающие боли в груди, а также сильную одышку из-за малейшей физической нагрузки — из-за нехватки кислорода в организме.
Врачи признают, что вылечить кардиомиопатию они не могут, — это генетическое заболевание. Но способны избавить человека от симптомов и продлить его жизнь.
«Но мы прекрасно знаем, что, помимо генетических проблем, есть и проблемы, которые связаны с образом жизни пациента: это малоподвижный образ жизни, большое употребление животных жиров в пищу, это масса других факторов, таких как курение, алкоголь и прочее», — констатирует медик.
Самая большая проблема при этой болезни, которая возникает из-за нарушений кровотока, — внезапная сердечная смерть.
«Каждый год на больших мировых марафонах умирает 2–3 человека. И большая часть из этих людей — пациенты недообследованные, которые имеют такую патологию, как гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия», — пугает кардиохирург.
Операция идёт на открытом сердце — врачи рассекают грудину, делая разрез около 15–18 сантиметров длиной. Постепенно медики «выключают» естественный кровоток и подключают пациента к аппарату искусственного кровообращения с многочисленными трубками — теперь он выполняет работу сердца. Как и анонсировал до операции Александр Богачёв-Прокофьев, хирургам нужно убрать «бугорок» на межжелудочковой перегородке, который мешает крови нормально циркулировать по организму.
На словах задача выглядит просто, на деле же хирургам нужно с нечеловеческой точностью подобраться к препятствию — случайно заденешь окружающие структуры и получишь большие осложнения от нарушения сердечного ритма до необходимости имплантировать кардиостимулятор.
Хирурги склонились над пациентом, закрывая его спинами. Корреспондентам НГС разрешили посмотреть на операцию вблизи вместе с ординаторами, но неподготовленному человеку понять, как меняется ход операции, практически невозможно. Интереснее смотреть на лица самих врачей — Богачёв-Прокофьев, например, не стоит ровно над сердцем пациента, он то наклоняется сильно в сторону, то выпрямляется — это немного напоминает шаманов, которые намерены победить болезнь в ритуальном танце. Только здесь — современные технологии и многолетняя хирургическая практика с обучением в том числе за границей.
Большинство российских клиник, которые специализируются на сердечно-сосудистых операциях, выполняют примерно 3–5 подобных вмешательств в год. По словам Александра Богачёва-Прокофьева, клиника Мешалкина делает операции 60 больным с гипертрофической кардиомиопатией, в этом году планирует сделать 100 таких операций. Но это при условии, что в клинику съезжаются пациенты со всей страны и из-за рубежа — ведь это федеральный центр.
Врач подчёркивает, что на самом деле многие жители России просто не знают о том, что у них может быть такой диагноз — ведь они не ходят на обследования, если у них ничего сильно не болит. И если вовремя сделать, к примеру, ЭКГ, можно предупредить ту же внезапную сердечную смерть.
…Операция длится 4 часа — всё проходит успешно, коротко констатируют хирурги. Завтра утром они вернутся в операционную спасти ещё минимум одну жизнь.
Ранее НГС побывал в операционных других больниц Новосибирска — у травматологов, которые «чинят» сноубордистов и лыжников, хирургов неотложки — они спасают пьяных горожан со страшными ранами, а также у нейрохирургов — эти врачи могут даже разбудить пациентов во время операции.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова