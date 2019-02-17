Открой своё сердце: как врачи спасают человека, который может внезапно умереть из-за редкой болезни

Раньше НГС уже побывал в операционных нейрохирургов, в неотложке и у травматологов. А в этот раз попал к кардиохирургам





Это место закрыто от посторонних глаз, и чтобы попасть сюда, нужно пройти самую суровую охрану и предъявить несколько пропусков. Речь об операционной, где ведущие сибирские кардиохирурги спасают жизни — люди с самыми редкими диагнозами съезжаются к ним со всей страны и подолгу ждут своей очереди на лечение. Врачи пустили корреспондентов НГС в сердце клиники Мешалкина — в одну из операционных, где шла сложнейшая операция, и объяснили, почему пациентов у них должно быть гораздо больше.







Человек, который впервые попадает в операционную как наблюдатель, удивится, что реальность ничем не напоминает фильмы о медиках. Во-первых, никто кричит: «Скальпель!» — операционная медсестра понимает хирургов без слов, по одному лишь выражению глаз из-под больших очков. Движения быстры и отточены, а разговоры команды врачей плавно перетекают из будничных бесед («Вот вы смотрели “Дом солнца”?») к короткому обсуждению патологии пациента. Негромко звучит скрипичная классика, и в какой-то момент кажется, что двое хирургов — ассистирующий и ведущий — это дирижёры, только вместо одной палочки у них целый стол с инструментами.







Мытьё рук перед операцией может занять и 10 минут — надо обработать их и мылом, и антисептиком. На стенах оперблока всегда есть инструкции об этом процессе





За час до того, как придёт ведущий кардиохирург клиники Мешалкина Александр Богачёв-Прокофьев — его пациент, мужчина 55 лет («для нас это молодой!»), уже находится на операционном столе, с ним работают анестезиологи. Раньше этот пациент уже бывал в клинике — с острым инфарктом миокарда, а спустя полгода оказался здесь вновь с редкой болезнью, которая грозит внезапной смертью.







Ведущий хирург облачается не только в стандартную одежду, но и надевает специальную аппаратуру, которая в том числе создаёт ему дополнительное освещение





«У пациента такая болезнь, которая называется “гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия”. Это звучит, может быть, конечно, слишком сложно, а на самом деле болезнь заключается в том, что есть утолщение стенок сердца — миокарда, сердечной мышцы», — объясняет кардиохирург.







В норме её толщина должна быть 9-10 миллиметров, у пациентов с этой болезнью она становится больше в 2-3 раза.







Операция довольно редкая и сложная, поэтому на неё пришли ординаторы





«По идее кажется, что это так здорово, хорошо, мышца наращивается, сердце становится сильнее, но на самом деле есть определённые пределы. Нервные волокна и кровоснабжающие сосуды этой мышцы — они не могут расти с такой скоростью, как растёт сама мышца, и поэтому возникают проблемы, то есть это настоящая патология, настоящая болезнь.







Появляется такой бугорок на межжелудочковой перегородке, который препятствует нормальному оттоку крови из полости сердца, в частности, из левого желудочка, в самый крупный наш сосуд — в аорту. То есть нарушается нормальное поступление крови для кровоснабжения и для снабжения кислородом всего организма», — отмечает Александр Богачёв-Прокофьев.







Во время операции работает аппарат искусственного кровообращения





У части пациентов эту болезнь находят случайно — например, во время профосмотров, а так они не чувствуют никаких симптомов. Другие начинают ощущать очень неприятные, давящие, сжимающие боли в груди, а также сильную одышку из-за малейшей физической нагрузки — из-за нехватки кислорода в организме.







Врачи признают, что вылечить кардиомиопатию они не могут, — это генетическое заболевание. Но способны избавить человека от симптомов и продлить его жизнь.







На сегодняшней операции кардиохирурги спасают человека со сложным диагнозом «гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия» — утолщение стенок сердца, которое ведёт к нарушению кровотока. Это генетическое заболевание





«Но мы прекрасно знаем, что, помимо генетических проблем, есть и проблемы, которые связаны с образом жизни пациента: это малоподвижный образ жизни, большое употребление животных жиров в пищу, это масса других факторов, таких как курение, алкоголь и прочее», — констатирует медик.







Самое страшное в этом диагнозе — то, что болезнь может привести к стремительной смерти





Самая большая проблема при этой болезни, которая возникает из-за нарушений кровотока, — внезапная сердечная смерть.







«Каждый год на больших мировых марафонах умирает 2–3 человека. И большая часть из этих людей — пациенты недообследованные, которые имеют такую патологию, как гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия», — пугает кардиохирург.







Из главных симптомов — одышка и давящая боль в груди









На операции можно фотографировать сердце, но по этическим соображениям корреспонденты НГС не стали публиковать снимки органа крупным планом





Операция идёт на открытом сердце — врачи рассекают грудину, делая разрез около 15–18 сантиметров длиной. Постепенно медики «выключают» естественный кровоток и подключают пациента к аппарату искусственного кровообращения с многочисленными трубками — теперь он выполняет работу сердца. Как и анонсировал до операции Александр Богачёв-Прокофьев, хирургам нужно убрать «бугорок» на межжелудочковой перегородке, который мешает крови нормально циркулировать по организму.







На словах задача выглядит просто, на деле же хирургам нужно с нечеловеческой точностью подобраться к препятствию — случайно заденешь окружающие структуры и получишь большие осложнения от нарушения сердечного ритма до необходимости имплантировать кардиостимулятор.







Операция длится 4 часа — всё это время врачи предельно сосредоточены





Хирурги склонились над пациентом, закрывая его спинами. Корреспондентам НГС разрешили посмотреть на операцию вблизи вместе с ординаторами, но неподготовленному человеку понять, как меняется ход операции, практически невозможно. Интереснее смотреть на лица самих врачей — Богачёв-Прокофьев, например, не стоит ровно над сердцем пациента, он то наклоняется сильно в сторону, то выпрямляется — это немного напоминает шаманов, которые намерены победить болезнь в ритуальном танце. Только здесь — современные технологии и многолетняя хирургическая практика с обучением в том числе за границей.







Большинство российских клиник, которые специализируются на сердечно-сосудистых операциях, выполняют примерно 3–5 подобных вмешательств в год. По словам Александра Богачёва-Прокофьева, клиника Мешалкина делает операции 60 больным с гипертрофической кардиомиопатией, в этом году планирует сделать 100 таких операций. Но это при условии, что в клинику съезжаются пациенты со всей страны и из-за рубежа — ведь это федеральный центр.







Врачи уверены, что эта болезнь есть у многих пациентов, только не все из них тщательно обследованы





Врач подчёркивает, что на самом деле многие жители России просто не знают о том, что у них может быть такой диагноз — ведь они не ходят на обследования, если у них ничего сильно не болит. И если вовремя сделать, к примеру, ЭКГ, можно предупредить ту же внезапную сердечную смерть.







…Операция длится 4 часа — всё проходит успешно, коротко констатируют хирурги. Завтра утром они вернутся в операционную спасти ещё минимум одну жизнь.







Ранее НГС побывал в операционных других больниц Новосибирска — у травматологов, которые «чинят» сноубордистов и лыжников, хирургов неотложки — они спасают пьяных горожан со страшными ранами, а также у нейрохирургов — эти врачи могут даже разбудить пациентов во время операции.

