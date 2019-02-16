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Пожар в Полойке, триумф Жоглика и хоромы арестованной чиновницы. Главное за неделю

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска, которые нельзя пропустить

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Главными новостями этой недели стали суд над Владимиром Жогликом и гибель четверых детей и мамы в пожаре в селе Полойка

Фото: коллаж НГС

Начало недели омрачила трагедия в селе Полойка, где в пожаре погибли четверо детей вместе с мамой, — люди не смогли выбраться из объятого огнём частного дома. Следом на этой неделе состоялся суд над школьником-хакером Владимиром Жогликом, который в старших классах взломал электронный журнал и исправил себе и друзьям оценки, — спустя два год тяжб суд всё же решил, что проступок Жоглика не опасен и наказывать его не стоит. Также корреспонденты НГС узнали, зачем в школах Новосибирска появились тьюторы и как они помогают особенным ученикам освоить школьную программу наравне со всеми. НГС выбрал 10 главных событий и историй Новосибирска с 11 по 15 февраля, которые обязательно стоит прочитать.

  • В прошлое воскресенье в селе Полойка Краснозёрского района в доме многодетной семьи Евсюковых произошёл пожар, в котором погибли четыре ребёнка и их мама. Из горящего дома смог выбраться только отец, но спасти жену и детей у него не получилось.

Дом семьи Евсюковых загорелся в ночь с субботы на воскресенье

Фото: Ольга Бурлакова

Корреспонденты НГС побывали в Полойке в день трагедии и узнали, из-за чего произошёл страшный пожар и почему многодетную семью не спасла пожарная машина, которая всю зиму стоит в паре десятков метров от дома семьи Евсюковых.

Из-за подписки о невыезде Владимир Жоглик не смог поступить в университет в Санкт-Петербурге

Фото: Ольга Бурлакова

За Владимира Жоглика вступился мэр Анатолий Локоть и омбудсмен по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. 12 февраля судья Геннадий Гущин и прокурор Советского района Николай Земеров сочли, что состава преступления в его действиях нет.

  • Скучаете по рядам киосков, в которых на каждом углу можно было купить перекусить или сигарет? Они могут вновь вернуться на улицы Новосибирска уже совсем скоро. Минпромторг РФ внезапно обнаружил, что в России в два раза меньше торговых площадей, чем в Европе, и срочно хочет это исправить. Законопроект об объектах нестационарной торговли — его могут принять уже в апреле этого года. Как будет развиваться уличная торговля и уйдут ли в киоски клиенты крупных сетей — читайте в статье НГС.БИЗНЕС.

Эти снимки новосибирцы пересылают друг другу в мессенджерах, утверждая, что это фотографии квартиры Натальи Малиновской

Фото: предоставлено читателем НГС

Новосибирский суд поместил под стражу Наталью Малиновскую 11 февраля — чиновницу подозревают в растрате.

  • Дети с аутизмом чаще всего учатся либо на домашнем обучении, либо в коррекционных школах. Родители детей-аутистов добились, чтобы в обычных школах города появились ресурсные зоны, где очень разные дети могут учиться вместе. Журналист НГС поговорил с мамой особенного мальчика о том, как они боролись за возможность посещать школу наравне со всеми, и кураторах, которые помогают детям с аутизмом адаптироваться к урокам и одноклассникам.
  • Сбежать с места ДТП для многих новосибирских водителей — дело обычное. Особенно если слегка задел чужую машину, владельца на месте нет и никто не видит. Однако даже за маленькую царапину водителя могут лишить прав или взять под стражу. Внезапно многие нарушители стали просить суд посадить их под арест на несколько дней, поскольку не хотят остаться без прав на 1,5 года. Обозреватель НГС.АВТО вместе с автомобильным юристом разобрался во всех нюансах бегства с места аварии.
  • В августе НГС рассказал историю Веры Сёмки, которая унаследовала многомиллионные долги от подозрительной сделки родителей в 90-х, — из-за проблем с бизнесом семья продала трёхкомнатную квартиру в Академгородке, но продажу оформили с нарушениями, и семья, не получив полной суммы, решила не съезжать. После смерти родителей судебные тяжбы перелегли на Веру. Сейчас юристы, перекупившие её долг, подали иск о принудительном банкротстве сибирячки — они хотят проиндексировать её долг с 3,5 миллиона до 5,5 миллиона рублей и требуют продать злополучную «трёшку»
  • На этой неделе новосибирцы Ольга Михайловна и Анатолий Иванович Наумовы отметили золотую свадьбу — они встретились полвека назад на танцах в общежитии и с тех пор не расставались. Спустя 50 лет супруги вновь обменялись кольцами, под крики детей и внуков «Горько!» поцеловались и рассказали, как им удалось сохранять брак столько лет.

Наумовы поженились рано: Ольге Михайловне было всего 18 лет, а Анатолию Ивановичу только исполнился 21 год

Фото: Ольга Бурлакова

Корреспонденты НГС провели День святого Валентина в Дворце бракосочетания и поговорили с 8 влюблёнными парами о том, почему они решили пожениться именно 14 февраля.

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Дарья Януш
Коллаж НГС
Фото Ольги Бурлаковой, читателя НГС

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