Пожар в Полойке, триумф Жоглика и хоромы арестованной чиновницы. Главное за неделю

Начало недели омрачила трагедия в селе Полойка, где в пожаре погибли четверо детей вместе с мамой, — люди не смогли выбраться из объятого огнём частного дома. Следом на этой неделе состоялся суд над школьником-хакером Владимиром Жогликом, который в старших классах взломал электронный журнал и исправил себе и друзьям оценки, — спустя два год тяжб суд всё же решил, что проступок Жоглика не опасен и наказывать его не стоит. Также корреспонденты НГС узнали, зачем в школах Новосибирска появились тьюторы и как они помогают особенным ученикам освоить школьную программу наравне со всеми. НГС выбрал 10 главных событий и историй Новосибирска с 11 по 15 февраля, которые обязательно стоит прочитать.