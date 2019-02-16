Пожар в Полойке, триумф Жоглика и хоромы арестованной чиновницы. Главное за неделю

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Главными новостями этой недели стали суд над Владимиром Жогликом и гибель четверых детей и мамы в пожаре в селе Полойка
Начало недели омрачила трагедия в селе Полойка, где в пожаре погибли четверо детей вместе с мамой, — люди не смогли выбраться из объятого огнём частного дома. Следом на этой неделе состоялся суд над школьником-хакером Владимиром Жогликом, который в старших классах взломал электронный журнал и исправил себе и друзьям оценки, — спустя два год тяжб суд всё же решил, что проступок Жоглика не опасен и наказывать его не стоит. Также корреспонденты НГС узнали, зачем в школах Новосибирска появились тьюторы и как они помогают особенным ученикам освоить школьную программу наравне со всеми. НГС выбрал 10 главных событий и историй Новосибирска с 11 по 15 февраля, которые обязательно стоит прочитать.
Корреспонденты НГС побывали в Полойке в день трагедии и узнали, из-за чего произошёл страшный пожар и почему многодетную семью не спасла пожарная машина, которая всю зиму стоит в паре десятков метров от дома семьи Евсюковых.
За Владимира Жоглика вступился мэр Анатолий Локоть и омбудсмен по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. 12 февраля судья Геннадий Гущин и прокурор Советского района Николай Земеров сочли, что состава преступления в его действиях нет.
Новосибирский суд поместил под стражу Наталью Малиновскую 11 февраля — чиновницу подозревают в растрате.
Корреспонденты НГС провели День святого Валентина в Дворце бракосочетания и поговорили с 8 влюблёнными парами о том, почему они решили пожениться именно 14 февраля.
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Дарья Януш
Коллаж НГС
Фото Ольги Бурлаковой, читателя НГС
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