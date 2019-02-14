Русский кроссовер по цене «Соляриса»: большой клиренс, оснащенный салон и передний привод





Новый автомобиль АВТОВАЗа — LADA XRAY Cross — очень сильно приблизился к образу кроссовера, хотя формально является хетчбэком повышенной проходимости. Вот обычный LADA XRAY — тот да, выглядит как легковушка. А в кросс-версии увеличенный клиренс и защитный обвес буквально преобразили авто, сделав его экстерьер завершенным. Вот только полного привода на этих машинах нет и пока не ожидается. Подробнее об отечественном кроссовере дешевле миллиона — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.







Итак, LADA XRAY Cross (предоставлен официальным дилером «Азия Авто») со своим 21,5-сантиметровым клиренсом вполне себе городской паркетник.









Защитный пластиковый обвес по порогам, аркам и бамперам сильно преобразил автомобиль, сделал его брутальнее и крупнее.















С помощью защиты удалось немного визуально поднять заднюю арку, которая раньше делала корму машины какой-то куцей.















У XRAY Cross сложносочиненный красивый передний бампер, дизайн вполне на уровне современных иномарок. Нижняя часть является отдельным элементом, поэтому не надо менять весь бампер в случае повреждений.















Задний бампер тоже хорош своей серебристой вставкой. Сдвоенный патрубок выхлопа довершает стильный образ.







А что же хорошего в салоне?









Самая приятная деталь здесь — аккуратный кожаный руль. Он равномерно обогревается по всему ободу, а кнопка включения обогрева находится не где-то там на торпедо, а тут же, на баранке.















Весь салон собран из жесткого пластика, в том числе и передняя панель. Есть только крохотные кожаные вставочки на подлокотниках дверей. Были бы тут мягкие материалы, цены бы машине не было.















В целом интерьер смотрится по-взрослому, и уже не пошутишь про отечественную сборку. Всё на уровне бюджетных иномарок. Автомобиль неплохо оснащен — круиз-контроль, климат, 3-ступенчатый подогрев сидений, даже электрообогрев лобового стекла.













Мультимедийная система с навигацией, пусть и игрушечной по виду, но работающей.















Экран мультимедиа откликается быстро, сама система не зависает и не тупит. Цвета, правда, не слишком насыщенные, а в меню «Радио» подобран какой-то совсем уж болотный цвет.















Классические вазовские стрелки приборов и орнамент шкал я бы давно уже заменил — они напоминают совсем старые модели. На цифровой экран справа выводятся данные бортового компьютера и круиза.















Практичные комбинированные сиденья из экокожи и ткани прогреваются быстро. Боковой поддержки в районе поясницы в принципе хватает, но плечи как-то подвисают.















Пассажирское кресло складывается так, что в салон удобно помещать длинные грузы.















А под сиденьем есть дополнительный ящичек для хранения мелочевки.















Сзади довольно плоский диван без центрального подлокотника. Есть хороший запас пространства для ступней, но над головой — меньше кулака. В распоряжении задних пассажиров USB-порт и подогрев сидений.















Багажник невелик, 361 литр. Но все обито мягким качественным материалом, есть крючки и большой органайзер в подполе.















Под капотом вазовский 1,8-литровый атмосферник, который не раздражает в салоне своим звуком. На холостых и на ходу есть, правда, небольшой вибрационный фон.















Двигатель неплохо тянет машину с низов и разгоняет ее до сотни за 10,9 секунды в паре с механической коробкой Renault.















В стандартном режиме движения на педали газа есть определенная задержка и «вата», но все сильно меняется при переходе в режим «Спорт». Отклик становится моментальным, двигатель раскручивается быстрее и сильнее, а колеса начинают шлифовать. «Спорт» подойдет для лета, а зимой лучше спокойно стартовать в обычном режиме.















С механикой Renault особых проблем нет, разве что ходы рычага великоваты и надо с усилием «втыкаться» на первую передачу.















Рулежка на XRAY Cross при быстром движении по шоссе хороша своей прозрачностью, умеренной тяжестью баранки и моментальным откликом машины на корректирующие движения рулем.















Но если придется поворачивать руль больше, чем на четверть оборота, возникает лишняя тяжесть, а избыточное реактивное действие так и норовит вырвать руль из рук и вернуть его в ноль.















XRAY Cross мало кренится и довольно устойчив в повороте, система стабилизации срабатывает тихо, аккуратно и вовремя. Если ее отключить, автомобиль демонстрирует хорошую сопротивляемость заносу и сохраняет стабильность на дороге.















Производитель сообщает, что XRAY Cross получил улучшенную шумоизоляцию. Да, действительно, ветер здесь не досаждает и багажник молчит, но передние арки все-таки подшумливают. Особенно это заметно при переходе со снежного наста на чистый асфальт.















XRAY Cross оснащен шайбой выбора режимов движения LADA Ride Select, и на бездорожье можно воспользоваться позициями «Снег/грязь» и «Песок».















Система имитирует блокировку дифференциала, и, буксуя, ты понимаешь, что проскальзывающее колесо действительно подкусывается, а другое колесо получает возможность толчками протолкнуть машину. Но особой разницы между стандартным режимом, «Снегом» и «Песком» я не заметил.















XRAY Cross поставляется пока только с механикой и стоит от 754 000 рублей. В максималке, как у нас, автомобиль тянет на 913 900 рублей. За такие деньги оснащенный иностранный кроссовер не возьмешь, только легковушку Solaris или KIA Rio.







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