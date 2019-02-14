Базар вернулся: улицы Новосибирска снова заполонят ларьки и палатки с едой
Два года назад власти объявили войну уличной торговле — теперь автолавок и киосков станет больше
Минпромторг РФ внезапно обнаружил, что в России в два раза меньше торговых площадей, чем в Европе. И решил это исправить, внеся законопроект об объектах нестационарной торговли — его могут принять уже в апреле этого года. Его авторы предполагают, что это увеличит количество автолавок, фуд-траков и поспособствует появлению новых рабочих мест. Кроме того, на улицы снова вернутся киоски, палатки, рынки — несмотря на то что еще 2 года назад городские власти объявили войну уличной торговле. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у экспертов, что изменится в городе, если закон примут, намного ли увеличится количество подобных объектов, кто выиграет от этого и как новый проект угрожает крупным ритейлерам.
Как заявил в интервью «Российской газете» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, сегодня в России крупные сети занимают 30–40% рынка, а производителей, которые хотят представлять свою продукцию, гораздо больше. По словам чиновника, новый законопроект гарантирует появление минимум 50 тысяч автолавок — в основном с продуктами питания, — а также позволит создать около 250 тысяч новых рабочих мест. На вопрос о том, не является ли уличная торговля пережитком прошлого, Евтухов заявил:
«Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей».
Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева считает, что этот проект защищает предпринимателей: «Когда человек идёт в бизнес, это не на год и не на два, это выбор жизненного пути, который предполагает вложение инвестиций — накопления, заёмные средства. В этой связи правила игры должны быть понятны, а инвестиции —защищены. В данном случае закон позволит планировать бизнес на годы вперёд. Это очень важно. Не зря в законопроекте указано, что разрешения на размещение НТО должны выдаваться на срок от 5 до 7 лет с пролонгацией без торгов. Это большая победа», — уверена она.
Инициатива Минпромторга идет вразрез с политикой городских властей, которые 2 года назад фактически объявили войну уличной торговле, — в 2017 году мэр Анатолий Локоть подписал постановление, по которому около 4,5 тысячи уличных киосков подлежали ликвидации.
Тогда власти заявляли, что в Новосибирске достаточно торговых площадей и больше горожанам не нужно. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов считает, что принятие нового закона не спровоцирует бурного роста новых торговых точек.
«Скорее всего, на центральных улицах и площадях нестационарная торговля больше не появится: её там достаточно. А на территориях комплексного развития, где возникает большое количество жилья, в новых микрорайонах — в соответствии со схемой размещения объектов нестационарной торговли будут предлагаться на аукционах новые места, как и ранее», — считает Салов.
Наталия Кошелева отмечает, что в Новосибирске «установка дополнительных объектов возможна, а в некоторых случаях просто необходима».
«У нас большое количество зданий советской застройки — это значит, что у нас недостаточно площадей на первых этажах жилых домов для размещения небольших магазинчиков шаговой доступности, которые были бы удобны всем. Кроме того, у нас продолжают строиться новые микрорайоны, где торговых площадей в шаговой доступности очень мало или их там нет совсем. Конечно, выходом для покупателей являются павильоны и киоски рядом с домом. Там всегда можно купить свежую выпечку, фрукты, молочную продукцию, прессу, починить обувь и перекусить», — замечает Кошелева.
В мэрии Новосибирска затруднились уточнить, на сколько может увеличиться количество нестационарных торговых объектов после принятия проекта закона. На данный момент предусмотрено более 3 тысяч нестационарных торговых объектов, в числе которых 127 торговых палаток и 328 мобильных торговых объектов, уточнили в мэрии.
На вопрос, можно ли сейчас поставить палатку на площади Ленина, в пресс-центре мэрии ответили, что невозможно, однако сделали оговорку, что это разрешено в дни праздничных мероприятий, потому что это не предусмотрено «Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска» (утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017
Генеральный директор сети «Ярче!» Александр Фоминцев на вопрос о том, как развитие уличной торговли скажется на ритейлерах, отметил: «Отчасти правильно сделали, убрав всё, потому что киоски и павильоны зачастую выглядели как бараки, было море хаотичных рынков, а сейчас причесали архитектуру городов. Если и примут закон, власти не пойдут на массовое заселение города ларьками. И это будет очень красиво и цивилизованно и никогда не будет иметь прежнего размаха. Москвичи вообще прокомментировали, что не дадут на это добро: город мирового уровня, столица».
При этом, по его мнению, возможно, уличного стрит-ритейла в России не хватает. «Лишь бы эти объекты торговли не перегораживали проход покупателям, пешеходные тропки, не занимали парковку, не мешали просматриваемости наших магазинов. Остальное решит рынок», — высказывает свою позицию директор по маркетингу и рекламе ООО «ТХ Сибирский Гигант» Мария Бей.
Между тем, констатировал Игорь Салов, хоть уличная торговля у гипермаркетов и стимулирует трафик покупателей, жалобы на нестационарные объекты властям поступают.
«Мини-рынки, ларьки, палатки являются объектом притяжения покупателей. Поэтому владельцам крупных сетей бояться нечего. Хотя, я не скрою, они оказывают регулярное давление на власть для того, чтобы исключить нестационарную сеть и не позволять им размещаться в городе. Придумали какие-то термины — "нецивилизованная торговля". Нестационарная торговля в Новосибирске развивается — это значит, что они имеют право на жизнь, мы должны их развивать в том числе», — резюмировал Салов.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова, Анны Золотовой, Станислава Соколова