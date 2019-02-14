Базар вернулся: улицы Новосибирска снова заполонят ларьки и палатки с едой

Два года назад власти объявили войну уличной торговле — теперь автолавок и киосков станет больше

В России около 180 тысяч нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и около 60 тысяч сезонных





Минпромторг РФ внезапно обнаружил, что в России в два раза меньше торговых площадей, чем в Европе. И решил это исправить, внеся законопроект об объектах нестационарной торговли — его могут принять уже в апреле этого года. Его авторы предполагают, что это увеличит количество автолавок, фуд-траков и поспособствует появлению новых рабочих мест. Кроме того, на улицы снова вернутся киоски, палатки, рынки — несмотря на то что еще 2 года назад городские власти объявили войну уличной торговле. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у экспертов, что изменится в городе, если закон примут, намного ли увеличится количество подобных объектов, кто выиграет от этого и как новый проект угрожает крупным ритейлерам.





Как заявил в интервью «Российской газете» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, сегодня в России крупные сети занимают 30–40% рынка, а производителей, которые хотят представлять свою продукцию, гораздо больше. По словам чиновника, новый законопроект гарантирует появление минимум 50 тысяч автолавок — в основном с продуктами питания, — а также позволит создать около 250 тысяч новых рабочих мест. На вопрос о том, не является ли уличная торговля пережитком прошлого, Евтухов заявил:





«Все в нашей жизни трансформируется и эволюционирует. Можно палатки назвать ларьками, а можно павильонами. И сделать все красиво, удобно и комфортно для потребителей».







В регионах, по официальным данным, за последнее время стало на 30% меньше нестационарных торговых объектов





Вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева считает, что этот проект защищает предпринимателей: «Когда человек идёт в бизнес, это не на год и не на два, это выбор жизненного пути, который предполагает вложение инвестиций — накопления, заёмные средства. В этой связи правила игры должны быть понятны, а инвестиции —защищены. В данном случае закон позволит планировать бизнес на годы вперёд. Это очень важно. Не зря в законопроекте указано, что разрешения на размещение НТО должны выдаваться на срок от 5 до 7 лет с пролонгацией без торгов. Это большая победа», — уверена она.





Инициатива Минпромторга идет вразрез с политикой городских властей, которые 2 года назад фактически объявили войну уличной торговле, — в 2017 году мэр Анатолий Локоть подписал постановление, по которому около 4,5 тысячи уличных киосков подлежали ликвидации.





Тогда власти заявляли, что в Новосибирске достаточно торговых площадей и больше горожанам не нужно. Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов считает, что принятие нового закона не спровоцирует бурного роста новых торговых точек.





«Скорее всего, на центральных улицах и площадях нестационарная торговля больше не появится: её там достаточно. А на территориях комплексного развития, где возникает большое количество жилья, в новых микрорайонах — в соответствии со схемой размещения объектов нестационарной торговли будут предлагаться на аукционах новые места, как и ранее», — считает Салов.





Создатели законопроекта приводят следующую статистику: с 2011 по 2014 год количество обращений граждан, недовольных закрытием торговых объектов или жалующихся на дефицит магазинов, увеличилось в 4,8 раза





Наталия Кошелева отмечает, что в Новосибирске «установка дополнительных объектов возможна, а в некоторых случаях просто необходима».





«У нас большое количество зданий советской застройки — это значит, что у нас недостаточно площадей на первых этажах жилых домов для размещения небольших магазинчиков шаговой доступности, которые были бы удобны всем. Кроме того, у нас продолжают строиться новые микрорайоны, где торговых площадей в шаговой доступности очень мало или их там нет совсем. Конечно, выходом для покупателей являются павильоны и киоски рядом с домом. Там всегда можно купить свежую выпечку, фрукты, молочную продукцию, прессу, починить обувь и перекусить», — замечает Кошелева.





В мэрии Новосибирска затруднились уточнить, на сколько может увеличиться количество нестационарных торговых объектов после принятия проекта закона. На данный момент предусмотрено более 3 тысяч нестационарных торговых объектов, в числе которых 127 торговых палаток и 328 мобильных торговых объектов, уточнили в мэрии.





Количество предпринимателей, жалующихся по фактам необоснованного административного прекращения деятельности их НТО либо о трудностях в получении мест для торговли, с 2011 по 2014 год увеличилось в 3,4 раза





На вопрос, можно ли сейчас поставить палатку на площади Ленина, в пресс-центре мэрии ответили, что невозможно, однако сделали оговорку, что это разрешено в дни праздничных мероприятий, потому что это не предусмотрено «Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска» (утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41).





Генеральный директор сети «Ярче!» Александр Фоминцев на вопрос о том, как развитие уличной торговли скажется на ритейлерах, отметил: «Отчасти правильно сделали, убрав всё, потому что киоски и павильоны зачастую выглядели как бараки, было море хаотичных рынков, а сейчас причесали архитектуру городов. Если и примут закон, власти не пойдут на массовое заселение города ларьками. И это будет очень красиво и цивилизованно и никогда не будет иметь прежнего размаха. Москвичи вообще прокомментировали, что не дадут на это добро: город мирового уровня, столица».





Схема размещения нестационарных объектов в Новосибирске предусматривает более 3 тысяч точек





При этом, по его мнению, возможно, уличного стрит-ритейла в России не хватает. «Лишь бы эти объекты торговли не перегораживали проход покупателям, пешеходные тропки, не занимали парковку, не мешали просматриваемости наших магазинов. Остальное решит рынок», — высказывает свою позицию директор по маркетингу и рекламе ООО «ТХ Сибирский Гигант» Мария Бей.





Между тем, констатировал Игорь Салов, хоть уличная торговля у гипермаркетов и стимулирует трафик покупателей, жалобы на нестационарные объекты властям поступают.





«Мини-рынки, ларьки, палатки являются объектом притяжения покупателей. Поэтому владельцам крупных сетей бояться нечего. Хотя, я не скрою, они оказывают регулярное давление на власть для того, чтобы исключить нестационарную сеть и не позволять им размещаться в городе. Придумали какие-то термины — "нецивилизованная торговля". Нестационарная торговля в Новосибирске развивается — это значит, что они имеют право на жизнь, мы должны их развивать в том числе», — резюмировал Салов.