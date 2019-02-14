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Всем горько: 8 пар новосибирцев, которые поженились сегодня в честь Дня святого Валентина

Они рассказали, где познакомились, — и признались, почему все выбирают для свадьбы памятную дату

Анастасия и Денис встретили друг друга в студенческом общежитии
Анастасия и Денис встретили друг друга в студенческом общежитии


День святого Валентина либо ругают, что праздник не наш, либо отмечают бурно — с романтическими свиданиями, подарками и охапками роз. Некоторые идут дальше — они решают сыграть свадьбу 14 февраля. НГС провёл День всех влюблённых с молодожёнами во Дворце бракосочетания — они рассказали, как встретили любовь всей своей жизни в социальных сетях, в банке и просто в парке. Среди юных невест и женихов, которым только предстоит окунуться в семейную жизнь, сегодня отметили золотую свадьбу новосибирцы Ольга Михайловна и Анатолий Иванович Наумовы — они вместе уже полвека и знают, как сохранить чувства спустя десятилетия.


Несмотря на свадебную суету, Анастасия и Денис много веселятся — молодые шутят, что выбрали 14 февраля, чтобы было проще запомнить. За красивой датой они не стояли в очередях — подали заявление на «Госуслугах».


«Познакомились в студенческом общежитии, мы оба закончили СГУПС. Тогда я уже закончил университет, был в гостях у друга — вот он стоит, свидетель», — рассказывает Денис о первой встрече.


«Я тогда была старостой в общежитии, пришла с обходом, и с тех пор мы вместе», — дополняет жениха Анастасия.


«Как сделал предложение? Да поругались! (Смеются.) На самом деле мы давно планировали, просто ждали подходящее время, всё прошло без лишнего пафоса», — объясняет жених.


Для Екатерины и Антона 14 февраля — не просто популярный праздник, а годовщина первого свидания
Для Екатерины и Антона 14 февраля — не просто популярный праздник, а годовщина первого свидания


Ещё лет 10–15 назад многие скептически относились к сайтам знакомств и поиску второй половины в социальных сетях — тогда не верили, что в интернете можно найти серьёзного спутника жизни, но сегодня большинство молодожёнов рассказывают, что познакомились в Сети и спустя несколько лет решили пожениться.


«Мы познакомились 14 февраля 5 лет назад — у нас сегодня годовщина, именно поэтому выбрали этот день. Мы не думали о свадьбе летом, зима — наше любимое время года. И даже фотографии можно зимой сделать более красивые. Познакомились мы банально, как и многие другие пары в XXI веке, — на сайте знакомств, а встреча произошла именно 14 февраля. Сходили в кино, в кафе — и всё, любовь с первого взгляда», — рассказывают молодожёны Екатерина и Антон.


Волею случая сотрудники ЗАГСа предложили Наталье и Александру пожениться 14 февраля
Волею случая сотрудники ЗАГСа предложили Наталье и Александру пожениться 14 февраля


Одни пары годами проверяют свои чувства, прежде чем отправиться в ЗАГС, другие быстро решают, что им нужно быть вместе. Наталья и Александр вместе меньше года, но это их ни капли не пугает — в себе они очень уверены. Родственники отмечают, что они даже похожи внешне, а это точно знак.


«Мы хотели пожениться в начале февраля, а когда подавали заявление, оказалось, что единственное свободное место — это 14 февраля», — объяснила выбор даты невеста Наталья.


Никогда не знаешь, кто станет твоей половинкой, — даже случайное знакомство в соцсетях может перерасти в серьёзное чувство 
Никогда не знаешь, кто станет твоей половинкой, — даже случайное знакомство в соцсетях может перерасти в серьёзное чувство 


У Любови и Евгения супергеройская свадьба. Пара подошла к свадьбе с юмором и добавила традиционному торжеству стилистики комиксов. Например, на бабочке жениха вышит символ Капитана Америки.


«Мы хотели пожениться с 1 по 10 февраля, подавали заявление в ноябре, и нам предложили 14-е число — так почему бы и нет? Вместе мы уже четвёртый год, Сперва он добавился в друзья во "ВКонтакте", а я спросила, кто он, чего хотел. (Думали ли, что такое приведёт к свадьбе?) Нет, конечно!» — смеясь, рассказывают молодожёны.


Многие признаются, что, выбрав 14 февраля, теперь точно не забудут о годовщинах
Многие признаются, что, выбрав 14 февраля, теперь точно не забудут о годовщинах


Анжелика и Константин познакомились два года назад в интернете — пожениться молодые решили ещё полгода назад, но хотели сыграть свадьбу в значимую дату.


«Я как мужчина написал первый. Всё началось с простого разговора, а человек понравился вживую. Когда выбирали день, решили, что дата должна быть какой-то знаменательной, с привязкой к дате. Хотя бы чтобы просто не забыть о годовщине», — шутит жених Константин.


«Опять же, в День влюблённых все делают сюрпризы, подарки, а тут точно будет наш праздник, ведь это день нашей семьи», — добавляет Анжелика.


Иногда любимых встречают в самых не располагающих к романтике обстоятельствах
Иногда любимых встречают в самых не располагающих к романтике обстоятельствах


Пожалуй, это самая романтическая история знакомства среди молодых, которые были сегодня в ЗАГСе. Однажды Александр пришёл в банк, где работает Кристина, и влюбился. 


«Пришёл в банк за зарплатной картой, Кристина сразу понравилась, попросил телефон, месяц пообщались, а потом пригласил погулять. Вот уже полтора года вместе», — рассказывает Александр.


Ещё одно доказательство, что даже если вы целыми днями усердно работаете и коллег видите чаще, чем друзей, то ваша половина всё равно вас найдёт.


Иногда стоит всё же рискнуть и подойти познакомиться к понравившемуся человеку
Иногда стоит всё же рискнуть и подойти познакомиться к понравившемуся человеку


Пока многие знакомятся в интернете, Максим смог покорить Наталью старым проверенным способом — не испугался и подошёл познакомиться к девушке на улице.


«Мы встретились в парке — любовь с первого взгляда. Наверное, это судьба», — считает Максим. Невеста отмечает, что не смогла отказать галантному мужчине и рискнула познакомиться на улице.


На вопрос «Согласны ли вы?» Наумовы ответили без раздумий
На вопрос «Согласны ли вы?» Наумовы ответили без раздумий


Самая трогательная пара всё же — Ольга Михайловна и Анатолий Иванович Наумовы: сегодня они отметили золотую свадьбу. Днём во Дворце бракосочетания они повторно обменялись кольцами — дети и внуки так расчувствовались, что еле сдерживали слёзы, глядя на родителей.


Полвека назад Наумовы даже не знали о празднике — Дне святого Валентина, но были очень юны и влюблены: познакомились в 1968 году на танцах, а через год уже поженились.


«Поженились мы рано — мне было 18, а Анатолию Ивановичу 21 год. Мы учились в Красноярске, он в институте, я — в педучилище. Познакомились на танцах в общежитии. Торжественная регистрация была 14 февраля, мы и не знали тогда, что это День влюблённых. Тогда даже и не думали о 50 годах вместе — казалось, это так далеко», — вспоминает Ольга Михайловна, как полвека назад они вместе с Анатолием Ивановичем пришли в ЗАГС.


Как и 50 лет назад, Наумовы обменялись кольцами, а дети и внуки кричали супругам: «Горько!»
Как и 50 лет назад, Наумовы обменялись кольцами, а дети и внуки кричали супругам: «Горько!»


Прожив 50 лет вместе, юбиляры считают, что у них нет никакого особенного секрета долгого брака, главное — уважать и заботиться друг о друге даже спустя много лет после свадьбы.


«Семья держится на любви, уважении, терпении и прощении. И ещё ответственности. Фраза "Мы в ответе за тех, кого приручили", думаю, не только к животным относится, но к людям. Если один уходит, то как у второго сложится жизнь? А если дети? Это же на всех отражается, на всю семью. Поэтому нужно быть ответственными друг к другу», — советует молодым Ольга Михайловна.


В браке у Наумовых родилось трое детей — Елена, Татьяна и Артём. Сейчас супруги —  счастливые дедушка и бабушка 6 внуков и даже одной правнучки. Кто знает, может, через 50 лет во Дворец бракосочетания на торжественную церемонию пригласят молодожёнов, которые поженились сегодня.


Всего через 3 месяца в Новосибирске начнётся очередной сезон свадеб, многие невесты и женихи уже начали готовиться. НГС рассказал о 4 ярких свадьбах, на которые потратили полмиллиона, — там был единорог, Толстой и ссора из-за торта.

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