«Больше целуйтесь взасос, и не только 14 февраля»: сексолог о самом важном в отношениях

Партнерам нужно уважать друг друга, советует врач-сексолог





Почему 90 % женщин не испытывают оргазм при первой близости? Чего мужчины хотят в постели? И как правильно подготовиться к сексу, чтобы потом о нем не пожалеть и чтобы он повторился вновь? Об этом в День всех влюбленных мы поговорили с сексологом Игорем Юриным.







«Партнеры должны понимать друг друга. Или хотя бы должны хотеть понять», — уверен сексолог





«Он накачанный, а она недоласкана»







— 14 февраля — это не наш праздник, но мы принимаем его очень легко. День влюбленных — для кого-то это просто день, для других — это новый добрый праздник. Но если мы будем говорить о взаимопонимании, то оно не должно исчисляться одним днем. Это гармония, а она должна шагать с влюбленными по жизни или тот период времени, пока эта пара будет вместе. Что нужно для того, чтобы была гармония? Во-первых, нужно понимать своего партнера или хотеть понять. В этот праздник мы, как правило, дарим друг другу подарки, валентинки, пишем приятные слова и тем самым подчеркиваем отношение к своему любимому человеку. Это совершенно нормально. Но если мы это всё подчеркиваем только 14 февраля, а уже через день продолжаем себя вести так, как будто этого дня и не было, то грош цена вашим валентинкам.





Однажды ко мне пришла пара, где женщина не получает удовольствия. Мужчина не привык баловать девушку своим вниманием. Он считает себя крутым и брутальным мужиком, которому ублажать жену не обязательно. У него рельефное тело, накачанная грудь, мышцы, то есть в физическом плане он в полном порядке. Он постоянно занят, он деньги зарабатывает. А девушке этого мало, ей нужно понимание, ей нужно внимание, ласка опять же. В этом и заключается гармония. Нужно услышать и почувствовать, что хочет партнер, то, что он ждет от тебя.











Когда ко мне приходят пары с проблемами в сексе, чаще всего это только вершина айсберга. Основа дисгармоний заключается в недостаточном общении и внимании. Однажды на приеме моя пациентка так прямо и заявила: «Муж цветочек лишний не подарит, ласкового слова не скажет. Работает и днем, и ночью, говорит, что он мужчина, а не дамский угодник. Шмотку подарит, чтобы я отстала. Так вот я бы лучше к дамскому угоднику убежала. Может, счастлива была бы».







У него так называемая директорская болезнь, он постоянно на работе, даже если находится дома. По его мнению, в семье всё хорошо, дочь всегда накормлена, ходит в хорошую школу. Он же с утра до вечера занят, выводит раз в неделю жену на прогулку или к друзьям. И считает, что этого достаточно. А ей этого не достаточно, ей нужно слышать и чувствовать его тепло, любовь, внимание. Деньги и материальное положение не заменят духовного общения.







Большинство моих пациентов жалуются на то, что их партнеры не слышат или не хотят слышать о тех или иных желаниях. Всё делают по-своему, не придавая, например, значения «такой мелочи», как прелюдия. Женщины жалуются на то, что мужчины забывают об этом. Им нужен сразу секс. «А зачем прелюдия, это же моя жена, что зря тратить время?» — многие думают именно так. Только не все знают, что регулярное неудовлетворение качеством интимной жизни напрямую ведет к аноргазмии, половой холодности и, как следствие, к серьезным проблемам в отношениях.







Прелюдия — важная составляющая хорошего секса





Когда наступает этот католический праздник 14 февраля, молодые люди начинают вспоминать, что нужно что-то подарить, куда-то сводить свою избранницу, словом, отметить праздник, доказывая свою любовь и преданность.







Так почему об этом забывается на следующий день? Это ведь не говорит о том, что юноша — подкаблучник, как считают некоторые. Забота и внимание говорят о том, что рядом с тобой находится любимый человек.







И если женщина будет это чувствовать, то в конечном итоге она будет получать то сексуальное удовлетворение, которое и является гармонией, являющейся доминантой в совместной жизни. Ведь основа сексуальных отношений между мужчиной и женщиной заключается в том, чтобы женщина получала удовлетворение, потому что мужчина его получит всегда, это по умолчанию, так заложено природой. Женщина может получить удовольствие только тогда, когда ее подготовит мужчина. Тут важно, как женщина будет чувствовать партнера, как она ему будет доверять, как она его будет любить и хотеть.







Конечно, гармония — это не только секс, Это удовлетворенность друг другом, радость от общения, желание делать всё вместе, помогать, заботиться, получать от этого удовольствие. Гармония — это когда ты смотришь на своего близкого человека и радуешься, что он с тобой и сегодня, и завтра, и всегда. Ты просто держишь его за руку, ходишь по улицам, и хочется прижаться к нему поближе. А представьте, что вы вместе более 10 лет. И когда вы это продолжаете чувствовать, вот это и есть настоящая гармония. Но секс не должен быть без гармонии, ибо это уже не секс, а насилие.







«Вместе покупайте носки!»







— Дисгармония начинается с дезадаптации. После первого общения и нескольких свиданий происходит интимный контакт. Ему или ей что-то не понравилось. Это проблемы адаптации, «притирки». Естественно, что 90% женщин не испытывают оргазма при первом контакте с новым партнером. Потому что это другое тело, другая техника, да и вообще другой мужик, и нужно к нему привыкнуть. Мужчине, напротив, всё только на усиление. У него новая девушка, страсть, желание ей обладать, сексуальный взрыв. Чтобы привыкнуть к новому партнеру, девушке потребуется не меньше месяца. Если девушка влюбляется с первого взгляда, безоглядно, то, конечно, это время сокращается буквально до нескольких контактов. А если она встречает молодого человека, хорошего юношу, но пока особой страсти к нему нет, не нужно бояться. Время всё расставит на свои места. Она, исходя из своего опыта, серьезно рассматривает его кандидатуру на длительные отношения, но девушка недавно рассталась с другим молодым человеком, у нее не прошла боль. Вот тут-то и могут у нее возникать ассоциативные воспоминания, она начинает сравнивать его с прошлым парнем. И процесс адаптации может затягиваться. Конечно, ей нужно привыкнуть. Поэтому необходимо время, чтобы начать получать истинное удовольствие. И молодые люди должны знать об этом.







Когда развивается дисгармония в семье, секс — это не самая первая из проблем. Сначала разрушаются взаимоотношения на бытовом уровне, интересы начинают разниться. У него свои друзья, у нее свои подруги. Спортом они вместе не занимаются. Мало совместных увлечений, точек взаимодействия. И так понемногу люди начинают отдаляться друг от друга. И, как следствие, нарушается качество интимной жизни. Если вы с самого начала совместной жизни начинаете вместе решать проблемы, делаете покупки, начиная с носков, советуетесь, цените то, что вы делаете вместе, у вас есть общие интересы, вы позитивно вовлечены в динамические изменения под названием «совместная жизнь», то это будет гарантией гармоничной и счастливой семьи. Это кредо взаимоотношений, кредо формирования гармонии. Если будет гармония в быту, будет гармония и в сексе. Если же этого не происходит, то женщина перестает видеть в своем партнере лидера, настоящего мужчину, которому она хотела бы подчиняться как женщина.









Бывают и первичные сексуальные дисгармонии. Это случается нередко. Вроде всё хорошо в семье, никаких проблем нет, одним словом, любовь-морковь, но когда дело доходит до постели, начинается проблема. Существуют различные сексуальные расстройства у мужчин и женщин, которые мешают счастью в семье. Например, расстройства, связанные с временем полового акта у мужчин. Некоторые страдают ускоренным семяизвержением. В этом случае женщине просто не хватает времени для разогрева. А он эгоистичен, ему всё равно, он не уделяет партнеру достойного внимания в этом плане. А она, например, стеснительная и не может ему об этом сказать. Он любит ее полторы минуты, а ей хотя бы пять минут надо. В таком случае возникает сначала скрытая дисгармония, которая потом ведет к серьезным проблемам и угрозе разрыва. Один из критериев дисгармоничных отношений — когда супруги перестают целоваться в губы, в засос.







Когда пары приходят с проблемами, я всегда их спрашиваю, когда был последний секс и когда вы целовались в засос, когда вам было приятно это делать. Супруги смотрят друг на друга, улыбаются и понимают, что давно они крепко не целовались…







День влюбленных отчасти может дать импульс для тех, кто это давно не делал. День 14 февраля настраивает людей на совершение ритуального действа (цветы, валентинки, поцелуйчики). Если бы в этот день супруги целовали друг друга покрепче, может быть, вспомнили, как они это делали раньше и с каким удовольствием.







«Не нужно стыдиться животика»







— Есть несколько фишек, чтобы достигнуть гармонии в постели. Нужно преодолевать порог стеснения друг перед другом. Делать это нужно потихонечку, нужно не бояться раздеваться друг перед другом и быть голыми при свете. Пусть у нее есть небольшой животик, она очень стесняется, зажимается, а когда она стесняется, она не может раскрыться. Или у него какие-нибудь проблемы, у него не 28 сантиметров, как он мечтал всю жизнь, а 14. Он думает, что это плохо, он начинает по этому поводу комплексовать. Поэтому одна из основных фишек — перестать стесняться своего тела, друг друга. Преодолеть стыд.





Вторая фишка — нужно поговорить о желаниях, о предпочтениях. Бывает так, что она не умеет ничего, да и он не особенно опытен. Это сильно вредит развитию отношений. Но сейчас же эпоха интернета, можно посмотреть, почитать. Но самое главное — поговорить о предпочтениях. Но ни в коем случае не сравнивать, не говорить о своих предыдущих партнерах. Что у меня был Вася, он меня любил 30 минут, а ты меня любишь 3 минуты. Не должно быть даже косвенных обвинений. У меня было несколько таких пациентов, которые сравнивали. У мужчин в таком случае пропадает эрекция, он не может войти в контакт, начинает переживать. У женщин пропадают либидо и оргазм. Вот оно, начало дисгармонии. Нужно рассказывать о своих предпочтениях.





Третья фишка — никогда не переводить сексуальные контакты в «обязаловку». Это часто бывает с желанием зачатия ребенка. Она требует контакта, он не готов, не хочет, усиливается чувство «Я ДОЛЖЕН». Ко мне нередко приходили молодые мужчины с нарушением эрекции из-за императива жены. «Как она начинает меня пилить, что НАДО, у меня всё желание съеживается». Фразы в стиле «давай-давай» — это как насилие над партнером. Он себя считает самцом, волком. Самец должен сам свою самку «зажать и оприходовать». А когда она его начинает заставлять, то у него может возникнуть протест, пропадает эрекция, формируются негатив и тревога.







Четвертая фишка. Нужно думать о биоритмах. Тебе захотелось сейчас, а ей это не надо. Или наоборот. Не нужно заставлять. Целесообразно найти пути решения. А вообще экспериментировать, подходить к сексу творчески. Не нужно бояться просмотров эротического видео, применения сексуальных игрушек. Она считает, что это грязно, это пошло, а у него «завод» от такой стимуляции. Нужно дать ему эту возможность. Он когда-то что-то испытал, фантазировал, для него это кайф. Он хочет поэкспериментировать, а она боится. Этого не должно быть. Нужно говорить друг другу: «Давай попробуем, не понравится — не будем». Здесь не должно быть никакой категоричности. Не говорить, что минет — это аморально, что это плохо и грязно. Если девушка будет думать, что фелляция (минет) унижает ее, то она сильно ошибается, и это может очень быстро привести к сексуальной дисгармонии. Это относится и к кунилингусу. Если мужчина считает, что это неприемлемо, то грош цена этому мужчине. Женщина может не всегда испытывать оргазм, но она будет испытывать психологическое наслаждение, если ты ей сделаешь так, как она хочет. В сексе женщина — королева! Женщина главенствует в семье в плане секса, она должна быть удовлетворена, а мужчина — уже по определению.







«Давай попробуем! Не понравится — не будем»





Если не получается разобраться самостоятельно, то нужно обращаться к специалисту. Причем вдвоем. Для этого существуют сексологи, психологи. Если один из супругов не желает идти к врачу, то это худший сценарий для работы с сексуальной дисгармонией.







Есть пять атрибутов хорошего секса:





качественная прелюдия;

удовлетворение по времени обоих партнеров, особенно женщины;

получение оргазма женщиной;

психическое удовольствие и наслаждение;

физическое расслабление и ощущение счастья.

Я частенько даю парам с проблемами домашние задания:





нужно делать чувственный массаж друг другу;

нужно вступать в половой контакт только в состоянии, когда есть взаимное желание, время на прелюдию, отдых, когда не надо бежать на работу. Когда есть время для того, чтобы вместе поваляться;

перед половым контактом выключить из головы все внешние проблемы, сосредоточиться на своих ощущениях. Партнер — это тело, которым ты будешь пользоваться, нужно сосредоточиться на этом;

нужно привести себя в порядок в плане гигиены. Это должно быть сделано без всяких обид — это по умолчанию. Ничего не должно раздражать партнера;

можно посмотреть эротику, послушать расслабляющую музыку и создать атмосферу релакса.









«Не бойтесь затухания страсти»







— Нынешняя молодежь в каком-то смысле мудрее своих предшественников, а с другой стороны глупее. Сейчас очень много инфантильной молодежи в плане института брака. Всё-таки интернет делает свое дело, очень сильное влияние оказывают фильмы, которые мы смотрим. Всё это продуцируется на поведение молодых людей, и они не выдерживают своей неготовности к браку. Попросту они не готовы к созданию семьи. Одна из причин, которая сразу же разводит людей, — разочарование. Например, оказалось, что он совсем другой. Это происходит после букетно-конфетного периода, когда количество гормонов счастья уменьшается, оно же не может быть всё время на пике. Такой период наступает через год–полтора. После этого люди смотрят на свои чувства совершенно другими глазами, когда затухают страсти и остаются устойчивые чувства.







Одни из моих постоянных посетителей — люди, прожившие в браке год и полтора. Это один из промежутков времени, в которые очень часто бывают срывы. Она посмотрела на мужа другими глазами, он перестал уделять внимание, прелюдий стало меньше. Это период перехода на условно-физиологический рефлекс. Этого не стоит бояться, не стоит опасаться того, что чувства чуть-чуть схлынули, ведь это так и должно быть. Ваши чувства просто трансформируются в следующее звено. В этом плане, конечно, спасают дети. Если вы продолжаете жить и не особо хотите детей, то у вас не будет цементирующего звена вашей ячейки. Ребенка, который мог бы отвлечь вас и перевести на другой уровень отношений. Мой главный совет молодым парам: понимать, что любовь трансформируется, и не нужно этого пугаться. И, конечно, чем раньше у вас появятся дети, тем лучше. Женились — нечего тянуть пять лет, год–два и вперед, это будет идеально! Нужно как минимум двое детей — это идеальный брак!

