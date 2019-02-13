«Будем как в Китае»: новосибирцы рассказали, как жить, если в России отключат внешний интернет

Российские власти решили ограничить интернет. На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Это значит, что власти могут при желании закрыть россиянам доступ к сайтам, которые находятся за пределами страны. И разрешат пользоваться лишь теми, которые зарегистрированы на территории России. Авторы законопроекта объяснили свою инициативу тем, что так обезопасят страну от внезапного отключения интернета со стороны Запада и предотвратят кибератаки. Сколько денег на это потратят и как технически можно заблокировать интернет на территории всей страны, пока непонятно. НГС спросил у новосибирцев, как они видят страну с ограниченным интернетом, и попросили назвать ресурсы, без которых уже не обойтись.









Ольга, 36 лет, работает в IT-компании: «Отличный закон, просто супер. Но не пойдет. Я думаю, что нынешнее объяснение причин — это официальная версия. Всё остальное связано с политическими трениями и санкциями, которые продолжаются и, мне кажется, вообще уже никогда не закончатся. Пострадают обычные люди, такие, как мы. Я работаю в западной компании, поэтому мне вообще странно это слышать, что закроют какие-то сайты. Видимо, будем пользоваться VPN.





Это конкретная изоляция. То есть мы живём в одном мире и сейчас будем просто пытаться себя изолировать. Давайте про Корею тогда вспомним. Хорошо им живется? Не знаю, мне бы так не хотелось».









Владимир, 20 лет, студент, получает профессию горного инженера: «Я думаю, что это решили сделать для безопасности, чтобы как-то нашу страну сберечь от какой-то внешней угрозы. (В чём она заключается?) Возможно, ввоз каких-то запрещенных товаров в нашу страну. А соцсети — меня нет ни в Facebook, ни в Instagram. Пользуюсь "ВКонтакте". Ну, максимум YouTube, хотя да, он не российский. Телефон у меня на "Андроиде", тоже, получается, гугловский. И WhatsApp установлен, по учебе пользуюсь, потому что у нас ребята из Казахстана приезжают, переписываемся. Но вообще, если не будет этого, найдём альтернативу, наверняка будет какая-то альтернатива. Так что я лично от этого не пострадаю. Разве что нельзя будет общаться с друзьями из-за границы. Я из Забайкальского края, там Китай недалеко. Ребята туда много ездят, рассказывают. Китайцы же давно от всего закрылись и живут нормально».









Александра, 31 год: «Я понимаю, почему они ограничивают. Потому что это безопасность данных, которые сейчас пересылают через мессенджеры. Я думаю, что боятся за какие-то разработки. Но я не пользуюсь этим, никуда никакие данные не передаю. То есть меня как обычного пользователя это ущемляет в правах. Может быть, конечно, ограничивают потому, что пытаются переходить на всё российское, типа импортозамещение. Все мессенджеры же разработаны не Россией, а так пытаются стимулировать производство, разработку внутри страны. Но это если искать плюсы. А так — это еще связано с политической ситуацией в мире: мы не будем пользоваться вашими разработками, потому что вы нас ущемляете. Мне лично не будет хватать WhatsApp, которым все пользуются, Instagram, через который уже не только молодежь черпает информацию, все видеоблоги».









Алексей, 34 года, госслужащий: «Мне трудно сказать, для чего это. Наверное, отфильтровать что-то лишнее, ненужное. Возможно, хотят, чтобы было больше нашего или чтобы ничего не отвлекало. (А что отвлекает?) Честно говоря, далек от этого и не интересовался. (Слышали про Китай, КНДР?). А для чего там это сделано? Почему те сайты неугодны правительству? Вот видите, ответы сами напрашиваются. Наверное, поэтому, на примере этих стран получилось и у нас такое решение. Но я думаю, что если так случится, то наших ресурсов местных хватит, у нас люди толковые. На экономике это не скажется. Нам нужно внутреннюю экономику стабилизировать, у внешней хватает возможностей.





Я пользуюсь в основном одним поисковиком — "Яндексом". Соцсетями — нет. WhatsApp? Да, у меня есть. Ну, тогда будем СМС-ки писать. Оплатим».









Ирина, 43 года, делает украшения: «Сейчас мне как раз скинули ссылку об этом. Я предполагала, что так будет. Если кто еще не понял, что происходит, то мне было все понятно еще в 2014 году, что будет на территории России твориться. То есть полностью закрытая страна. Не как в Китае, но, может быть, как какая-нибудь Венесуэла. Такие решения повлияют на социальный уровень, на социальную жизнь.





Почему это происходит? Потому что нет денег в стране, нужно ограничивать общение с зарубежными гражданами. Я, например, тоже кое-что продаю за рубеж. То есть только экономический момент. А в плане цензуры, обмена информации — нет. Кому нужно, тот будет ездить, сообщать всё. Это именно заслон, чтобы деньги никуда не уходили, чтобы они оставались здесь. И соответственно придумывают законы, чтобы их отсюда также брать наверх. Я занимаюсь рукоделием, мне не будет хватать зарубежных площадок, где располагаются мои товары, — это Facebook, Instagram».









Ростислав, 16 лет, студент училища: «Понятия не имею, зачем это на самом деле. Но думаю, что всё это политические моменты, их интересы. Например, Навальный и всё, что с ним связано, хотят ограничить эти информационные ресурсы, заграничные источники информации. Лично мне пока хватает "ВКонтакте", я не пользуюсь другими мессенджерами и соцсетями».









Константин, 37 лет: «Наверное, как в Китае будем? У них же тоже нет ни YouTube, ничего остального. Вот будет у нас своя социалистическая республика. А для чего — ограничение информации внешней. На мою жизнь это вряд ли как-то сильно повлияет. Пользуюсь всем, соцсетями где-то в какой-то степени. Но если не WhatsApp, то альтернатива — Telegram. Вообще, я думаю, что закон этот в принципе не примут. Он не найдёт поддержки, не смогут физически ограничить, потому что у нас нет на это ресурсов. Mail.ru опять вернётся? Это чушь. "Одноклассники"? Там вообще кто-то есть сейчас? Хотя в соцсетях, конечно, много всякой чуши, которой не нужно, особенно которая идёт из азиатских стран — расстрелы, казни показывают, этого не нужно было бы».









Анастасия, Павел, Даниил, 17 лет: «С их стороны (государства) это может быть госбезопасность, потому что через интернет может быть большая утечка информации. Интернет — это же средство коммуникаций, и так у людей есть возможность взаимодействовать с другими государствами, сливать какую-то информацию. Какую — я не знаю, у меня нет допуска к государственной тайне. Но мне кажется, это дальше не пойдет. Чтобы принять закон, нужно три чтения. Что остановит? Общественные волнения. С флагами, конечно, как выйдут, так и зайдут. Но просто люди будут недовольны, и власть будет об этом знать». (Даниил).





«Это делают под маской борьбы с терроризмом. А что под маской — скорее всего, просто для контроля. Какие-то другие законы, людям может быть всё равно. А интернетом пользуются все, поэтому это сильно спровоцирует недовольство. "Википедия", куда без неё». (Павел).





«У нас почти никаких аналогов нет, Instagram, YouTube, WhatsApp. Как переписываться, СМС-ками? И ещё эти изменения очень затратны». (Анастасия).









Егор, 27 лет, медик: «Я думаю, это для того, чтобы народ не смотрел на Запад, не равнялся на него. Я пользуюсь медицинскими ресурсами, в том числе на английском языке. Думаю, в этом случае просто прекратится развитие страны и самих людей. Меня как специалиста, например. Потому что важна информация с заграничных, европейских сайтов — там много современных публикаций, исследований, с другой подачей, не совсем как в России. У нас в WhatsApp много групп учебных, где можно общаться, обмениваться информацией, в том числе с теми, кто работает за границей. Просто не будет обмена опытом. А по поводу того, что такие запреты помогут нам развить свои технологии, — до сих пор же ничего не было, поэтому не факт, что будет».









Александр, 26 лет, аспирант СибГУТИ: «Да, я слышал об этом. Понимаю, что технически будут какие-то ограничения на посещение сайтов каких-то зарубежных и так далее. Это делается для того, чтобы ограничить людей от какой-то информации нежелательной. Например, YouTube — сейчас люди просто имеют доступ к нему, таким образом, могут получить абсолютно любую информацию. А если запретить, то можно контролировать то, что люди просматривают.







Я бы не хотел, чтобы ограничение случилось. Не могу сказать сейчас, каких именно ресурсов мне будет особенно не хватать. Но я в принципе не хочу, чтобы меня ограничивали. Сам факт. Я также пользуюсь мессенджерами, тот же WhatsApp. Если не будет, найдутся какие-то обходные пути. Была же блокировка Telegram, люди по-прежнему им пользуются. После запретов будут так же пользоваться, просто незаконно. Я состою в чате в Telegram, мы обсуждаем этот вопрос. Многие говорят о том, что после таких решений нужно уезжать из страны. Другие — что когда будет ограничение, тогда и будем решать, что делать. Но мне кажется, об этом нужно много говорить сейчас, потому что потом будет поздно».





Жизнь в интернете уже давно начала усложняться. В конце прошлого года появилась информация о том, что переписку россиян возьмут под тотальный контроль, — новосибирцы рассказали, что хранится в их телефонах.