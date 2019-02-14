«Ты ничего не докажешь»: сибирячка одолжила сотруднику мэрии 17 тысяч долларов и осталась без жилья

Суд обязал вернуть деньги с процентами, но Татьяна их так и не дождалась





Жительница Новосибирска Татьяна Корнилова одолжила своему хорошему другу, подающему надежды политику Андрею Худякову, миллион рублей на предвыборную кампанию, когда тот баллотировался в депутаты. Сама Татьяна жила в съёмной квартире и собиралась купить свою, поэтому друзья договорились, что Андрей вернёт долг через месяц. В качестве залога он отдал ей старинную монету из своей коллекции, которую собирал с детства. Но через месяц деньги не вернул — с тех пор прошло четыре года. За это время прошло несколько судебных заседаний, сам Андрей устроился на работу в мэрию и успел обзавестись несколькими судебными разбирательствами по долгам, которые связаны с его компаниями. Обозреватель НГС узнал подробности конфликта и спросил у юриста и специалиста по этикету, как правильно давать деньги в долг, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Подробности — в материале НГС.





История с миллионным долгом началась в январе 2015 года. Как рассказывает Татьяна Корнилова, её близкий друг Андрей Худяков попросил в долг миллион рублей на предвыборную кампанию — он баллотировался в депутаты от КПРФ в Совет депутатов Бердска. Татьяна тогда только продала квартиру и планировала покупать новую в Москве. Вырученные деньги хранила в валюте, поэтому по старой дружбе отдала ему 17 тысяч долларов.





«Он сказал, что на месяц нужны деньги. Я сказала, что на месяц я могу, но потом покупаю квартиру. Он знает, что все эти четыре года и я, и дочь [в Москве] на съёмной квартире. Поскольку у меня есть ещё [квартира] на Тульской, которая застряла (она купила квартиру в доме-долгострое. — Прим. ред.), и долг Андрея, я без квартиры сейчас. <...> Это человек близкого круга и близкого общения,





если бы у меня мысль про расписку бы возникла, денег просто бы не дала.





То есть если бы я хоть чуть-чуть сомневалась...» — недоумевает Татьяна. С Андреем Худяковым она общается больше 10 лет, и до этого они не раз без проблем доверяли друг другу большие деньги.





В качестве залога Андрей отдал Татьяне старинную монету номиналом две копейки, которая, с его слов, стоит больше миллиона, — это 2 копейки 1804 года. У Андрея была богатая коллекция таких монет, и он часто участвовал в аукционах. Но, как уже позже выяснила Татьяна, стоимость этой монеты сильно меньше долга. По данным портала Raritetus, в зависимости от состояния монету можно купить на аукционах за 180–430 тысяч рублей.





Монету, которую Андрей Худяков оставил Татьяне в качестве гарантии, продают на аукционах в среднем за три сотни тысяч рублей





«Андрей благодарит меня, что я его выручила, и уверяет, что потратил не всю сумму и сможет вернуть мне долг даже раньше, чем обещал, — продолжает Татьяна. — При вопросе через месяц он ссылается на сложности в бизнесе и обещает вернуть вот-вот. То у него едет покупатель на квартиру, то выходит на работу техника, и он вскоре будет готов вернуть деньги (у него была компания по услугам в области строительства). Прошло три месяца, полгода. Были только обещания. Когда возникло понимание, что человек отказывается возвращать деньги, я объясняла, что у меня есть подходящий вариант для покупки квартиры, и валюта теряла в цене, он просил немного подождать и сказал, что он выплатит любые проценты в компенсацию. Выждав какое то время, я попросила немедленно вернуть долг, либо я рассматриваю возможность обратиться в полицию или суд. На что получила ответ: "Иди, расписки-то нет, ничего не докажешь". <...>





Состояние описывать не буду, когда осознаёшь, что предал и украл деньги человек из ближайшего круга общения, при этом небедный человек».







От безысходности Татьяна обратилась в полицию, а затем в прокуратуру. Андрей не отвечал на её звонки и избегал встреч. С её слов, в разговоре со следователем Андрей посетовал на сложности в бизнесе, по этой причине деньги вернуть не может. За Худяковым, по данным системы «Контур.Фокус», значится шесть организаций, связанных с продажей стройматериалов. Пять из них прекратили деятельность, одна действующая — «Монолит-НСК».







Дело дошло до суда, который в итоге обязал бизнесмена вернуть деньги сибирячке, но уже с процентами и затратами на юристов — чуть больше 1,4 миллиона рублей, но Худяков подал на апелляцию. Апелляционный суд лишь немного уменьшил сумму выплаты — до 1,3 миллиона. По словам Корниловой, несмотря на решение суда, деньги ей никто так и не вернул, хотя последнее заседание прошло в декабре прошлого года. «В ходе суда была получена угроза: "Будешь требовать деньги — уйду в банкротство, так как большая долговая нагрузка"», — отмечает Татьяна.





На сайте судебных приставов в отношении Худякова возбудили несколько исполнительных производств





Депутатом Худяков так и не стал, повторная попытка стать депутатом областного Заксобрания тоже не состоялась. Сейчас он работает в мэрии Новосибирска.





В базе данных на сайте ФССП указано, что за Андреем Худяковым находится на исполнении несколько производств по разным долгам, в том числе по кредитам.





По некоторым производствам приставы наложили арест на его имущество. По данным сайта Железнодорожного суда, также в 2016 году Худяков судился с «Райффайзенбанком» за просроченные выплаты по кредиту.





Андрей Худяков объяснил НГС, что комментировать решение апелляционного суда не будет. При этом отметил, что во время разбирательств не раз предлагал Татьяне Корниловой вернуть долг, а она отказывалась.





«Все эти годы она занимается тем, что меня эти годы преследует, — рассказывает Андрей. — Мы ей делали разные предложения по поводу закрытия вопроса — её ничего не устраивает.





У меня ещё складывается такое впечатление, что данная гражданка преследует цель, чтобы испортить жизнь мне и моей семье.





Она пишет на работу, пишет в партию. Более того, у меня имеется ребёнок-первоклассник, она пришла в школу и от директора школы она требовала, чтобы моего ребёнка отчислили. Разве это нормально? Это для меня стало последней каплей». Андрей добавил, что планирует обратиться к полицейским, чтобы те проверили действия Корниловой на законность.







«Я сейчас бизнесом не занимаюсь. Я работал в строительной отрасли. В связи с тем, что у нас в строительной отрасли такая [сложная] ситуация, моё предприятие обанкротилось, и пришлось мне его закрыть. Я специально, чтобы исполнять какие-то решения суда, в том числе и её (Татьяны Корниловой. — Прим. ред.),





я устроился на работу. У меня из моей заработной платы высчитывают 50%, и я с этим абсолютно не спорю.





Если бы она была законопослушным человеком, она бы отнесла свои документы в службу судебных приставов, и они бы из моей зарплаты высчитывали деньги и ей бы перечисляли. Но она-то этого не делает почему-то».







По словам Андрея, сейчас возможности отдать долг нет. «Если бы была [возможность], то отдал», — заверяет он. Он пояснил, что вместе со своим юристом ищет варианты расплатиться. По поводу коллекции монет он объяснил, что ему «пришлось избавиться» от неё ещё 5–7 лет назад из-за того, что нумизматика отнимает много денег и интереса к ней у него больше нет.





При этом, по данным портала госзакупок, в марте прошлого года новосибирская компания «Смоук энд Бузз», которая принадлежит некой Людмиле Худяковой, продала Новосибирскому краеведческому музею две старинные монеты за 180 и 195 тысяч рублей для пополнения музейного фонда. По словам Татьяны Корниловой, он переписал коллекцию на свою маму.





Татьяна признаёт, что опрометчиво не взяла со своего друга расписку, доверив ему крупную сумму. По словам юриста, управляющего партнёра юридического агентства «ЭКВИ» Кирилла Кузнецова, такие бумаги нужно брать с должников без исключений.





«Нужно написать, что такой-то человек, ФИО (будут паспортные данные — хорошо, не будут — тоже без этого жить можно), получил от такого-то человека, ФИО, такую-то сумму денег.





Слово «получил» нужно написать в форме прошедшего времени и совершенного вида, что деньги уже переданы, а не будут переданы и так далее.





Это может быть в расписке, это может быть фраза в договоре займа. <...> Если из договора займа не читается, что деньги уже отданы, то соответственно нужна эта расписка. С точки зрения кредитора — сделайте так, чтобы вы были уверены, что эта подпись принадлежит должнику и что в случае, если он начнёт её отрицать, эксперт сможет подтвердить подлинность. Для этого лучше, чтобы был не только росчерк подписи, а какой-то объём текста. Хотя бы в том объёме, в котором нотариусы просят: "Напишите фамилию, имя, отчество собственноручно"», — советует он.







Юрист обращает внимание, что переводить деньги нужно только тому, кто попросил, а не через друзей, родственников, — это касается не только банковских переводов, но и наличных. Кроме того, по его словам, аудиозаписи или свидетели на разбирательстве в суде могут не помочь: «Аудиозаписи — плохое доказательство для сумм займа больше 50 тысяч рублей, они не могут восполнить письменную форму сделки, если та не соблюдена. Свидетельские показания — аналогично. Переписка в каком-нибудь "Вотсапе" начинает судами ограничено приниматься, как и переписка по "электронке" и так далее. Опять же, должник может занять позицию: "Это не мой номер, он не на меня зарегистрирован", и так бывает периодически, "Это не моя почта"... Поэтому





лучше бы обеспечивать какое-то наличие доказательств, главное из которых — подписанные документы и уверенность, что с должника есть что брать».







Русский менталитет обычно подразумевает, что отказывать в долге неприлично. По просьбе НГС специалист по этикету и протоколу Екатерина Сартакова объяснила, как это нужно делать, чтобы не задеть чувства друзей.





Эксперты советуют не давать в долг суммы, которые жалко будет потерять





«Мы всегда отказ должны дать вежливо, чётко: «Нет, к сожалению, я не могу тебе помочь в этом вопросе, но если тебе будет нужна моя поддержка или мой совет, то я всегда буду рад». Как правило, мы показываем вовлечённость. <...> Человек должен сначала, опираясь на свои устои, возможности, решить, будет давать деньги в долг или нет, потому что многие психологи, коучи и так далее говорят, что не нужно давать деньги в долг. Мол, мысленно вам эти деньги не нужны, потому что это может пошатнуть вашу дружбу, ваши приятельские отношения и прочие.





Когда человек не просто слышит: "Нет!", а он получает возможность хотя бы прийти и поплакаться, — ему становится легче.





То есть я говорю это вежливо, аккуратно, с улыбкой на лице, но вовлечённо, — мне кажется, человеку это всегда даёт подспорье, чтобы обратиться в качестве поддержки».







По её словам, отказ лучше сообщать сразу, быть честным с собой и заёмщиком. Нужно помнить, что человеку, который просит в долг, всё равно, почему ему не могут дать деньги, главное для него — услышать чёткое «да» или «нет».





«Самый главный совет — не давайте друзьям денег больше, чем стоит ваша дружба», — заключил юрист.