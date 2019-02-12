«Увидел зверя — кинь варежку»: поселок Новой земли осадили белые медведи — они даже заходят в дома

В южной части арктических островов ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На южной части Новой Земли — нашествие белых медведей; хищники стали часто наведываться к жителям небольшого военного городка Белушья Губа в Архангельской области. Из-за нашествия белых медведей в посёлке даже ввели режим ЧС. Жители подписывают специальные инструкции, забирают детей после школы и передают советы, как обойти медведя. На архипелаге Новая Земля работают новосибирские учёные, правда, в летнее время и в северной части острова. Там белые медведи встречаются реже, но также могут прийти к людям в поисках еды. Корреспондент НГС узнала, как жители острова соседствуют с белыми мишками, которые заглядывают к ним в окна и не дают проехать.







Уже несколько дней российские и зарубежные новостные агентства пестрят заголовками о нашествии белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля. В Сети всё больше фотографий и видео хищников, которые ищут друга, заглядывая в окна местных пятиэтажек, и рыскают по помойкам.





Из-за нашествия медведей на территории Новой Земли с 9 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации.





«Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия. Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности», — сообщается на сайте округа.











Местные жители охотно выкладывают в Сеть видео своих встреч с хищниками и становятся героями зарубежных новостей. Белушья Губа — это посёлок городского типа на юге архипелага. Население городка — около 3 тысяч человек, в 50-е годы здесь был основан ядерный полигон. Здесь есть школа, детский сад, магазины. Основная часть домов — пятиэтажки.







Белые медведи для жителей посёлка не то чтобы сильно экзотика. «Они же здесь живут и всегда жили, — смеётся заведующая детским садом «Умка» Светлана Зырянова. — Они всегда приходили, так особо не мешали. Просто в этом году как-то много стало. Может, им кушать нечего или по другим причинам. А мусорки — у нас пытались и убирать, и закрывать, и вроде вывозят своевременно мусор. А все равно — если ночью они приходят, им же по барабану. Они баки растрясут, достанут то, что надо».











Но несмотря на то, что мишки — это не новость, детей стараются не отпускать одних из школы, а на предприятиях подписывают инструкции по правилам поведения при встрече с медведями. «У нас куча этих инструкций, документов, которые и я лично довожу до коллектива и под роспись. Если увидел где-то рядом, естественно, нельзя бежать, потому что медведь — это животное, у которого инстинкт охотника. Если где-то вдалеке, нужно тихонечко удалиться. А, если рядом, то нужно лечь, не двигаться, чтобы не вызвать его реакцию. Или кинуть шапку, варежку, чтобы он немножко отвлекся, а самому удалиться назад», — привела примеры руководитель детского сада.







Она рассказала, что живёт на втором этаже пятиэтажки. Буквально несколько дней назад услышала лай собак, открыла окно и увидела медведя. «Постоял и пошел дальше. Это был медвежонок, подросток, наверное, — вспомнила она. — Тут говорили, что бродят медведица и два медвежонка. Один у нее послушный, он всегда при ней, а второй такой бесшабашный, бродит сам по себе. И вот, мне кажется, бесшабашный это и был». Иногда медведи встречаются на дорогах, водители им просто сигналят, и медведи уходят.











Она подтвердила, что в городке действительно ввели режим ЧС. Её семья уже 10 лет живёт в поселке, и всегда, когда кто-то видит медведя, человек должен сообщить в определенные инстанции. После таких сообщений детей из школы, например, должны развозить домой на автобусе.







Новосибирские учёные, которые приезжают работать на архипелаг, тоже встречаются с белыми медведями, хотя в северной части Новой Земли это редкость. «Во время маршрутов встреч с белым медведем было очень мало. Буквально один раз в 2014 году — мы видели его издалека, — рассказал кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма. ИНГГ СО РАН Николай Михальцов. — Потом, вернувшись к месту высадки, обнаружили, что он немножко копошился в наших вещах, которые мы оставили. Какие продукты были спрятаны, видимо, утащил и съел, там печенье, сгущенку».







Учёный несколько раз ездил работать в северной части архипелага. «В 2015 году у нас был медведь поблизости, который шел в нашу сторону, готов был, видимо, нападать. Но, поскольку мы были вооружены, мы отпугивающими выстрелами его прогнали. И еще одну медведицу с медвежонком видели, тоже издалека — она шла по верху, по склону гор», — вспомнил он.







Белушья Губа — закрытый город, который они даже обходили по морю на корабле. «Летом медведи вообще уходят на кромке льда. Когда лед начинает отходить к северу, обычно они вместе со льдом перемещаются, — объяснил учёный. — И только некоторые из них, кто не успел уйти, остаются на побережье и на островах. А когда они остались, им питаться особо нечем».











Заведующий лабораторией гидрологии и климатологии Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы (Иркутск) Анатолий Игнатов отметил: многолетние наблюдения говорят о том, что есть тенденции потепления. «Условия в Арктике меняются, тем более что Арктика по сравнению со средней землей греется быстрее. А в изменившихся условиях наработанные условия добывания пищи медведей уменьшаются, и они начинают искать», — озвучил он возможные причины навязчивого соседства белых медведей.





В отличие от жителей Новой Земли, новосибирцы не боятся встретить на улице белых медведей. Любимчики горожан — белые медведи Кай и Герда — живут в вольере новосибирского зоопарка, а их медвежонок Ростик недавно уехал жить за границу.