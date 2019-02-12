«Респект», бедолаги: крупнейшая страховая на грани банкротства — тысячи дольщиков под угрозой

Дольщики ЖК «Времена года» были уверены: от любых проблем застройщика они застрахованы, — но вышло иначе





Страхование ответственности застройщиков ещё несколько лет назад подавалось законодателями как самый надёжный способ защитить дольщиков от обмана. Но сперва участвовать в процессе отказались все крупные страховые компании, а затем аккредитации лишились те немногие, кто взял на себя эти обязательства. При этом массовое банкротство строительных компаний только начинается, а кто будет выплачивать дольщикам компенсации, неясно. В проблеме разбиралась корреспондент НГС.





Компания «Авангардстрой» — «дочка» группы «ПТК-30», которая строила в Новосибирске несколько домов комплекса «Времена года» на улице Зорге. В августе прошлого года её, как и десяток других «дочек», признали банкротом. По процедуре дольщики сейчас должны быть включены в реестр кредиторов и получить компенсации от компании «Респект», которая застраховала строительство домов. Но у дольщиков начались проблемы.







Во-первых, схема покупки квартир у них была непростой: застройщик продавал квартиры не напрямую людям, а аффилированной компании «Инвестком», которая в свою очередь «уступала» их реальным покупателям. Из-за этого иски дольщиков в арбитражном суде тянутся слишком долго, говорит член инициативной группы дольщиков Анастасия Писклова.







— Это нормальная схема. Вопрос в том, что у нас, у дольщиков, нет документов, которые подтверждают факт оплаты между юрлицами, у нас на руках есть только справка, заверенная печатью и подписью, о том, что, допустим, ООО «Авангардстрой» получил за квартиру № 46 по договору долевого участия от ООО «Инвестком» сумму в размере 1 млн рублей, претензий друг к другу не имеют. В соглашении о переуступке прав тоже есть пункт о том, что переуступка возможна после полной оплаты по договору долевого участия, но у нас на руках нет платёжных документов, есть только эта справка. Все документы бухгалтерские изъяты Следственным комитетом: по жилому комплексу идёт проверка, у нас нет этих документов, и мы не можем их получить.







Во-вторых, СК «Респект» отказалась признать банкротство «Авангардстроя» страховым случаем.





Ещё до признания застройщика банкротом страховщик заручился решением Третейского суда с признанием страховых полисов недействительными.





Правда, пока это решение неокончательное: через государственный суд компании нужно получить исполнительный лист, но тут суды один за другим выдают ей отказ — это решение затрагивает права десятков третьих лиц.







В компании «Респект» на вопросы корреспондента НГС не ответили. Впрочем, подробно причины отказа в выплате компенсаций страховая компания описала в письме Анастасии Пискловой (имеется в распоряжении НГС): по мнению страховой компании, «Авангардстрой» умышленно ввёл её в заблуждение, скрыв информацию о судебных разбирательствах с дольщиками и об обременении на земельном участке, на котором ведётся строительство. Так что «Респект» обратился в Третейский суд, который и счёл страховые полисы недействительными.







При этом в основной надзорный орган — министерство строительства Новосибирской области — компания уведомление о расторжении или намерении расторгнуть договор с застройщиком не направила. Не знали об этом решении суда и дольщики.







Такую схему страховщик использует не впервые: в конце прошлого года аналогичная ситуация случилась в Вологодской области,





где банкротство компании «Стройиндустрия», по мнению «Респекта», было «искусственным», а застройщик также ввёл страховщика в заблуждение.







Впрочем, в начале 2019 года прокуратура восстановила вологодских дольщиков в правах, и «Респекту» придётся с ними рассчитаться. Новосибирские дольщики до прокуратуры пока не дошли. Если власти и суды встанут на их сторону и страховые полисы останутся действительными, страховщику придётся выплатить им в общей сложности около 86,5 млн рублей.







СК «Респект» отказалась платить новосибирцам компенсацию: застройщик, уверяет страховая компания, ввёл её в заблуждение, и все их договорённости можно считать недействительными





Хотя в том, что компании это по силам, эксперты сильно сомневаются.







— Если считать за счастье, что договор страхования расторгнут не будет, то да, дольщикам нечего опасаться. Проблема в том, что денег у этой страховой компании, скорее всего, не будет, и, скорее всего, следующим этапом будет её банкротство, — рассуждает управляющий партнёр юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов.







Собственно, рассмотрение дела о банкротстве компании «Респект», с подачи всё тех же вологодских дольщиков, уже началось.





С середины декабря прошлого года, когда стало известно о лишении страховщика аккредитации Центробанка по страхованию застройщиков, до середины января в Рязанский арбитражный суд было подано 38 заявлений о банкротстве компании. Все они, впрочем, были оставлены без движения. Кроме одного — его суд будет рассматривать уже 21 февраля.







По мнению Кирилла Кузнецова, компания к этому была готова: в августе 2017 года она переехала в Рязань из Москвы — на тот момент на рынке уже вовсю говорили о скором конце страхования застройщиков.







— Предпосылки к развёртыванию именно такой ситуации, к таким последствиям были давно, — подтверждает эксперт в сфере долевого строительства Лариса Гильмутдинова. — В 2017 году, когда из 15–20 страховых организаций фактически работали 3–4, а потом 2–3, путём оценки их деятельности, рисков и всего остального вполне можно было сделать прогнозы.





Как сейчас действовать дольщикам, непонятно, отмечает Гильмутдинова: власти этот вопрос не продумали вообще, и в законе на месте решения — пробел.





— Если застройщик застраховался, все обращаются к страховщику, а если страховщик банкрот — это путь в никуда, — признаёт эксперт.





По мнению Кирилла Кузнецова, дольщики могут попробовать попасть в реестр кредиторов и застройщика, и страховщика. Тем более что у них всегда есть выбор, чего требовать: расторжения договора с застройщиком и компенсации от страховой или включения в реестр обманутых дольщиков и завершения строительства.







Но если такой реестр у конкретного застройщика будет исчисляться сотнями человек, то у той же компании «Респект», которая покрывала риски до 80% строительных компаний по всей стране, — десятками тысяч.







В конце января председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в интервью «Российской газете» говорил о том, что сегодня рассматривается вопрос передачи страхового портфеля — и обязательств страховщиков — в государственный Фонд защиты прав дольщиков. Но сейчас депутаты только готовят этот законопроект, внести его планируют не раньше марта–апреля, а заработает схема передачи в лучшем случае летом. Что делать дольщикам застройщиков-банкротов в ближайшие полгода, не очень понятно.







— Насколько я знаю, ни у одного из участников рынка сегодня нет понимания, что делать в страховых случаях, — подтверждает председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. — И в фонде стопроцентно будут смотреть, какие портфели забирать, какие нет. Это же не единый портфель, по каждому застройщику — свой крест. Заберут лучших, кто точно не попадёт в страховую ситуацию, а что будет с остальными — не понятно никому.





— Даже у законодателей никакого ответа на это нет?





— Нет.

