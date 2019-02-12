Задел чужую машину и сбежал: новосибирцы массово просят посадить их в тюрьму, чтобы не лишиться прав





Сбежать с места ДТП для многих новосибирских водителей дело обычное. Особенно если слегка задел чужую машину, владельца на месте нет и никто не видит. Но даже такое безобидное на первый взгляд происшествие карается довольно жёстко — лишением прав или заключением под стражу. И вот парадокс — большинство водителей, попавшихся на этом нарушении, просят суд посадить их под арест на несколько дней, поскольку не хотят остаться без прав на 1,5 года. Портал НГС.АВТО вместе со автомобильным юристом решили разобраться во всех нюансах бегства с места аварии.





По данным ГИБДД Новосибирской области, за 2018 год с места аварии скрылся 4261 человек, все они были найдены и привлечены к ответственности по ст. 12.27 КоАП.







Справка: ч. 2 ст. 12.27. Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.





В автоинспекции отмечают, что при рассмотрении всех этих дел суды в большинстве случаев начали приговаривать водителей к аресту, хотя могут и лишать прав. «В большей степени применяют такую меру воздействия, как административный арест, в основном. Предусмотрено либо лишение права управления от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток», — объяснила госинспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.





Аварией или ДТП, согласно российским правилам, считается столкновение машин в движении, даже если одна из них стоит. То есть если вы сдавали задом и задели припаркованное авто — это уже дорожно-транспортное происшествие.





«Любое соприкосновение машин, повлекшее ущерб, даже незначительный, является ДТП. ДТП может быть и без участия двух машин, то есть машина врезалась в столб, например, или в ограждение — это тоже считается ДТП. Потому что забор, столб кому-то принадлежит, причинен материальный ущерб. Уезжать просто так нельзя», — говорит директор компании помощи автовладельцам «Автоюрист» Денис Алмазов.





Столкновение с домом — тоже ДТП





Однако по незнанию или в надежде на авось многие новосибирские водители предпочитают поскорее уехать, а не связываться с долгим оформлением ДТП. Некоторые и не подозревают, что за всего лишь одну царапину могут получить суровое наказание.





«Оставил автомобиль на парковке перед офисом на улице Кирова, а когда вышел с работы, под дворником нашёл записку. Очевидцы написали, что молодой водитель пробовал запарковаться, но задел меня. Вместе с приятелем они осмотрели царапину на бампере и перепарковались подальше. Подал заявление в ГИБДД, там по номеру нашли водителя.





Предлагал решить всё мирно — просто договориться, чтоб тот возместил покраску бампера, но в ГИБДД сказали, что дело уже отправили в суд.





Сам водитель отпирался, говорил, что не заметил, как стукнул авто, и что не выходил осматривать. Через неделю пришло письмо, что суд лишил того водителя прав», — рассказывает Иван, владелец Nissan Sunny.





Юристы отмечают, что уезжать с места аварии не следует, даже если вам кажется, что никто не видит. Ведь лишиться прав на 1–1,5 года для многих автолюбителей большая проблема. Поэтому-то нарушители и начали просить суды о применении ареста.





При аварии надо вызывать сотрудников ГИБДД





«Лишение прав считается более мягким наказанием, хотя для многих оно более серьезное, чем арест. Они просто заявляют ходатайство об избрании в отношении них мер, не связанных с лишением права управления. Некоторые судьи соглашаются с этим, человеку назначают арест. Судьи идут навстречу и назначают иногда арест не длительный, до 15 суток, а пару дней, 2–3–4 дня. Для кого-то проще посидеть, как говорится, в темнице, чем год ходить пешком», — заключает Денис Алмазов.





А вы бы уехали с места, если никто не видит, как вы задели чужую машину?

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