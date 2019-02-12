Бизнес на костях: сибирячка завела милых собак — и построила производство вкусняшек для животных

Бывшие флористы открыли цех, где готовят сухие лакомства для животных





Ксения Закамолдина вместе с мамой Татьяной Смирновой занимались флористикой, но любовь к собакам принесла им новую идею для бизнеса. Когда в семье появилась рыженькая акита-ину Юми, они решили начать рисковое дело — производить натуральные лакомства для собак. Сибирячки не были до конца уверены, что новосибирцы захотят баловать питомцев оленьими рогами и печеньем из красной рыбы. Первые лакомства из мяса они готовили в домашней сушилке, но разработали узнаваемый красивый дизайн упаковки и не прогадали — собачники готовы неделю ждать коробочек с вкусным для собак. Меньше чем через год домашние лакомства фирмы Yumi&Co стали поставлять в десятки магазинов Новосибирска и Томска. Ксения и Татьяна рассказали НГС, как меняют привычки собачников Новосибирска.





Несколько лет назад у Ксении Закамолдиной и Татьяны Смирновой был семейный бизнес — мама и дочка работали в собственной студии флористики и оформляли свадьбы. Ксения — по образованию технолог пищевой промышленности — даже не думала, что скоро вернётся к своей профессии по диплому, а тем более что будет готовить не для людей, а для собак. Когда Ксения ушла в декрет, она поняла, что теряет интерес к флористике и хочет открыть новое дело, но идея так и не приходила.





В семье всегда жили собаки, но после гибели любимца несколько лет Татьяна не брала щенков. Когда поняли, что скучают по собакам, в семье появилась рыжая ласковая Юми — вскоре она стала лицом бренда.





Хозяева назвали фирму в честь радостной Юми (с косынкой на груди)





Татьяна признаётся, что идея пришла ей, когда она покупала собакам мясо: субпродукты валялись у продавцов кучей, и никакого желания купить их собаке не было. Тогда она и предложила дочери выпускать такие лакомства, чтобы владельцы животных сами хотели их покупать.





«Изначально не было укорененности, когда мама предложила. Я тогда сказала: "Мясо? Для собак? Это что за бизнес такой скучный?". А когда стали изучать, продумывать свою изюминку, пришла уверенность. Сперва мы даже хотели организовывать праздники для собак, печь специальные торты. В Европе это уже давно есть. Например, в Италии чуть ли не у каждой собаки есть зоопсихолог. У них это настолько развито; все идеи к нам идут постепенно. В перспективе мы хотели заняться и праздниками для собак», — Ксения вспоминает свой скепсис относительно идеи мамы.





Вскоре в семье поселился брат Юми — от кобеля Кумы отказались прежние владельцы





Когда Татьяна и Ксения только пробовали сушить первые изделия, они думали, что им хватит обычной техники и одной комнатки в гараже, а полученными лакомствами угощали собак знакомых и наблюдали, что же животным больше нравится. Они сразу поняли: мало продавать мясо для собак, нужно угодить владельцу. Татьяна и Ксения не хотели просто сушить и продавать мясо — Ксения считает, что не смогла бы заниматься тем, что её не вдохновляет. Плюс, Ксения даже на работе может общаться с детьми — пока она занята на производстве, за детьми приглядывает бабушка, но она может в любой момент переключиться на них. Она признаётся: если бы не домашнее производство, то совмещать работу с присмотром за двумя маленькими детьми она бы не смогла.





Хозяевам нравится покупать коробки с угощениями, где всегда есть открытка с добрыми пожеланиями





«Смешно вспоминать, как мы начинали — по-детски, наивно. Дома в самодельной сушильной камере. Первые лакомства пробовали на своих собаках, раздавали по знакомым. Разрабатывали рецептуру печенья. Мы задумались о подаче товара, которая бы нас отличала от конкурентов не только в Новосибирске, но и в России. Для собак это ничего не меняет, но в первую очередь нужно, чтобы хозяин захотел глазами. Покупает ведь не собака, а человек — нужно его зацепить. Мы упаковываем всё в крафтовые пакеты с бирочками, каждый пакет индивидуально подписан. Сейчас даже есть коробки. Мы уделяем внимание не только собаке, к каждому заказу мы кладём открытку — их дизайн разрабатывала и рисовала от руки художница», — объясняет Ксения.





Сырое лёгкое режут на тонкие пластики, а после отправят в сушильную камеру





Собачникам пришлось полностью переделать хозяйственную пристройку под цех — купить холодильные камеры и профессиональные электрические ножи, установить раздельные мойки для мяса и посуды, ведь требования к мясному цеху для собак такие же, как на производстве пельменей для людей. Чтобы получить аккредитацию у ветеринаров, Ксения и Татьяна в течение полугода обустраивали производство.





Мясные кусочки сушат по несколько дней





Нарезанные кусочки отправляют в сушильную камеру на 24–96 часов, где при температуре 60–70 градусов из мяса испаряется влага.







Сушённые погрызушки для собак отдалённо напоминают закуски к пиву для людей, только их готовят без соли и специй





Собаки очень любят грызть говяжьи носы, трахеи и печень — их привозят с Алтая, но есть ещё деликатесы — рога и копыта северного оленя поставляют из Карелии. Сейчас еженедельно Ксения и Татьяна получают около 500 килограмм мяса и субпродуктов, но даже этого мало. Часто владельцы собак ожидают заказы почти неделю, так как на производстве нет таких мощностей, чтоб иметь запас на складе, — продукцию раскупают, как только её достают из сушки. Новость о домашних лакомствах для собак так быстро разошлась по городу, что вскоре на Yumi&Co вышли оптовые компании, и сегодня они поставляют лакомства в 35–40 магазинов Томска и Новосибирска.





«Мы не были готовы — ни морально, ни наше производство. Мы взяли большой кредит, чтобы купить оборудование, обустроить цех для производства. Нам нужна инфракрасная сушильная камера, она стоит около 400 тысяч рублей. Пока что мы взяли конвекционную, она стоит порядка 200 тысяч, её заказывали из Санкт-Петербурга, — сделана по аналогу корейской. Следующим этапом будет инфракрасная — в ней процесс пойдёт быстрее. Сейчас мощностей у нас не хватает, у нас очередь на лакомства около недели. Нет запасов, которые бы лежали».





Хорошо быть музой! Пока хозяева трудятся на производстве и развозят заказы, Юми и Кума с удовольствием резвятся на заднем дворе





Ксения и Татьяна поняли, что им удалось заинтересовать узкую аудиторию собачников, а их идею пытаются повторить даже в других городах. Сейчас в планах увеличить производство и расширить штат, но для этого нужно нарастить объёмы.





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