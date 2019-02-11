Трагедия в Полойке: почему семью Евсюковых не спасла сигнализация

У двух крупных пожаров — в Полойке и Степном — много общего





Трагедия с гибелью четырёх детей и их мамы, которая произошла в воскресенье в Краснозёрском районе, шокировала всю область. Чуть больше года назад похожая произошла в посёлке Степном — тогда в огне погибли 5 детей. В обоих домах жили многодетные семьи, в обоих случаях кому-то удалось покинуть дом и оба случая вызвали большой резонанс. НГС сравнил две трагедии и попытался выяснить, почему власти так и не научились на своих роковых ошибках. Подробности — в материале НГС.





СК продолжает расследование крупного пожара в селе Полойка Краснозёрского района, в котором погибла женщина с четырьмя маленькими детьми. Спасти их могла деревенская пожарная машина, которая, со слов работника сельской администрации, просто не завелась в мороз, а также пожарная сигнализация — такие начали устанавливать в домах многодетных семей после другого крупного и похожего на трагедию в Полойке пожара — в посёлке Степном.





Обе трагедии произошли с разницей в год, в обоих случаях огонь унёс жизни детей. Тогда, в Степном, пожар начался ранним утром в доме многодетной семьи — глава семейства вместе с гостями и женой успел выскочить на улицу, оставив дома пятерых детей. Усугубило ситуацию то, что все накануне выпивали под шашлыки — именно мангал, который поставили слишком близко к веранде, посчитали основной причиной возгорания, но в итоге выяснилось, что вспыхнула проводка. За неуплату семье отключили электричество, и тогда глава семейства сам подключился к сети, в том числе используя удлинитель с оголенными проводами.





В Полойке, со слов местных жителей, пожар тоже произошёл из-за проводки, но не самовольной — просто старой. Точную причину установят следователи. Огонь так быстро охватил дом, что глава семейства, местный депутат, успев выбежать на улицу, не смог спасти ни жену, ни четырёх детей. Он пытался влезть к ним через окно, но не смог пробраться через полыхнувшее на него пламя.









После трагедии в Степном СК возбудил уголовное дело — следователи выяснили, что спасшийся глава семейства избивал своих детей (1–11 лет), не покупал им тёплую одежду и постоянно приглашал домой гостей, с которыми выпивал до глубокой ночи. Мужчину отдали под суд. Ещё одно совпадение: в обоих трагедиях выжили дети, которые в ночь пожара остались у своих бабушек. В Степном таким образом без братьев и сестёр остался 11-летний мальчик, а в Полойке — двое старших детей 13 и 8 лет, которые решили переночевать у родственников после бани.





Последствия пожара в Степном в декабре 2017-го





В обоих случаях долго не могли дождаться спасателей. В Степной пожарная машина ехала 45 минут из Искитима, а в Полойке, говорят, ждали больше — до полутора часов. Именно после трагедии в Степном власти и решили установить в частных домах многодетных семей противопожарные датчики, которые, по идее, должны оперативно передать сигнал пожарным диспетчерам о задымлении.





В правительстве Новосибирской области не смогли оперативно сообщить НГС о том, сколько таких датчиков было установлено. Но, как рассказал НГС директор областного общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана» Павел Капчиц,





на их установку в домах многодетных семей правительство в этом году выделило примерно 48 миллионов рублей.





«Дымовые извещатели, о которых идёт речь, существует двух типов. Есть извещатели, которые только работают автономно: в них стоит батарейка, в случае задымления они издают громкий звук, и в результате люди просыпаются и эвакуируются из помещения. <...> Извещатель [в Полойке] был, он установлен именно как многодетной семье частными специалистами, то есть они свою задачу выполнили, максимально старались уберечь детей. Есть второй вариант дымового извещателя — он более дорогой, там стоит симка, которая посылает сигнал на диспетчерский пункт района, в пожарную часть [Краснозёрского посёлка]», — объяснил он. Он подчеркнул, что оба датчика качественные, просто имеют разные функции и разную стоимость.







Год назад неисправность сигнализации стоила жизни двум детям в Мошково. Оказалось, что в сгоревшем доме сигнализацию, которую только установили, не подключили как надо, а людям не объяснили, как ей пользоваться.







От сгоревшего в Полойке дома почти ничего не осталось





В Полойке, по словам соседей Евсюковых, стоял датчик с сим-картой, однако сигнал до диспетчеров так и не дошёл. Почему — точную причину выяснят следователи, но, по словам Павла Капчица, роль могла сыграть плохая зона покрытия сотового оператора — в датчике стояла сим-карта МТС. Корреспонденты НГС, когда были в деревне, тоже заметили перебои связи — у МТС был низкий уровень, а у TELE2 сеть пропала ещё в Краснозёрском.





Зона покрытия МТС в Полойке, если верить официальному сайту МТС, позволяет говорить по телефону и даже выйти в интернет через 3G





Павел Капчиц добавил, что датчики ставят главы районов самостоятельно — где-то закупают с симками, где-то без них.





На портале госзакупок есть информация о четырёх последних закупках на оказание услуг по установке дымовых извещателей в Чистоозерном, Кочковском районах и в Сузуне — конкурсы по ним прошли в конце прошлого года. Все они автономны, содержат GSM-модуль и устройство, которое передаёт оповещение о пожаре спасателям. Средняя начальная стоимость каждого контракта — около 230 тысяч рублей. Самый дорогой контракт — на установку 104 датчиков в Сузуне. Контракт выиграл учебный центр ФПС, который вчера начали проверять следователи.





В документах закупки указано, что для оперативного оповещения каждый датчик нужно прикрепить к как минимум двум телефонным номерам, средний срок службы — 10 лет, а температура воздуха, при которой он может исправно работать, варьируется от –10 до +55 градусов. Согласно закупке, сигнализацию устанавливают не только многодетным семьям, но и вообще «социально незащищенной категории граждан», куда относят также пенсионеров, инвалидов, ветеранов, студентов и других льготников.





После трагедии в Полойке региональное правительство поручило проверить все датчики дыма, которые устанавливали в семьях с детьми, а также помочь найти новое жильё погорельцам.





Уточнение: после публикации материала были внесены изменения в цитате директора областного общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана» Павел Капчиц — он уточнил, что датчики устанавливала не государственная противопожарная служба, а частные специалисты. Тендер на их установку выиграл учебный центр ФПС по Новосибирской области. Его проверяют следователи.