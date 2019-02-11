Чиновник с арматурой: сотрудник минкульта уволился из правительства и открыл свою мастерскую

Максим Миронов был на госслужбе, потом создал маркетинговое агентство и в итоге пришёл к занятию, любимому с детства





Максим Миронов больше 10 лет проработал в администрации Новосибирской области — заместителем начальника управления государственной и культурной политики министерства культуры, а потом стал столяром и создал дизайн-мастерскую Armatura. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, зачем он променял офисную работу в белой рубашке на пыль в холодном цеху.





Сейчас у дизайн-мастерской Максима Миронова три небольших цеха в разных местах: в одном занимаются изделиями из дерева, в другом — мягкой мебелью, в третьем — корпусной. В таком виде компания Armatura работает полгода, а начинал Максим у себя в гараже.





Цех мастерской на проспекте Дзержинского. Здесь сотрудники занимаются изделиями из дерева для частных клиентов и для корпоративных — различных магазинов, ресторанов и банкетных залов





Миронов 10 лет отработал на государственной службе. «В министерстве культуры мой блок был экономическая сфера. Программы, прогнозы, аналитика, отчёты — в общем, много бумажной скучной работы. В определённый момент мне захотелось сделать что-то более существенное. У меня дауншифтинг случился. Собрался и ушёл», — рассказывает он.





Правда, сначала Максим Миронов ушёл в другой бизнес — открыл маркетинговое агентство.









«В какой-то момент из-за майских указов президента 2012 года была поставлена задача дорастить зарплату работников культуры до среднерыночной. Задача амбициозная, правильная, но средств дополнительных на это не было. Начали думать, что делать, и поняли, что учреждения для этого сами должны зарабатывать. Они должны быть более открытыми и понятными людям. По сути, появились маркетинговые задачи. Мы стали в эту сторону двигаться. Несколько лет в этом варился, мне это очень понравилось. И поэтому выбрал потом эту сферу», — вспоминает Максим.





Уже создав маркетинговое агентство, Максим задумался о своем производстве.





Мебель, которую выпускает бывший чиновник





«Производственники умеют хорошо делать руками, но не всегда умеют себя продать. Тогда, несколько лет назад, эта идея в голове у меня и засела. А я всю жизнь любил что-то своими руками делать, любовь к дереву с детства была. Мне было около пяти лет, меня дедушки постоянно учили что-то делать на даче, строить. Я с детства умел обращаться со стамеской, рубанком, пилой. В доме я старался всё делать своими руками. Несколько лет я живу в частном доме — там точно есть где разгуляться», — уверен Максим Миронов.





В итоге он решил, что хочет заниматься тем, что будет приносить удовольствие, и летом 2018-го взял первый заказ.





«Он сразу был большим — отделка торгового зала для пивного магазина. Я живу в частном секторе, поэтому бизнес, как и многие, начался у меня в гараже. Жена смеётся, что крупные компании начинали в гаражах — и я так же. И смеётся, что я был большим начальником, а потом просто столяром стал. Но мне это нравится. Я отдыхаю, когда работаю руками», — говорит создатель мастерской.





В мастерской немного места, поэтому готовые работы там не стоят — их сразу отдают клиентам





После первого заказа Миронов полностью погрузился в своё дело. Ему говорили, что для того, чтобы войти в эту сферу, нужно порядка 3 миллионов рублей на строительство хорошего цеха и покупку оборудования. Но Максим сумел обойтись инвестициями в несколько десятков тысяч рублей.





«Наверное, так тоже можно было. Но мне один человек посоветовал сначала попробовать, прощупать рынок. И хорошо, что так вышло. В итоге я вложил порядка 100 тысяч рублей. Самое сложное — это поиск сотрудников.





Тяжело найти тех, кто руками хорошо умеет делать и при этом управляемый, не пьёт.





К тому же хорошие мастера либо на кого-то уже работают, либо занимаются своим делом. По большому счёту приходится переманивать», — описывает сложности в бизнесе Максим Миронов.





Сейчас у него два сотрудника в цехе, которые занимаются деревом, два — на заказах, и по одному в цехах с мягкой и корпусной мебелью. Сам владелец бизнеса пока работает и как монтажник, и как столяр, но его цель на 2019 год — выстроить систему, в которой у него только место руководителя со стратегической функцией. Больших вложений удалось избежать, потому что Миронов отдаёт многие капиталоёмкие задачи на аутсорсинг другим компаниям.





Сотрудник цеха за работой





«Можно было купить за миллион распиловочный станок, но, учитывая, что в этом здании два таких станка и они не загружены на полную мощность, мне проще им отдать часть работ. И коллеги заработают, и нам хорошо», — считает основатель Armatura.





Помимо других компаний, Armatura сотрудничает с дизайнерскими бюро, потому что для них важна точная реализация задуманного проекта.





«Им удобно работать с нами. И зачастую люди сталкиваются с такой проблемой: выбирают понравившуюся модель, приходит к столяру — он готов сделать всё из дерева, но без металла. Человек вынужден всё заказывать в разных местах, а у нас всё комплексно. Мы ориентированы на сервис», — отмечает Миронов.





Помещение для этого цеха Миронов нашёл примерно полгода назад — в нём холодно, но в работе это не сильно ощущается





Только в процессе работы от первоначальной идеи пришлось немного отойти: Максим хотел делать в первую очередь мебель из бетона, но в Новосибирске пока немногие готовы за такое платить.





«Хотел создавать раковины из бетона, столешницы, столы, кашпо. Такое направление сейчас очень развито в Европе, а у нас только в зачатке, единичные предложения. Соответственно, мы делаем то, что просят клиенты. Это предметы из дерева и металла. Я люблю, когда различные материалы между собой взаимодействуют. Домой делаю сейчас деревянную раковину на бетонном пьедестале. Она будет покрыта специальным составом, который позволяет это сделать», — поясняет столяр.









В работе Миронову помогает и жена: ведёт Instagram, иногда что-то красит. «Безусловно, опасения у неё были изначально, может, и сейчас остаются, я так предполагаю, но она верила в то, что всё получится, и всё получилось», — радуется Миронов.





В первый же месяц он заработал 70 тысяч, а потом, по словам владельца бизнеса, пошло по нарастающей. В среднем он зарабатывает 100–150 тысяч в месяц.