«Старьё бьёт новьё»: Audi Q7 за миллион или дешёвый и сердитый «Рено Дастер»

11-летняя Audi Q7 может развалиться в любой момент, а Duster — простой, как пробка





В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — свежий Renault Duster из салона и 11-летняя Audi Q7, оба этих автомобиля можно купить за одинаковую сумму — порядка миллиона рублей. Мы будем выбирать, на что потратить эти деньги. Duster новый, но простоватый и менее мощный. Audi по-прежнему роскошна, комфортна, но стара и именно с этой моделью возникает множество технических проблем. Подробности — в обзоре НГС.АВТО.









Итак, наш Renault Duster из салона в комплектации Expression стоит 1 012 990 рублей. У автомобиля полный привод на основе муфты, 2-литровый атмосферный мотор мощностью 143 л.с., классический 4-ступенчатый автомат. Все узлы и агрегаты старые, но он проверенный.













Длина Duster 4315 мм, ширина 1822 мм, он не слишком большой. Объем багажника 408 литров, клиренс 21 сантиметр. Кроссовер хорошо зарекомендовал себя на бездорожье благодаря хорошему клиренсу, небольшой колесной базе (2673 мм), коротким свесам, умеренной массе (1,4 тонны).













Duster не блещет внешностью и никуда не торопится — разгон до сотни за 10,3 секунды. В городе по паспорту расходует 10,1 литра бензина.













В салоне Duster не лучше, чем внешне. Всё просто, жёстко и темно. Оснащение слабенькое: руль пластиковый, кондиционер вместо климата, только передние электростеклоподъемники, зеркала с электроприводом и электрообогревом. Есть центральный замок и аудиосистема с Bluetouth и подрулевым джойстиком.













За безопасность отвечают только одна подушка и система ABS. Есть светодиодные ходовые огни. Колесные диски стальные, 16-го размера. В общем, машина для тех, кого не волнует утонченность в экстерьере и интерьере. Кому важна надежность, простота и утилитарность. Duster позволит передвигаться по городу и по дачным дорогам, перевозить кучу груза и не переживать за салон.













Но за этот миллион можно засмотреться ведь и на Audi Q7. Машина будет 2008 года выпуска, с 3-литровым дизелем мощностью 233 л.с., автоматом и полным приводом. Q7 появилась уже давно, но до сих пор не растеряла своего величия и красоты внешнего вида.













Исполинские размеры (длина 5086 мм, ширина 1983 мм), простор, высокая посадка, вместительный багажник (775 литров) — всё это делает владение машиной гораздо более приятным и комфортным.













Оснащение богато: литые диски, биксеноновые фары с омывателями, датчик света, электропривод двери багажника, круиз-контроль, автоматическое включение ближнего света, парктроник. Безопасность хороша: 8 подушек, ABS, система электронного контроля устойчивости ESP, антипробуксовочная система.













Салон будет, конечно, уже потрёпанным, но следы былой роскоши еще видны. Кожа, вставки под алюминий, дерево. Есть двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, мультимедийная система, кожаный руль с блоками кнопок, электропривод сидений.













Клиренс 18 сантиметров, с такими размерами, массой (2,3 тонны) и свесами на бездорожье точно не поедешь. Полный привод можно будет реализовать разве что в дворовых сугробах и на быстром старте с места — разгон до сотни 9,1 секунды. Расход дизеля в городе по паспорту 14,6 литра. Ну и главное — содержание и ремонт Q7. Эти машины не отличаются надежностью, доставляют неприятности поломками электроники, а к 11-летнему возрасту в сложном «немце» может начать сыпаться все подряд. Затраты на запчасти и топливо могут приблизиться к стоимости самой машины.





Итак, за миллион рублей мы можем получить новый неприхотливый Duster, который годится для перевозок и штурма бездорожья, но вряд ли подарит удовольствие от вождения и оснащенности. Либо солидную Audi, которая еще способна разгоняться и дарить азарт, но владение которой превращается в лотерею. Выбор за читателями НГС.

На что потратить миллион рублей?

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