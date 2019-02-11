Метро-2022: ну и фантастика — как стройку века едва не отменили из-за ошибки чиновников

Последнюю станцию новосибирского метро открыли в 2011 году

Новосибирцы уже привыкли жить в ожидании новых станций метро, которых так не хватает третьему по численности в стране городу-миллионнику. В последний раз ленточку перерезали восемь лет назад на открытии «Золотой Нивы». Это была 13-я станция новосибирского метрополитена. На этом числе пока и остановились. В прошлом году все замерли в ожидании миллиардов на продолжение строительства метро — о том, что деньги вот-вот получим, громко заявляли губернатор и мэр. Недавно специалисты сообщили, что Главэкспертиза не одобрила проект строительства станций Дзержинской линии. Что это значит и на что теперь надеяться — НГС ответил на вопросы читателей о строительстве метро в Новосибирске.







Станция метро «Золотая Нива» открылась в 2011 году





Сколько лет не строили метро в Новосибирске?







Метро в Новосибирске начали строить 40 лет назад. Последний раз новосибирцы были на открытии в феврале 2011 года станции «Золотая Нива», которую строили пять лет. Это 13-я станция Новосибирского метрополитена. Окончательно ее открыли со второй попытки. Во время торжественной церемонии открытия станции бывший тогда мэром Владимир Городецкий сообщил, что «станция была сложной, проектировщикам пришлось принимать нестандартные решения, менять проект».







А через несколько дней станцию закрыли по решению суда из-за отсутствия разрешения Ростехнадзора на постоянную эксплуатацию. Станцию обещали открыть через 30 дней, но не открыли. Через несколько месяцев возмущённые новосибирцы даже вышли на пикет. В итоге полноценно «Золотая Нива» открылась только в феврале. После этого новосибирцам оставалось только мечтать — то о «Площади Станиславского», то о продолжении строительства Дзержинской линии, то ждать открытия станции метро «Спортивная».







МУП «Новосибирский метрополитен» не имеет отношения к строительству метро





А почему так долго? Это ведь нужно городу?







Решение о строительстве метро принимается на уровне правительства страны, области или города. Если в местных бюджетах денег на строительство метро нет, то остаётся ждать федеральной милости. А в Новосибирске и в области действительно нет денег даже на то, чтобы достроить тоннель до «Золотой Нивы». Кстати, обещание всё-таки достроить звучит уже несколько лет и передаётся по эстафете от одного мэра другому.





Недостроенный тоннель станции метро «Золотая Нива»





Планы по строительству второго тоннеля станции «Золотая Нива» были и у предыдущего мэра Владимира Городецкого. В 2011 году он обещал, что его построят за два года, то есть к 2013-му. Тогда же Городецкий уточнил, что на строительство метро в 2012 году в бюджете города заложены 240 миллионов рублей. При Городецком ничего не сдвинулось с места. В 2014 году Локоть заявил, что второй тоннель до станции метро «Золотая Нива» достроят в 2015 году, причём независимо от того, получит ли город деньги на продление Дзержинской линии. Тем более в начале 2015 года уже губернатор Городецкий сообщил, что на это из областного бюджета дадут 850 миллионов рублей — сумма, заявил тогда он, появится после реструктуризации кредитов на транспортную отрасль, которые федеральное правительство выдавало Новосибирской области».





В 2017 году власти подсчитали: чтобы достроить станцию «Золотая Нива», нужно больше 800 миллионов рублей. «За три года, я думаю, при участии бюджета, спокойненько это можно всё доделать», — предположил тогда начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов.





Пока метро в Новосибирске не строится. Первая причина — нет денег.





В Новосибирске 13 станций метро





Сколько нужно денег?







Надежда на продолжение строительства новосибирского метро забрезжила в прошлом году, когда в город приехал Путин. В феврале 2018 года мэр Анатолий Локоть не встречался с президентом, но позже сообщил, что передал ему все документы по развитию станций новосибирского метрополитена.







А именно: строительство второго тоннеля до станции «Золотая Нива», два перегона до станций «Гусинобродская» и «Молодёжная» и сами станции. Объём инвестиций по проекту — 17,5 млрд рублей. В Ленинском районе — строительство станции «Спортивная» у будущего ЛДС и перегона от станции «Площадь Маркса» до площади Станиславского, объём инвестиций — около 6,5 млрд. В Кировском районе — ветка от станции «Чемская» до станции «Комсомольская» с пересадкой на «Площади Маркса», объём инвестиций здесь оценивают в 65 млрд рублей.







«Надеюсь, будет оказана поддержка. По моей информации, он положительно весьма отнёсся к нашим предложениям», — отметил тогда мэр города Анатолий Локоть. Оптимистичные прогнозы мэра остановились на сумме 25 миллиардов рублей. Именно эти цифры Анатолий Локоть заявил как объем инвестиций, на которые может рассчитывать Новосибирск, для продолжения строительства метрополитена.







Предполагается, что так будет выглядеть станция метро «Спортивная»





В какую сторону решили продлить подземку?







Предполагалось, что этого хватит на две левобережные станции — «Спортивную» и «Площадь Станиславского», а также на прокладку второго тоннеля на Дзержинской ветке между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива», включая депо. Это оптимальный план по развитию метро, который заявляют власти.







В начале марта прошлого года мэр и губернатор собрались в метродепо, чтобы более предметно обсудить планы строительства, если вдруг дадут деньги. Тогда губернатор Андрей Травников заявил, что городу нужна Кировская линия. Спорить никто не стал, тем более денег всё равно нет. Но мэр Анатолий Локоть акцентировал внимание на том, что лучшее — враг хорошего и нужно думать о недоделанных проектах, в топе которых Дзержинская линия.





Пока строительство новых станций только в планах





Когда начнём?







Денег на строительство новосибирского метро пока никто не дал. В прошлом году специалисты доработали и отправили проект строительства Дзержинской ветки в Главэкспертизу. «У нас разработана проектно-сметная документация на строительство Дзержинской линии, проходит экспертизу последнюю в Москве. Москва заинтересована, понимает нас и готова принять меры по финансированию строительства этой линии. Здесь надежды обоснованны и серьёзны. Это серьёзный сигнал, чтобы мы продолжали все эти работы», — заявил мэр в конце августа прошлого года в эфире радио «Городская волна».







6 февраля начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов сообщил, что Главэкспертиза не одобрила проект строительства Дзержинской линии. На следующий день мэр Анатолий Локоть объяснил почему:







«Проблема заключается в том, что у нас есть проект. Мы еще раз его просмотрели, актуализировали к ценам, которые сегодня существуют. Он был разработан в PDF. А там другие требования, формат этот сегодня не принимается, — объяснил мэр. — И вся коллизия заключается в том, чтобы все-таки постараться убедить или приблизить этот формат к сегодняшним требованиям с тем, чтобы его признали. Больше там замечаний нет. Все остальные замечания — те, которые нам выдвигали проверочные организации в Москве, сегодня все эти замечания ликвидированы».







Надежды на новые станции связаны с тем, что в 2023 году в Новосибирске будет проходить молодёжный чемпионат мира по хоккею





Что это значит?







Руководитель «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик уточнил, что несоответствие форматов — это технический момент, который разрешится до конца марта.







Он подчеркнул, что проект строительства Дзержинской линии уже получил положительное заключение Главэкспертизы. Осталось утвердить смету. По словам Мысика, специалисты всё пересчитали — стоимость проекта выросла с 12 до 18 миллиардов. Теперь эти данные Главэкспертиза должна была сверить с технической частью проекта. И здесь получилась та самая коллизия, о которой сказал мэр.





«У нас PDF-формат по нормативам 2013 года, нужно его сейчас перевести в формат цифры, обратно в AutoCAD. То есть мы когда-то сделали в AutoCAD, потом его сфотографировали, перевели в PDF по требованиям 2013 года, отправили в Главгосэкспертизу, — объяснил руководитель УЗСПТС. — Сегодня существует два варианта вопроса. Либо мы опять из PDF всё переводим в AutoCAD, не проходя по новой экспертизу, либо решаем вопрос с Минстроем РФ, который бы разрешил Главгосэкспертизе принять документацию в этом формате».





По словам Александра Мысика, вопрос должен решиться в первом квартале. В целом, уточнил он, к проекту замечаний нет, главное — понимать, в какие сроки мы начнём строить. «Когда сегодня экспертиза получает цены, она задаёт вопрос, в каких ценах вы считаете. Если в 2019-м — одни цены, если в 2021-м — нужно будет учитывать уровень инфляции», — объяснил он. Пока строительство ориентировочно предполагается начать скорее в 2020 году, но, подчеркнул Александр Мысик, это лишь предположения, решение о строительстве метрополитена принимается на другом уровне.





Новосибирский метрополитен — на четвёртом месте в стране по количеству станций





А они точно начнут строить или все останется на бумаге?





Новосибирский метрополитен — на четвертом месте в России по количеству станций после Московского, Санкт-Петербургского и Нижегородского. За нами идёт Казанский метрополитен. Новую станцию метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде открыли в июне 2018 года. В этом же году новая станция метро «Дубравная» открылась в Казани.







Надежды на то, что в Новосибирске всё-таки снова начнут строить метро, пока связаны прежде всего с планами провести молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Если всё пойдёт по плану, озвученному властями в октябре прошлого года, к 2022 году в Новосибирске появится 14-я станция метро. Но ключевое слово здесь — «планы».