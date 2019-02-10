«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку

«Порше» с номерами ААА встал прямо посреди перекрестка, а дорожники завалили снегом инвалидные места

В новом, 110-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка на перекрестках с аварийкой, стоянка двух машин на 6 местах и заваленное снегом инвалидное место.

Открывает выпуск роскошная Porsche Panamera с номерами ААА, которая встала посреди перекрестка Ленина и Урицкого. А что, аварийка разрешает так парковаться подобным машинам.















«Улица Стартовая, 1, вход в детский развлекательный центр», — сообщает читатель Николай.















Хоть одним колесиком, да на пешеходную дорожку.













«Пешеходный переход на улице Шевченко никогда не пустует», — делится наблюдениями Олег.















«Прадо» расположился на тротуаре.













«Разгрузка пойла в местные алкомагазины, Планировочная, 18/1», — не стесняется в выражениях Андрей.















BMW в центре кадра встал посреди дороги.













«На улице Гоголя, в самом центре города, где нет мест для парковки, уже в течение 2 недель вот так паркуются товарищи. Ни стыда ни совести у этих людей. Занимают места 6 автомобилей», — возмущена читательница Алена.















Встал на пешеходном переходе и пошел по делам.













«Обострение у психов. Переход на улице 1905 года напротив 137-й школы и БЦ "Гринвич". Отсутствие мозга налицо», — замечают наши читатели.















Еще один автомобиль на переходе.













Ну а вот так дорожники «припарковали» кучу снега на инвалидное место. «И так можно занять парковку для инвалидов. В районе дома Ватутина, 33», — пишет Сергей.