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«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку

«Порше» с номерами ААА встал прямо посреди перекрестка, а дорожники завалили снегом инвалидные места

В новом, 110-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: парковка на перекрестках с аварийкой, стоянка двух машин на 6 местах и заваленное снегом инвалидное место. 

«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку

Открывает выпуск роскошная Porsche Panamera с номерами ААА, которая встала посреди перекрестка Ленина и Урицкого. А что, аварийка разрешает так парковаться подобным машинам. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


«Улица Стартовая, 1, вход в детский развлекательный центр», — сообщает читатель Николай.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


Хоть одним колесиком, да на пешеходную дорожку. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


«Пешеходный переход на улице Шевченко никогда не пустует», — делится наблюдениями Олег.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


«Прадо» расположился на тротуаре. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


«Разгрузка пойла в местные алкомагазины, Планировочная, 18/1», — не стесняется в выражениях Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


BMW в центре кадра встал посреди дороги. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


«На улице Гоголя, в самом центре города, где нет мест для парковки, уже в течение 2 недель вот так паркуются товарищи. Ни стыда ни совести у этих людей. Занимают места 6 автомобилей», — возмущена читательница Алена.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


Встал на пешеходном переходе и пошел по делам. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


«Обострение у психов. Переход на улице 1905 года напротив 137-й школы и БЦ "Гринвич". Отсутствие мозга налицо», — замечают наши читатели. 



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


Еще один автомобиль на переходе.



«Я паркуюсь как чудак»: Porsche ААА — встаём криво и включаем аварийку


Ну а вот так дорожники «припарковали» кучу снега на инвалидное место. «И так можно занять парковку для инвалидов. В районе дома Ватутина, 33», — пишет Сергей.

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