Отключения на ТЭЦ-5, морозы и история «хрустального» мастера. Главное за неделю

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска за семь дней, которые вы могли случайно пропустить

Больше всего на этой неделе читателей НГС заинтересовали история новосибирца Сергея Лезнёва и проблемы на ТЭЦ-5





Всю неделю Новосибирск замерзал — столбик термометра не поднимался выше –27 градусов. Вдобавок в начале недели из-за неполадок на ТЭЦ-5 вывели из строя один из энергоблоков, из-за чего жители правого берега стали жаловаться на холод в квартирах. Также на этой неделе журналисты НГС рассказали историю «хрустального» человека — из-за болезни новосибирец с редкой болезнью полжизни провёл в больницах, но, несмотря на это, стал успешным мастером по ремонту техники. НГС выбрал 10 главных событий и историй Новосибирска за прошедшую неделю, которые обязательно нужно прочитать.





Всю неделю в Новосибирске стояли аномальные морозы, а сотрудники МЧС предупреждали, что лучше сидеть дома, ведь потеплеет только на следующей неделе. НГС изучил долгосрочные прогнозы синоптиков на февраль и узнал, какой будет погода в последнем зимнем месяце — увы, до настоящей весны ещё очень долго.

В разгар морозов, 4 февраля, вышел из строя один энергоблок на ТЭЦ-5. В «Сибирской генерирующей компании» уверяли, что ситуацию держат под контролем и отключение энергоблока никак не повлияет на теплоснабжение в городе.





В СГК заверили, что на ТЭЦ-5 произошла не авария, а небольшая неполадка оборудования — по их словам, это штатная ситуация





Но вскоре после этого управляющие компании сразу шести районов Новосибирска узнали, что температура в квартирах всё-таки снизится — горожане стали жаловаться, что замерзают дома.







Несчастный случай произошёл в Бердске: мама 8-месячного ребёнка вышла ненадолго из ванной комнаты, а когда вернулась — увидела, что младенец уже захлебнулся в воде. Врачам скорой помощи не удалось реанимировать мальчика.





Новосибирские онкологи подвели итоги 2018 года — в прошлом году они диагностировали онкологические заболевания у 12 244 жителей Новосибирска и области. Сегодня, 9 февраля, в областном онкодиспансере новосибирцы старше 18 лет могут бесплатно проверить родинки, чтобы предупредить рак кожи — самый распространённый вид рака у жителей региона. Акция продлится в субботу с 9:00 до 14:00 в здании на улице Плахотного, 2 — врачи расскажут о профилактике страшной болезни и о том, как правильно загорать.

На этой неделе журналисты НГС побывали в гостях у «стеклянного человека»: из-за болезни кости новосибирца Сергея Лезнёва очень хрупкие. Он месяцами не выходит из дома, но, несмотря на это, стал известным мастером и может починить любую электронику.





Сергей полжизни провёл в больнице, но о болезни говорит спокойно и взвешенно





Сергей Лезнёв рассказал, как превратил детское увлечение в дело всей жизни и почему его не стоит жалеть.





Очереди в новосибирских поликлиниках могут вывести из себя даже очень уравновешенного человека. Пациентка поликлиники № 20 Ольга Булышева устроила скандал из-за долгого ожидания в регистратуре, а врачи написали на неё заявление в полицию — сибирячку увезли в участок. Как рассказала Ольга Булышева, у неё эпилепсия и инвалидность третьей группы — заболевание провоцирует приступы агрессии. Она уверена, что если бы работу регистратуры организовали лучше, то никакого конфликта бы не было.





Любите закутаться в плед, приготовить ароматное какао и провести вечер с книгой в руках? Тогда вы точно позавидуете библиотекам этих новосибирцев. Они до сих пор преданы бумажным книгам, собрали у себя дома тысячи произведений и даже переезжают в квартиры побольше, чтобы уместить их все. Сибиряки показали НГС свои сокровища и рассказали, как книги заняли так много места в их квартирах и жизнях.





Дома у Андрея Позднякова не меньше семи тысяч книг





На прошлой неделе НГС рассказал о семье девочки с ДЦП, которой власти предоставили непригодное для жизни жильё — там не было воды, окна оказались выбиты, а двери кое-как держались на петлях. Прокуратура провела проверку после публикации НГС и потребовала от мэрии сделать ремонт — с мамой Ольгой Лялиной встретились даже сотрудники общественной палаты Владимира Путина. Городские власти объяснили, что семья не могла получить квартиру по закону вне очереди, а на ремонт выданных квартир у мэрии не было денег.





Росимущество снизило цену на конфискованные часы чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина, которого недавно осудили на 13 лет за крупные взятки. Ведомство второй раз выставило на аукцион четыре модели часов — в первый раз торги объявили в декабре 2018 года, но никто ими не заинтересовался. Купить итальянские и швейцарские часы можно будет на аукционе 7 марта — начальная цена лотов сейчас составляет 543 тысячи рублей.







Всё-таки в сибирской зиме есть какая-то прелесть, даже когда за окном –30. Главное, любоваться морозными видами из окна и не выходить из дома надолго. Мы собрали 17 лучших фотографий холодного Новосибирска — от ледяной красоты захватывает дух!



