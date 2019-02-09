Отключения на ТЭЦ-5, морозы и история «хрустального» мастера. Главное за неделю
Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска за семь дней, которые вы могли случайно пропустить
Всю неделю Новосибирск замерзал — столбик термометра не поднимался выше –27 градусов. Вдобавок в начале недели из-за неполадок на ТЭЦ-5 вывели из строя один из энергоблоков, из-за чего жители правого берега стали жаловаться на холод в квартирах. Также на этой неделе журналисты НГС рассказали историю «хрустального» человека — из-за болезни новосибирец с редкой болезнью полжизни провёл в больницах, но, несмотря на это, стал успешным мастером по ремонту техники. НГС выбрал 10 главных событий и историй Новосибирска за прошедшую неделю, которые обязательно нужно прочитать.
- Всю неделю в Новосибирске стояли аномальные морозы, а сотрудники МЧС предупреждали, что лучше сидеть дома, ведь потеплеет только на следующей неделе. НГС изучил долгосрочные прогнозы синоптиков на февраль и узнал, какой будет погода в последнем зимнем месяце — увы, до настоящей весны ещё очень долго.
- В разгар морозов, 4 февраля, вышел из строя один энергоблок на ТЭЦ-5. В «Сибирской генерирующей компании» уверяли, что ситуацию держат под контролем и отключение энергоблока никак не повлияет на теплоснабжение в городе.
Но вскоре после этого управляющие компании сразу шести районов Новосибирска узнали, что температура в квартирах всё-таки снизится — горожане стали жаловаться, что замерзают дома.
- Несчастный случай произошёл в Бердске: мама 8-месячного ребёнка вышла ненадолго из ванной комнаты, а когда вернулась — увидела, что младенец уже захлебнулся в воде. Врачам скорой помощи не удалось реанимировать мальчика.
- Новосибирские онкологи подвели итоги 2018 года — в прошлом году они диагностировали онкологические заболевания у
12 244жителей Новосибирска и области. Сегодня, 9 февраля, в областном онкодиспансере новосибирцы старше 18 лет могут бесплатно проверить родинки, чтобы предупредить рак кожи — самый распространённый вид рака у жителей региона. Акция продлится в субботу с 9:00 до 14:00 в здании на улице Плахотного, 2 — врачи расскажут о профилактике страшной болезни и о том, как правильно загорать.
- На этой неделе журналисты НГС побывали в гостях у «стеклянного человека»: из-за болезни кости новосибирца Сергея Лезнёва очень хрупкие. Он месяцами не выходит из дома, но, несмотря на это, стал известным мастером и может починить любую электронику.
Сергей Лезнёв рассказал, как превратил детское увлечение в дело всей жизни и почему его не стоит жалеть.
- Очереди в новосибирских поликлиниках могут вывести из себя даже очень уравновешенного человека. Пациентка поликлиники
№ 20Ольга Булышева устроила скандал из-за долгого ожидания в регистратуре, а врачи написали на неё заявление в полицию — сибирячку увезли в участок. Как рассказала Ольга Булышева, у неё эпилепсия и инвалидность третьей группы — заболевание провоцирует приступы агрессии. Она уверена, что если бы работу регистратуры организовали лучше, то никакого конфликта бы не было.
- Любите закутаться в плед, приготовить ароматное какао и провести вечер с книгой в руках? Тогда вы точно позавидуете библиотекам этих новосибирцев. Они до сих пор преданы бумажным книгам, собрали у себя дома тысячи произведений и даже переезжают в квартиры побольше, чтобы уместить их все. Сибиряки показали НГС свои сокровища и рассказали, как книги заняли так много места в их квартирах и жизнях.
- На прошлой неделе НГС рассказал о семье девочки с ДЦП, которой власти предоставили непригодное для жизни жильё — там не было воды, окна оказались выбиты, а двери кое-как держались на петлях. Прокуратура провела проверку после публикации НГС и потребовала от мэрии сделать ремонт — с мамой Ольгой Лялиной встретились даже сотрудники общественной палаты Владимира Путина. Городские власти объяснили, что семья не могла получить квартиру по закону вне очереди, а на ремонт выданных квартир у мэрии не было денег.
- Росимущество снизило цену на конфискованные часы чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина, которого недавно осудили на 13 лет за крупные взятки. Ведомство второй раз выставило на аукцион четыре модели часов — в первый раз торги объявили в декабре 2018 года, но никто ими не заинтересовался. Купить итальянские и швейцарские часы можно будет на аукционе 7 марта — начальная цена лотов сейчас составляет 543 тысячи рублей.
- Всё-таки в сибирской зиме есть какая-то прелесть, даже когда за окном –30. Главное, любоваться морозными видами из окна и не выходить из дома надолго. Мы собрали 17 лучших фотографий холодного Новосибирска — от ледяной красоты захватывает дух!
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Дарья Януш
Коллаж НГС
Фото Ольги Бурлаковой (1), Александра Ощепкова (2, 3), предоставлено Еленой Х. (4)