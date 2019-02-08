Умный лифчик или лекарство из кобылы — угадайте, что из этого изобрели новосибирцы
Проверьте, сможете ли вы отличить реальную разработку новосибирских учёных от выдумки
Сегодня в России отмечают День российской науки. У каждого новосибирца наверняка найдётся знакомый из какого-нибудь института или, на худой конец, из самой интеллигентной части города — Академгородка. Разработки наших учёных не всегда понятны простым жителям, но определённо заслуживают внимания. НГС сделал тест и предлагает проверить, сможете ли вы отличить реальные изобретения новосибирцев от выдуманных?
Новосибирские учёные научились лечить рак с помощью молока кобылиц.
- Верю.
- Не верю.
Студенты из Академгородка придумали пиво с ароматом воблы.
- Верю.
- Не верю.
Инженеры из Новосибирска изобрели вездеход, который можно заправлять картофельной кожурой.
- Верю.
- Не верю.
Новосибирский инженер изобрёл цифровой оружейный прицел.
- Верю.
- Не верю.
Новосибирские учёные изобрели прибор для борьбы со стрессом на работе.
- Верю.
- Не верю.
Студент из Академгородка изобрёл бюстгальтер, который способен распознать беременность.
- Верю.
- Не верю.
Новосибирский инноватор разработал зубную щётку со встроенной пастой.
- Верю.
- Не верю.
Студенты из НГУ создали iPhone с фонариком, зажигалкой и штопором.
- Верю.
- Не верю.
Новосибирский врач изобрёл кровать, которая сама переворачивает больных.
- Верю.
- Не верю.
Инженер из Новосибирска создал мощнейший ветрогенератор.
- Верю.
- Не верю.
Правильные ответы: 5/10
Я даже не представляю, чем занимаются новосибирские учёные!
Правильные ответы: 5/10
Я что-то слышал о новосибирских учёных, но всё же о британских слышу чаще.
Правильные ответы: 5/10
Я не упускаю ни одной идеи учёных из Новосибирска!
В нашем Instagram уже 55 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1, 3, 5, 6, 9, 10), Екатерины Калиневич (2), из архива НГС (4, 11), Ольги Бурлаковой ( 7, 8)