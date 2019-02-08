Проверьте, сможете ли вы отличить реальную разработку новосибирских учёных от выдумки

Разработки новосибирских учёных известны во всём мире, но зачастую их описания звучат слишком фантастически





Сегодня в России отмечают День российской науки. У каждого новосибирца наверняка найдётся знакомый из какого-нибудь института или, на худой конец, из самой интеллигентной части города — Академгородка. Разработки наших учёных не всегда понятны простым жителям, но определённо заслуживают внимания. НГС сделал тест и предлагает проверить, сможете ли вы отличить реальные изобретения новосибирцев от выдуманных?





Новосибирские учёные научились лечить рак с помощью молока кобылиц.

Верю.

Не верю.





Студенты из Академгородка придумали пиво с ароматом воблы.

Верю.

Не верю.





Инженеры из Новосибирска изобрели вездеход, который можно заправлять картофельной кожурой.

Верю.

Не верю.





Новосибирский инженер изобрёл цифровой оружейный прицел.

Верю.

Не верю.





Новосибирские учёные изобрели прибор для борьбы со стрессом на работе.

Верю.

Не верю.





Студент из Академгородка изобрёл бюстгальтер, который способен распознать беременность.

Верю.

Не верю.





Новосибирский инноватор разработал зубную щётку со встроенной пастой.

Верю.

Не верю.





Студенты из НГУ создали iPhone с фонариком, зажигалкой и штопором.

Верю.

Не верю.





Новосибирский врач изобрёл кровать, которая сама переворачивает больных.

Верю.

Не верю.





Инженер из Новосибирска создал мощнейший ветрогенератор.

Верю.

Не верю.









Умный лифчик или лекарство из кобылы — угадайте, что из этого изобрели новосибирцы Правильные ответы: 5/10 Я даже не представляю, чем занимаются новосибирские учёные! Пройти тест еще раз

Умный лифчик или лекарство из кобылы — угадайте, что из этого изобрели новосибирцы Правильные ответы: 5/10 Я что-то слышал о новосибирских учёных, но всё же о британских слышу чаще. Пройти тест еще раз