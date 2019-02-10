«Это была потаённая мечта»: история сибирячки, которая бросила работу на бирже и ушла в музей

Ирина Хлебникова ушла работать в музей из коммерческой сферы

Ирина Хлебникова — сотрудник Музея города Новосибирска. Несколько лет назад она работала в коммерческой сфере и не предполагала, что будет заниматься организацией выставок и проводить экскурсии. В один момент она оставила управляющую должность на Межбанковской валютной бирже и уехала в Южную Осетию помогать людям. Дальше были паломничества по всему миру. Когда пришёл момент возвращаться на работу, у неё было несколько хороших предложений, но она выбрала музей. Ирина Хлебникова рассказала НГС, как приняла это решение, чем пришлось пожертвовать и что приобрела взамен.







За окном мороз, внутри зала тихо играет музыка, настраивая посетителей музея окунуться в историю. Выставку «Мода из комода» сотрудник Музея города Новосибирска Ирина Хлебникова называет своим ребёнком. Про каждый экспонат она рассказывает интересно и непринужденно — будь то история несчастной любви девушки, которой не разрешили выйти замуж, или рассказ о валенках, которые носили поверх каблуков.







Ирина закончила экономический факультет НГУ





Несколько лет назад Ирина работала совсем в другой сфере, в информационно-аналитическом отделе Федеральной комиссии ценных бумаг в Сибири, после этого несколько лет была помощником президента Сибирской межбанковской валютной биржи. «Меня брали под конкретные задачи, — вспоминает она. — Был слой топ-менеджеров, и надо было построить систему такого текущего планирования. Инструменты, регламенты, организационные вопросы, проведение годовых стратегических сессий, проведение регулярных еженедельных».







Должности в коммерческих структурах предполагали работу в бешеном ритме, умение структурировать все процессы и постоянную зависимость от руководителя. «Ты не можешь уйти в отпуск, когда хочешь. Это зависимость организационная, временная, — объясняет Ирина. — Но, с другой стороны, это статус, деньги и всё остальное».







Работала в Федеральной комиссии ценных бумаг, на Сибирской межбанковской валютной бирже





В 2009 году Ирина решила уйти. «Я уже ощущала, что мне хочется быть немножко более свободным человеком, внутренне свободным. И может быть, попробовать себя в чем-то более творческом. Но никаких планов определенных у меня не было», — вспоминает она. В это время Ирине было около 50 лет. После увольнения она поехала в Южную Осетию в качестве волонтёра.







Несколько раз ездила в Южную Осетию в качестве волонтёра





«Я сделала то, что очень хотела сделать. Это был 2009 год, после войны. Люди абсолютно выбитые из седла, абсолютно деморализованные. Многие просидели по 3–4 суток в погребах и вышли постаревшими, — вспоминает она. — Я ездила и просто помогала. Еду разносила горячую, где-то укол ставила, кого-то на ножки поднимала, с кем-то просто по душам говорила». В Южную Осетию Ирина ездила много раз, в том числе во время отпуска — уже после того, как начала работать в музее.





Кроме того, она решила позволить себе путешествовать паломником — побывала в Греции, Израиле, Эфиопии.







Ирина помогала людям прийти в себя после войны





К тому моменту оба сына Ирины уже были взрослыми. «На все мои чудачества семья смотрела с пониманием. Я благодарна и мужу, и детям, которые говорили: "Хочешь — делай", — смеется она. — Я путешествовала этот год, пока были деньги после биржи».







Через год после увольнения с биржи Ирина начала подыскивать новую работу, появилось несколько хороших предложений из той же коммерческой сферы. Но с выбором она пока не спешила. Летом Ирина с сыном поехали на СибАстро — форум любителей астрономии, где она познакомилась с директором будущего Музея Новосибирска (на тот момент Музей им. Ю.В. Кондратюка).







Несколько раз Ирина была в паломничествах. Одно из самых ярких воспоминаний — Эфиопия





«Это было просто такое знакомство приятельское легкое. Они какую-то интересную программу привезли. И я поняла — вот, если вот это, и привезти туда, то это вообще чудесно. Я говорю: "А это можно?". Они: "Конечно". И вот с этого началось наше знакомство. Меня, видимо, тоже с этой стороны узнали, и появилось предложение оттуда, почему бы не посотрудничать», — вспоминает Ирина.







Тем не менее забыть коммерческую сферу и выйти на работу в музей она пока не решалась. «Я уже давно какие-то кардинальные решения в жизни принимаю, все-таки советуясь со своим духовником. А когда я дошла до музея, он сказал: "Вот это надо выбрать", — вспоминает Ирина. — У меня был первый вопрос: "Как? Там же не платят"». Тем не менее, вспоминает она, согласилась — несмотря на то что, возможно, не была готова к этому на сто процентов.





Начало работы в Музее города Новосибирска





С 2010 года Ирина Хлебникова начала делать музейные проекты — жить в архивах, пропадать до 2 ночи в музее, уговаривать коллекционеров дать экспонат для новой выставки. Сейчас она ведущий методист музея.







«Это, оказывается, такая потаенная мечта была моя, наверное, как и у многих людей, когда они это чувствуют в себе, но нет обстоятельств, нет смелости, нет условий это начать делать. Вот я себе в тот момент, видимо, это разрешила и до конца пошла в своем смирении перед указанным тогда мне решением, — анализирует Ирина. — Но я всегда чувствовала себя творческим человеком, хотя мне приходилось делать вполне регламентированные вещи. Например, работая в ФКЦБ, я сделала выставку «История ценных бумаг в Сибири». Мне кажется, она там до сих пор где-то есть».







В Музее города Новосибирска Ирина работает с 2010 года





А опыт предыдущих работ, подчёркивает она, никуда не делся, и очень помогает делать именно проекты, где тоже должен быть менеджмент, планирование и темп. Плюс от любимой работы соседствовал и с минусом, не отрицает она. Но деньги, как бы банально это ни звучало, оказались не главным в жизни. «Как-то на что действительно надо — хватает. А все излишества — можно жить и без них, — считает она. — Это тогда мне казалось, после уровня зарплаты биржевой, чем-то таким серьёзным. А на самом деле, в новых условиях оказавшись, пересмотрела что-то. Тот же гардероб — такая ерунда, мне кажется. Да, той картинки, того лоска нет. Но я это спокойно, безболезненно приняла. И чем дальше, тем это меньше волнует».







Ирина Хлебникова во время экскурсии по выставке «Мода из комода»





Ирина подчёркивает, что это только её опыт и советов людям, которые хотят, например, сменить сферу деятельности, она дать не может: «Для кого-то это подойдет, для кого-то это не подойдет. Никому никаких советов — познавайте себя, изучайте себя. У каждого же свой запас прочности, терпения».











Оба сына Ирины получили ту же профессию на экономическом факультете НГУ. Один работает в банковской аналитике, другой — в стратегическом менеджменте. Но, уверяет Ирина, если они решат всё бросить и начать разводить розы, примет это запросто. «Я всё поддерживаю, что в их жизни происходит. Давно уже не учу, не советую. С детьми надо радоваться тому, чему радуются они. Это единственный путь жить с ними счастливо и благополучно. Но это мой опыт», — поделилась она.





У неё два внука, с которыми она часто видится. Старается устраивать семейные обеды, выбираться на прогулки. «Но на время выставки я могу забыть про семью, друзей. Иногда, чтобы найти нужные фотографии, ты перебираешь неделями просто гигабайты информации, чтобы найти наконец в источниках, — смеётся Ирина. — Но я свой ресурс знаю, знаю, ради чего. Такие интересные отзывы приходят. И кто-то говорит: "Я вообще Новосибирск стал чувствовать по-другому"».





Самое главное, говорит Ирина, на работе она чувствует себя счастливой, несмотря на то что порой приходится быть жёстким менеджером «из прошлой жизни». Сейчас она мечтает открыть постоянно действующую выставку про первый период Новосибирска-Новониколаевска и рассказать новосибирцам много интересных фактов и историй, о которых ещё мало кто знает.





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