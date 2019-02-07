И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)

Тест-драйв: этот «кореец» перевезёт доски, рассаду и пару велосипедов, но далеко на нём не проедешь





Новинка российского рынка — универсал KIA Ceed SW свежего поколения — выглядит на фоне своих конкурентов весьма привлекательно по соотношению цены и качества. У Ford Focus багажник поменьше, а Skoda Octavia в таком кузове стоит слишком дорого. Есть еще Lada Vesta SW, но отечественная марка и классом ниже, и качеством. Есть ли будущее у сегмента универсалов с таким представителем, как Ceed SW, — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.







Сначала ключевая информация о KIA Ceed SW (предоставлен официальным дилером «Мегапарк»).









Зачем нужен универсал — ну, очевидно, перевозить побольше вещей. В Европе так и делают, там любят этот тип кузова. У нас же царит седан, поскольку универсал для наших людей «не слишком красив» и старомоден. О KIA Ceed SW этого не скажешь.















Машина стремительная, приземистая, на низкопрофильной резине с 45-м профилем. Клиренс 15 сантиметров.















Но обратная сторона красоты — низкая посадка и риск задеть что-нибудь днищем или бампером.















У «Сида» симпатичная светодиодная оптика с «закосом» под 4-точечные матричные фары.















Задние фонари — это даже не Корея. Они прямые, строгие — типичный Volkswagen. В целом корма выглядит стильно и спортивно.







Теперь заглянем в салон.









Когда садишься в машину, тебя обволакивает некое подобие премиального «глянца с металлом». Здесь действительно много этих материалов, и пока машина новая и чистая, все выглядит здорово.















Обязательный для С-сегмента мягкий пластик передней панели и передних дверей. Но задние двери жесткие — это за 1,6 миллиона-то рублей, которые просят за наш максимальный «Сид».















Также за эти деньги вы не получите электропривода сидений. Крутите всё сами механическими ручками.















Сами кресла комбинированные — кожа и ткань. Устроиться в них с комфортом проблем нет, боковая поддержка мощная.















Кожаный руль с обогревом, с кнопками-качельками регулировки громкости и перелистывания радиостанций. Пользоваться ими удобно, сама баранка мягкая и приятная на ощупь.















Большой 7-дюймовый экран мультимедиа: хорошо видно карту или картинку с камеры заднего вида. Работает быстро, чётко, но корейские шрифты и оформление — так себе.















Приборка с оттянутыми внешними краями колодцев. Тоже придает спортивности. Сами приборы минималистичные, отлично читаемые.















На задних местах хорошо будет вдвоём, но, конечно, поместится и третий. Крыша немного скатывается и давит сверху, но запас есть — кулак впритык.















Для пассажиров: подогрев задних мест, дефлекторы обдува, широкий подлокотник. Но нет разъемов USB.















А что же там с багажником — ключевой вещью для универсала. 625 литров объема, а со сложенными сиденьями — 1,7 кубометра, практически кроссовер. Дверь оборудована электроприводом, это удобно.















Да и в целом багажник «Сида» организован удобно и продуманно. В подполе два органайзера, каждый со своей крышкой.













Ниже них располагается докатка.















Ручки откидывания задних сидений прямо из багажника.















По полозьям перемещается фиксатор с крючками — багажник можно зонировать, а грузы — крепить.















Эта 138-сантиметровая лопата, которая не входит во многие багажники, здесь вполне умещается по диагонали, правда, впритык.















140-сильный мотор в паре с роботом DCT достаточен для этой машины, «Сид» выезжает из 10 секунд. Но только если хорошенько поработать с педалью газа.















В обычном режиме движения при старте педаль можно продавить наполовину, но машина так и не поедет бодро — кажется, ее держат за хвост. Приходится продавливать педаль до упора, но тогда получается резкий скачок вперед — а если мне этого не надо? Если я хочу обычной нормальной езды?















Режим Drive несколько скрашивает ватность педали газа, но все равно неприятные ощущения при старте остаются. На ходу уже лучше, реакции на акселератор становятся быстрее и адекватней.















Робот работает отлично, если вы разберетесь с газом. Переключения незаметны, на старте — ни малейшего намека на характерные для роботов подергивания и толчки. Переход на повышенную или пониженную передачу происходит быстро и в тот момент, когда вы этого желаете.















Ощутимое усилие на руле и его отзывчивость позволяют хорошо чувствовать машину на скорости, свободно перестраиваться.















Реактивного действия достаточно для раскручивания баранки в ноль, но при этом руль не перетяжелен.















Вообще в «Сиде» таится какой-то легкий спортивный дух, который складывается из понятной рулежки, низкого клиренса, посадки, слабых кренов, жесткости.















Да, автомобиль жесткий, по крайней мере на низком профиле. Все стыки, мелкие выбоины, острые края асфальта тщательно передаются в салон без фильтрации. Но за грань приемлемого комфорта автомобиль не переходит.















И о шумоизоляции. Мотор хорошо отсекается и по звуку, и по вибровоздействиям. Но вот в целом в салоне шумновато. Конечно, отчасти это гудят новые шины Hankook, но и ветра, и фона от багажника хватает.















Стоит KIA Ceed SW в нашей топовой богатой комплектации с системами удержания полосы и контроля мертвых зон целых 1 624 900 рублей. А это, на минуточку, практически кроссовер Nissan X-Trail на вариаторе за 1 662 000 рублей.













