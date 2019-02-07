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И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)

Тест-драйв: этот «кореец» перевезёт доски, рассаду и пару велосипедов, но далеко на нём не проедешь

И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Новинка российского рынка — универсал KIA Ceed SW свежего поколения — выглядит на фоне своих конкурентов весьма привлекательно по соотношению цены и качества. У Ford Focus багажник поменьше, а Skoda Octavia в таком кузове стоит слишком дорого. Есть еще Lada Vesta SW, но отечественная марка и классом ниже, и качеством. Есть ли будущее у сегмента универсалов с таким представителем, как Ceed SW, — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 


Сначала ключевая информация о KIA Ceed SW (предоставлен официальным дилером «Мегапарк»).


И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Зачем нужен универсал — ну, очевидно, перевозить побольше вещей. В Европе так и делают, там любят этот тип кузова. У нас же царит седан, поскольку универсал для наших людей «не слишком красив» и старомоден. О KIA Ceed SW этого не скажешь.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Машина стремительная, приземистая, на низкопрофильной резине с 45-м профилем. Клиренс 15 сантиметров.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Но обратная сторона красоты — низкая посадка и риск задеть что-нибудь днищем или бампером.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


У «Сида» симпатичная светодиодная оптика с «закосом» под 4-точечные матричные фары.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Задние фонари — это даже не Корея. Они прямые, строгие — типичный Volkswagen. В целом корма выглядит стильно и спортивно.


Теперь заглянем в салон.


И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Когда садишься в машину, тебя обволакивает некое подобие премиального «глянца с металлом». Здесь действительно много этих материалов, и пока машина новая и чистая, все выглядит здорово.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Обязательный для С-сегмента мягкий пластик передней панели и передних дверей. Но задние двери жесткие — это за 1,6 миллиона-то рублей, которые просят за наш максимальный «Сид».



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Также за эти деньги вы не получите электропривода сидений. Крутите всё сами механическими ручками.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Сами кресла комбинированные — кожа и ткань. Устроиться в них с комфортом проблем нет, боковая поддержка мощная.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Кожаный руль с обогревом, с кнопками-качельками регулировки громкости и перелистывания радиостанций. Пользоваться ими удобно, сама баранка мягкая и приятная на ощупь.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Большой 7-дюймовый экран мультимедиа: хорошо видно карту или картинку с камеры заднего вида. Работает быстро, чётко, но корейские шрифты и оформление — так себе.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Приборка с оттянутыми внешними краями колодцев. Тоже придает спортивности. Сами приборы минималистичные, отлично читаемые.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


На задних местах хорошо будет вдвоём, но, конечно, поместится и третий. Крыша немного скатывается и давит сверху, но запас есть — кулак впритык.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Для пассажиров: подогрев задних мест, дефлекторы обдува, широкий подлокотник. Но нет разъемов USB.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


А что же там с багажником — ключевой вещью для универсала. 625 литров объема, а со сложенными сиденьями — 1,7 кубометра, практически кроссовер. Дверь оборудована электроприводом, это удобно.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Да и в целом багажник «Сида» организован удобно и продуманно. В подполе два органайзера, каждый со своей крышкой. 



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Ниже них располагается докатка.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Ручки откидывания задних сидений прямо из багажника.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


По полозьям перемещается фиксатор с крючками — багажник можно зонировать, а грузы — крепить.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Эта 138-сантиметровая лопата, которая не входит во многие багажники, здесь вполне умещается по диагонали, правда, впритык.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


140-сильный мотор в паре с роботом DCT достаточен для этой машины, «Сид» выезжает из 10 секунд. Но только если хорошенько поработать с педалью газа.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


В обычном режиме движения при старте педаль можно продавить наполовину, но машина так и не поедет бодро — кажется, ее держат за хвост. Приходится продавливать педаль до упора, но тогда получается резкий скачок вперед — а если мне этого не надо? Если я хочу обычной нормальной езды?



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Режим Drive несколько скрашивает ватность педали газа, но все равно неприятные ощущения при старте остаются. На ходу уже лучше, реакции на акселератор становятся быстрее и адекватней.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Робот работает отлично, если вы разберетесь с газом. Переключения незаметны, на старте — ни малейшего намека на характерные для роботов подергивания и толчки. Переход на повышенную или пониженную передачу происходит быстро и в тот момент, когда вы этого желаете.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Ощутимое усилие на руле и его отзывчивость позволяют хорошо чувствовать машину на скорости, свободно перестраиваться.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Реактивного действия достаточно для раскручивания баранки в ноль, но при этом руль не перетяжелен.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Вообще в «Сиде» таится какой-то легкий спортивный дух, который складывается из понятной рулежки, низкого клиренса, посадки, слабых кренов, жесткости.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Да, автомобиль жесткий, по крайней мере на низком профиле. Все стыки, мелкие выбоины, острые края асфальта тщательно передаются в салон без фильтрации. Но за грань приемлемого комфорта автомобиль не переходит.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


И о шумоизоляции. Мотор хорошо отсекается и по звуку, и по вибровоздействиям. Но вот в целом в салоне шумновато. Конечно, отчасти это гудят новые шины Hankook, но и ветра, и фона от багажника хватает.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Стоит KIA Ceed SW в нашей топовой богатой комплектации с системами удержания полосы и контроля мертвых зон целых 1 624 900 рублей. А это, на минуточку, практически кроссовер Nissan X-Trail на вариаторе за 1 662 000 рублей.



И в лес, и по дрова: новая замена кроссоверам с огромным багажником на 1000 мелочей (инфографика)


Вероятно, Ceed SW будут брать все-таки в каких-то умеренных, сбалансированных комплектациях. Например, с 1,6-литровым 128-сильным двигателем и обычным автоматом за 1 204 900 рублей в версии Luxe. Там и обогрев руля, и климат, и мультимедиа, и камера-заднего вида.

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