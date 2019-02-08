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Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи

10 новых слов, которые уже точно не знают наши родители

Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи

Пятница — самое время понять, что вы безвозвратно постарели. Или наоборот. Залихватски закатать рукава (и штанины), отправиться в бар, где с сегодняшними 18-летними вы на короткой ноге и на одном языке. Редакция НГС.АФИША собрала для вас несколько новых слов последних лет. Чтобы вам было не скучно думать, иллюстратор Виктория Старцева и корреспондент Елена Громкова нарисовали к ним картинки. Но помните: рисунки призваны не только помочь вам, но и еще больше запутать. Не попадитесь.



Начнем с простого. Барбершоп — это?

  • Магазин, где продают все для Барби, что тут непонятного.
  • Машинка для стрижки бороды, бакенбард, волосы можно подстричь и даже ногти, если приловчиться.
  • Мужская парикмахерская, где стригут в том числе и бороды.



Флуд — это?

  • Это ясно как день. Моторная лодка, которая работает на электричестве и заряжается от розетки. Еду на флуде, на мне надето худи.
  • Ежу понятно, это сообщение не по теме большого объема на просторах интернета.
  • Это парень, который постоянно вмешивается в разговор и зачитывает свой рэп. Уши вянут от того, как он флудит.



Влог — это?

  • Блог, состоящий из видео. Если во влог запостить фотку, все сломается, и подписчики горстями уплывут к Тимати.
  • Блогер, который врет. Транскрипцию проверили, и всё понятно. «Врать» и «блог» образуют влог.
  • Это блогер, который ведет блог наоборот, с конца в начало, постит картинки перевернутые и прочие нелепости.



Рольф — это?

  • Если кто-то сообщает в Twitter или на форуме сенсационную новость или факт, его просят привести доказательства, спрашивая: «Где рольф?» или «Где рольфилинк», то есть ссылка, доказывающая утверждение.
  • Эмоциональная реакция на событие — например кататься по полу от смеха.
  • Это официальная продукция с символикой музыкальных коллективов или одиночных исполнителей.



Монитрис — это?

  • Жестокий персонаж компьютерной игры, который наблюдает издалека, пока остальные ведут битву.
  • Помощница на родах (как взять с собой подружку, если муж откажет).
  • Смотрящая за порядком в доме (новый вид консьержа).



Бабл — это?

  • Выглядеть не сексуально, грубо (для женщины).
  • Вести себя как женщина (для мужчин).
  • Любое действие, несоответствующее половой принадлежности (если женщина носит тяжелые коробки или вынуждена содержать семью, например, — какая несправедливость!).



Кун — это?

  • Кавалер, бойфренд, молодой человек.
  • Ой, что вы такие неудобные вопросы задаете. А еще приличный городской сайт. 
  • Это когда ставишь что-то на спор или ради великой цели. Теперь можно говорить: «Поставил на кун свою карьеру».



Краудфандинг — это?

  • Сбор денег на неотложные нужды разными способами.
  • Сбор денег в интернете.
  • Путешествие на деньги от сдачи жилья в аренду.



Бинджвотчинг — это?

  • Зависимость от газированных напитков.
  • Просмотр фильмов и сериалов сутками напролет.
  • Запойное зависание в социальных сетях, на форумах.



И последнее. Баттхерт  это?

  • Это когда человек злится и испытывает гнев от чего-либо.
  • Это когда отсидел пятую точку. Тянущая боль.
  • Это такой ритм музыки, который подстраивается под ритм сердца.


Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи

Правильные ответы: 5/10

Я довольно консервативен в речи. Смотрю Первый, читаю Есенина. И мне в общем ок. Не до ваших новомодных гаджетов и словечек.

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Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи

Правильные ответы: 5/10

Я почти гуру. Осталось подтянуть современный сленг — и пригласят на тусу.

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Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи

Правильные ответы: 5/10

Я настоящий профи русского современного. Говорю на одном языке с рэперами, скейтбордерами с хейтерами в интернете. Всем йоу!

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