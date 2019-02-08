Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи

10 новых слов, которые уже точно не знают наши родители

Пятница — самое время понять, что вы безвозвратно постарели. Или наоборот. Залихватски закатать рукава (и штанины), отправиться в бар, где с сегодняшними 18-летними вы на короткой ноге и на одном языке. Редакция НГС.АФИША собрала для вас несколько новых слов последних лет. Чтобы вам было не скучно думать, иллюстратор Виктория Старцева и корреспондент Елена Громкова нарисовали к ним картинки. Но помните: рисунки призваны не только помочь вам, но и еще больше запутать. Не попадитесь.









Начнем с простого. Барбершоп — это?

Магазин, где продают все для Барби, что тут непонятного.

Машинка для стрижки бороды, бакенбард, волосы можно подстричь и даже ногти, если приловчиться.

Мужская парикмахерская, где стригут в том числе и бороды.









Флуд — это?

Это ясно как день. Моторная лодка, которая работает на электричестве и заряжается от розетки. Еду на флуде, на мне надето худи.

Ежу понятно, это сообщение не по теме большого объема на просторах интернета.

Это парень, который постоянно вмешивается в разговор и зачитывает свой рэп. Уши вянут от того, как он флудит.









Влог — это?

Блог, состоящий из видео. Если во влог запостить фотку, все сломается, и подписчики горстями уплывут к Тимати.

Блогер, который врет. Транскрипцию проверили, и всё понятно. «Врать» и «блог» образуют влог.

Это блогер, который ведет блог наоборот, с конца в начало, постит картинки перевернутые и прочие нелепости.









Рольф — это?

Если кто-то сообщает в Twitter или на форуме сенсационную новость или факт, его просят привести доказательства, спрашивая: «Где рольф?» или «Где рольфилинк», то есть ссылка, доказывающая утверждение.

Эмоциональная реакция на событие — например кататься по полу от смеха.

Это официальная продукция с символикой музыкальных коллективов или одиночных исполнителей.









Монитрис — это?

Жестокий персонаж компьютерной игры, который наблюдает издалека, пока остальные ведут битву.

Помощница на родах (как взять с собой подружку, если муж откажет).

Смотрящая за порядком в доме (новый вид консьержа).









Бабл — это?

Выглядеть не сексуально, грубо (для женщины).

Вести себя как женщина (для мужчин).

Любое действие, несоответствующее половой принадлежности (если женщина носит тяжелые коробки или вынуждена содержать семью, например, — какая несправедливость!).









Кун — это?

Кавалер, бойфренд, молодой человек.

Ой, что вы такие неудобные вопросы задаете. А еще приличный городской сайт.

Это когда ставишь что-то на спор или ради великой цели. Теперь можно говорить: «Поставил на кун свою карьеру».









Краудфандинг — это?

Сбор денег на неотложные нужды разными способами.

Сбор денег в интернете.

Путешествие на деньги от сдачи жилья в аренду.









Бинджвотчинг — это?

Зависимость от газированных напитков.

Просмотр фильмов и сериалов сутками напролет.

Запойное зависание в социальных сетях, на форумах.









И последнее. Баттхерт — это?

Это когда человек злится и испытывает гнев от чего-либо.

Это когда отсидел пятую точку. Тянущая боль.

Это такой ритм музыки, который подстраивается под ритм сердца.





Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи Правильные ответы: 5/10 Я довольно консервативен в речи. Смотрю Первый, читаю Есенина. И мне в общем ок. Не до ваших новомодных гаджетов и словечек. Пройти тест еще раз

Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи Правильные ответы: 5/10 Я почти гуру. Осталось подтянуть современный сленг — и пригласят на тусу. Пройти тест еще раз