Пофлудим, и влог с ним?: просто пятничный тест — насколько вы близки к молодёжи
10 новых слов, которые уже точно не знают наши родители
Пятница — самое время понять, что вы безвозвратно постарели. Или наоборот. Залихватски закатать рукава (и штанины), отправиться в бар, где с сегодняшними 18-летними вы на короткой ноге и на одном языке. Редакция НГС.АФИША собрала для вас несколько новых слов последних лет. Чтобы вам было не скучно думать, иллюстратор Виктория Старцева и корреспондент Елена Громкова нарисовали к ним картинки. Но помните: рисунки призваны не только помочь вам, но и еще больше запутать. Не попадитесь.
Начнем с простого. Барбершоп — это?
- Магазин, где продают все для Барби, что тут непонятного.
- Машинка для стрижки бороды, бакенбард, волосы можно подстричь и даже ногти, если приловчиться.
- Мужская парикмахерская, где стригут в том числе и бороды.
Флуд — это?
- Это ясно как день. Моторная лодка, которая работает на электричестве и заряжается от розетки. Еду на флуде, на мне надето худи.
- Ежу понятно, это сообщение не по теме большого объема на просторах интернета.
- Это парень, который постоянно вмешивается в разговор и зачитывает свой рэп. Уши вянут от того, как он флудит.
Влог — это?
- Блог, состоящий из видео. Если во влог запостить фотку, все сломается, и подписчики горстями уплывут к Тимати.
- Блогер, который врет. Транскрипцию проверили, и всё понятно. «Врать» и «блог» образуют влог.
- Это блогер, который ведет блог наоборот, с конца в начало, постит картинки перевернутые и прочие нелепости.
Рольф — это?
- Если кто-то сообщает в Twitter или на форуме сенсационную новость или факт, его просят привести доказательства, спрашивая: «Где рольф?» или «Где рольфилинк», то есть ссылка, доказывающая утверждение.
- Эмоциональная реакция на событие — например кататься по полу от смеха.
- Это официальная продукция с символикой музыкальных коллективов или одиночных исполнителей.
Монитрис — это?
- Жестокий персонаж компьютерной игры, который наблюдает издалека, пока остальные ведут битву.
- Помощница на родах (как взять с собой подружку, если муж откажет).
- Смотрящая за порядком в доме (новый вид консьержа).
Бабл — это?
- Выглядеть не сексуально, грубо (для женщины).
- Вести себя как женщина (для мужчин).
- Любое действие, несоответствующее половой принадлежности (если женщина носит тяжелые коробки или вынуждена содержать семью, например, — какая несправедливость!).
Кун — это?
- Кавалер, бойфренд, молодой человек.
- Ой, что вы такие неудобные вопросы задаете. А еще приличный городской сайт.
- Это когда ставишь что-то на спор или ради великой цели. Теперь можно говорить: «Поставил на кун свою карьеру».
Краудфандинг — это?
- Сбор денег на неотложные нужды разными способами.
- Сбор денег в интернете.
- Путешествие на деньги от сдачи жилья в аренду.
Бинджвотчинг — это?
- Зависимость от газированных напитков.
- Просмотр фильмов и сериалов сутками напролет.
- Запойное зависание в социальных сетях, на форумах.
И последнее. Баттхерт — это?
- Это когда человек злится и испытывает гнев от чего-либо.
- Это когда отсидел пятую точку. Тянущая боль.
- Это такой ритм музыки, который подстраивается под ритм сердца.
Правильные ответы: 5/10
Я довольно консервативен в речи. Смотрю Первый, читаю Есенина. И мне в общем ок. Не до ваших новомодных гаджетов и словечек.
Правильные ответы: 5/10
Я почти гуру. Осталось подтянуть современный сленг — и пригласят на тусу.
Правильные ответы: 5/10
Я настоящий профи русского современного. Говорю на одном языке с рэперами, скейтбордерами с хейтерами в интернете. Всем йоу!
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