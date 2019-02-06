Не убьёт, так заморозит: новосибирские врачи ответили на главные вопросы о холодах

Сибиряки садят сердце от перепадов от зноя к морозу, вынуждены больше есть и меньше пить

Морозы — действительно серьёзное испытание даже для коренных сибиряков
Морозы — действительно серьёзное испытание даже для коренных сибиряков


Февральские 30-градусные холода угнетают даже самого стойкого новосибирца — и стужа не собирается заканчиваться, обещая задержаться минимум до середины месяца. Крепкие морозы прибавили работы врачам — из-за серьёзных переохлаждений десятки горожан попали в больницы с травмами. Корреспондент НГС попросила врачей ответить на пять основных вопросов о том, как холода влияют на здоровье, можно ли помочь организму справиться с погодной аномалией и действительно ли человек привыкает жить даже в такую бесчеловечную температуру.


Правда ли, что организм сибиряка привыкает к морозу — и не страдает от него?


Привычка к долгой холодной зиме действительно есть — морозоустойчивость практически передаётся из поколения в поколение.


«У меня такая любимая поговорка: нет плохой погоды, есть плохая одежда, — это во-первых. А во-вторых, конечно, у длительно проживающих в условиях холода и Крайнего Севера людей комплекс приспособительных реакций вырабатывается — это и сердечно-сосудистая система [имеет] определённые особенности, дыхательная, и ещё ряд других. Так или иначе холод [сибиряки] переносят, можно сказать, легче», — рассказывает врач-терапевт, кардиолог Новосибирской областной больницы Роман Непомнящих.


Конечно, такие чрезвычайно низкие температуры, как сейчас в Новосибирске, — это стресс для организма, даже для тех, кто здесь живёт постоянно. А особенно страдают люди, оказавшиеся в холодной Сибири впервые, поскольку идёт достаточно сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, а также на кожу.


«Здесь ещё большую роль играет физиология — допустим, если мы говорим, что крайняя степень мороза, то, как правило, повышается вязкость крови, кровь становится более густой, при этом возникает риск тромбообразований. И в данном случае приехал ли человек из другого региона, либо он родился в Сибири — особой роли не играет, кровь всё равно станет более вязкой. Поэтому моменты сердечно-сосудистых заболеваний — они идут красной линией, так же как бронхолёгочная патология в данном случае», — отмечает кардиолог, терапевт городской поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич.


Из-за морозов сибирякам с сердечно-сосудистыми болезнями и заболеваниями дыхательной системы требуется коррекция терапии либо дополнительные лекарства — всё это уже решается с лечащим врачом индивидуально.


Действительно ли в мороз надо одеваться как капуста?


Медики советуют многослойность в одежде — сейчас это, к тому же, модная тенденция.


«Правильная одежда имеет очень большое значение. Но мы не должны одеваться слишком тепло, если мы часто заходим в какие-то помещения и может быть вспотевание тела. И выход на холодный воздух может, наоборот, спровоцировать заболевание. Одежда должна быть комфортная, удобная и разумная. Материалы должны быть натуральные, приятные для тела», — считает Анастасия Шуркевич.


Врачи радуются, что из моды вышли тонкие колготки
Врачи радуются, что из моды вышли тонкие колготки


Очевидно, нужно тепло кутать не только тело, но и руки и ноги, а также держать голову в тепле, как советовали бабушки, — это спасёт сосуды.


По словам терапевта, раньше девушки даже в условиях суровой Сибири носили тонкие капроновые колготки — они сыграли ключевую роль в количестве случаев хронического пиелонефрита и цистита.


«С течением времени наблюдается тенденция на заботу о себе — это очень здорово, замечательно, потому что любое заболевание легче предупредить, чем лечить», — говорит специалист.


В морозы выше риск простудиться, чем осенью или весной?


Разумеется, подхватить ОРВИ можно и в жаркий день, но зимой люди чаще закрыты в тесных помещениях в маленьких коллективах — и всегда найдётся коллега, который запретит проветривания, и вирус быстрее передаётся. С другой стороны, если устраивать сквозняки из морозного воздуха — можно скорее застудить организм.


Как напоминает терапевт Роман Непомнящих, всё зависит от того, как человек одет и сколько времени он проводит на холоде. К примеру, если сибиряк легко одет и то и дело выходит из машины на холод, он рискует заболеть. Наиболее частые осложнения — синусит, гайморит и даже пневмония.


Что касается дополнительного употребления витаминов, купленных в аптеке, медики советуют соблюдать правило золотой середины.


«В целом да, я считаю, что витаминная терапия в это время обоснованна, потому что и солнечного света мало, и продуктов, богатых естественными витаминами, зимой меньше», — отмечает Роман Непомнящих.


Слишком тепло одеваться тоже опасно, если вы собираетесь периодически заходить в тёплые помещения в этой одежде, а потом возвращаться на морозную улицу
Слишком тепло одеваться тоже опасно, если вы собираетесь периодически заходить в тёплые помещения в этой одежде, а потом возвращаться на морозную улицу


По словам Анастасии Шуркевич, не стоит слишком налегать на витамины, а прежде всего нужно вести здоровый образ жизни и не увлекаться алкоголем в надежде согреть организм — крепкие горячительные напитки на морозе лишь временно обманут мозг и, скорее, приведут к опасным ситуациям. Зато можно есть более жирную, более калорийную пищу в холода — чтобы у организма было больше энергии для согрева. Однако и такая еда должна быть полезной — ежедневный фастфуд может привести и к ожирению, как следствие, ещё больше нагрузить сердечно-сосудистую систему.


Правда ли есть аллергия на холод? 


Да, и даже сибиряки ей страдают, причём она может возникнуть не только при –30 градусах, но и при лёгкой минусовой температуре. В медицинской терминологии такая аллергия называется холодовой крапивницей. Чаще всего она проявляется зудящими кожными высыпаниями, похожими на волдыри после ожога крапивой. 


«К появлению симптомов приводит прямой контакт с холодным предметом, например прикладывание льда при травме, а также нахождение на холодном воздухе, употребление очень холодных напитков и пищи — основные триггерные, то есть пусковые факторы в развитии холодовой крапивницы», — объясняет врач-дерматовенеролог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Екатерина Маслова. 


По словам врача, есть острая и хроническая форма крапивницы. Чаще всего в терапии используют антигистаминные препараты. В более тяжёлых случаях может потребоваться инъекционное введение препаратов. Тактику лечения и необходимого обследования всегда определяет доктор. 


Совет человеку, страдающему холодовой крапивницей, несколько утопический для сибиряка — постараться максимально уменьшить контакт с холодом. Ну или хотя бы тепло одеваться. 


Медики разрешают питаться более калорийно, чем летом, но не фастфудом
Медики разрешают питаться более калорийно, чем летом, но не фастфудом


Екатерина Маслова добавляет, что также есть диагноз «холодовой панникулит» — что в народе называется «обморозил щёки», — когда появляется слабоболезненное уплотнение, покраснение, а иногда незначительное посинение участка кожи на щеках. Чаще всего это происходит с маленькими детьми до 4 лет. 


«Обязательно перед выходом на улицу в морозную погоду, если планируется прогулка у ребятишек либо у взрослых, если планируется длительное пребывание на улице, нужно наносить колд-крем, это средство аптечной косметики. Он предназначен защищать кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды», — отмечает врач.


Анастасия Шуркевич напоминает, что зимой люди меньше находятся на улице и, соответственно, получают меньше кислорода.


В морозном воздухе часто накапливаются вредные вещества — организм страдает и от этого
В морозном воздухе часто накапливаются вредные вещества — организм страдает и от этого


«Здесь большую роль играют электроприборы — батареи, системы отопления, вентиляторы, которые мы ставим для повышения температуры. Соответственно, воздух становится более сухим — это также может влиять не только на хронические заболевания, но и на нашу красоту, на кожу, на реакцию кожи»,


 — предупреждает терапевт.


Врачи советуют избегать прямых порывов морозного ветра прямо в лицо, чтобы избежать спазмирования сосудов.


«И лучше дышать через нос, потому что воздух немножко успевает согреться и поступает в наши дыхательные пути не таким холодным», — добавляет Анастасия Шуркевич.


К этому можно ещё прибавить и вредные примеси, которые часто накапливаются в морозном воздухе без ветра. Медицинские маски вряд ли помогут, но, чтобы уменьшить воздействие этих примесей на организм, лучше почаще выбираться за город и ставить специальные фильтры в помещениях.


А вредно ли вообще жить в месте, в котором за год перепады температур от –40 до +40 градусов?


Это трудно даже для крепкого здорового организма, что уж говорить о людях с больным сердцем или сосудами.


Нелегко приходится людям, страдающим аллергией на холод, но им могут помочь специальные лекарства
Нелегко приходится людям, страдающим аллергией на холод, но им могут помочь специальные лекарства


«Вообще пациенты сердечного профиля очень плохо реагируют на такие изменения — и изменения атмосферного давления играют ключевую роль, и изменения температуры. Потому что сосуды дискредитированы, сосудистая стенка не имеет такой реактивности, такой гибкости, она не может адекватно отреагировать быстро на изменения с внешней стороны. Более того, [в мороз] немножко меняется состояние крови — она становится более густой. Так же, как и в жаркое, крайне жаркое время года, когда у нас идёт повышенное потоотделение», — констатирует Шуркевич.


При этом нет универсального климата для всех жителей планеты — всё зависит от организма, для кого-то даже полугодичный холод будет всё равно предпочтительнее нескончаемой тропической жары.


Например, новосибирцы, которые работают на улице, не понаслышке знают о том, как справляться с морозом. Корреспонденты НГС нашли 11 новосибирцев, которые целыми днями работают на улице и не мёрзнут в –30 градусов. Они носят по трое штанов, не стоят на месте и, как утверждают, ходят на работу только с хорошим настроением.

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