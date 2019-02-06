Не убьёт, так заморозит: новосибирские врачи ответили на главные вопросы о холодах

Сибиряки садят сердце от перепадов от зноя к морозу, вынуждены больше есть и меньше пить

Морозы — действительно серьёзное испытание даже для коренных сибиряков





Февральские 30-градусные холода угнетают даже самого стойкого новосибирца — и стужа не собирается заканчиваться, обещая задержаться минимум до середины месяца. Крепкие морозы прибавили работы врачам — из-за серьёзных переохлаждений десятки горожан попали в больницы с травмами. Корреспондент НГС попросила врачей ответить на пять основных вопросов о том, как холода влияют на здоровье, можно ли помочь организму справиться с погодной аномалией и действительно ли человек привыкает жить даже в такую бесчеловечную температуру.







Правда ли, что организм сибиряка привыкает к морозу — и не страдает от него?







Привычка к долгой холодной зиме действительно есть — морозоустойчивость практически передаётся из поколения в поколение.







«У меня такая любимая поговорка: нет плохой погоды, есть плохая одежда, — это во-первых. А во-вторых, конечно, у длительно проживающих в условиях холода и Крайнего Севера людей комплекс приспособительных реакций вырабатывается — это и сердечно-сосудистая система [имеет] определённые особенности, дыхательная, и ещё ряд других. Так или иначе холод [сибиряки] переносят, можно сказать, легче», — рассказывает врач-терапевт, кардиолог Новосибирской областной больницы Роман Непомнящих.







Конечно, такие чрезвычайно низкие температуры, как сейчас в Новосибирске, — это стресс для организма, даже для тех, кто здесь живёт постоянно. А особенно страдают люди, оказавшиеся в холодной Сибири впервые, поскольку идёт достаточно сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную систему, а также на кожу.







«Здесь ещё большую роль играет физиология — допустим, если мы говорим, что крайняя степень мороза, то, как правило, повышается вязкость крови, кровь становится более густой, при этом возникает риск тромбообразований. И в данном случае приехал ли человек из другого региона, либо он родился в Сибири — особой роли не играет, кровь всё равно станет более вязкой. Поэтому моменты сердечно-сосудистых заболеваний — они идут красной линией, так же как бронхолёгочная патология в данном случае», — отмечает кардиолог, терапевт городской поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич.







Из-за морозов сибирякам с сердечно-сосудистыми болезнями и заболеваниями дыхательной системы требуется коррекция терапии либо дополнительные лекарства — всё это уже решается с лечащим врачом индивидуально.







Действительно ли в мороз надо одеваться как капуста?







Медики советуют многослойность в одежде — сейчас это, к тому же, модная тенденция.







«Правильная одежда имеет очень большое значение. Но мы не должны одеваться слишком тепло, если мы часто заходим в какие-то помещения и может быть вспотевание тела. И выход на холодный воздух может, наоборот, спровоцировать заболевание. Одежда должна быть комфортная, удобная и разумная. Материалы должны быть натуральные, приятные для тела», — считает Анастасия Шуркевич.







Врачи радуются, что из моды вышли тонкие колготки





Очевидно, нужно тепло кутать не только тело, но и руки и ноги, а также держать голову в тепле, как советовали бабушки, — это спасёт сосуды.







По словам терапевта, раньше девушки даже в условиях суровой Сибири носили тонкие капроновые колготки — они сыграли ключевую роль в количестве случаев хронического пиелонефрита и цистита.







«С течением времени наблюдается тенденция на заботу о себе — это очень здорово, замечательно, потому что любое заболевание легче предупредить, чем лечить», — говорит специалист.







В морозы выше риск простудиться, чем осенью или весной?







Разумеется, подхватить ОРВИ можно и в жаркий день, но зимой люди чаще закрыты в тесных помещениях в маленьких коллективах — и всегда найдётся коллега, который запретит проветривания, и вирус быстрее передаётся. С другой стороны, если устраивать сквозняки из морозного воздуха — можно скорее застудить организм.







Как напоминает терапевт Роман Непомнящих, всё зависит от того, как человек одет и сколько времени он проводит на холоде. К примеру, если сибиряк легко одет и то и дело выходит из машины на холод, он рискует заболеть. Наиболее частые осложнения — синусит, гайморит и даже пневмония.







Что касается дополнительного употребления витаминов, купленных в аптеке, медики советуют соблюдать правило золотой середины.







«В целом да, я считаю, что витаминная терапия в это время обоснованна, потому что и солнечного света мало, и продуктов, богатых естественными витаминами, зимой меньше», — отмечает Роман Непомнящих.







Слишком тепло одеваться тоже опасно, если вы собираетесь периодически заходить в тёплые помещения в этой одежде, а потом возвращаться на морозную улицу





По словам Анастасии Шуркевич, не стоит слишком налегать на витамины, а прежде всего нужно вести здоровый образ жизни и не увлекаться алкоголем в надежде согреть организм — крепкие горячительные напитки на морозе лишь временно обманут мозг и, скорее, приведут к опасным ситуациям. Зато можно есть более жирную, более калорийную пищу в холода — чтобы у организма было больше энергии для согрева. Однако и такая еда должна быть полезной — ежедневный фастфуд может привести и к ожирению, как следствие, ещё больше нагрузить сердечно-сосудистую систему.







Правда ли есть аллергия на холод?







Да, и даже сибиряки ей страдают, причём она может возникнуть не только при –30 градусах, но и при лёгкой минусовой температуре. В медицинской терминологии такая аллергия называется холодовой крапивницей. Чаще всего она проявляется зудящими кожными высыпаниями, похожими на волдыри после ожога крапивой.





«К появлению симптомов приводит прямой контакт с холодным предметом, например прикладывание льда при травме, а также нахождение на холодном воздухе, употребление очень холодных напитков и пищи — основные триггерные, то есть пусковые факторы в развитии холодовой крапивницы», — объясняет врач-дерматовенеролог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Екатерина Маслова.





По словам врача, есть острая и хроническая форма крапивницы. Чаще всего в терапии используют антигистаминные препараты. В более тяжёлых случаях может потребоваться инъекционное введение препаратов. Тактику лечения и необходимого обследования всегда определяет доктор.





Совет человеку, страдающему холодовой крапивницей, несколько утопический для сибиряка — постараться максимально уменьшить контакт с холодом. Ну или хотя бы тепло одеваться.





Медики разрешают питаться более калорийно, чем летом, но не фастфудом





Екатерина Маслова добавляет, что также есть диагноз «холодовой панникулит» — что в народе называется «обморозил щёки», — когда появляется слабоболезненное уплотнение, покраснение, а иногда незначительное посинение участка кожи на щеках. Чаще всего это происходит с маленькими детьми до 4 лет.





«Обязательно перед выходом на улицу в морозную погоду, если планируется прогулка у ребятишек либо у взрослых, если планируется длительное пребывание на улице, нужно наносить колд-крем, это средство аптечной косметики. Он предназначен защищать кожу от негативного воздействия факторов окружающей среды», — отмечает врач.







Анастасия Шуркевич напоминает, что зимой люди меньше находятся на улице и, соответственно, получают меньше кислорода.







В морозном воздухе часто накапливаются вредные вещества — организм страдает и от этого





«Здесь большую роль играют электроприборы — батареи, системы отопления, вентиляторы, которые мы ставим для повышения температуры. Соответственно, воздух становится более сухим — это также может влиять не только на хронические заболевания, но и на нашу красоту, на кожу, на реакцию кожи»,





— предупреждает терапевт.







Врачи советуют избегать прямых порывов морозного ветра прямо в лицо, чтобы избежать спазмирования сосудов.







«И лучше дышать через нос, потому что воздух немножко успевает согреться и поступает в наши дыхательные пути не таким холодным», — добавляет Анастасия Шуркевич.







К этому можно ещё прибавить и вредные примеси, которые часто накапливаются в морозном воздухе без ветра. Медицинские маски вряд ли помогут, но, чтобы уменьшить воздействие этих примесей на организм, лучше почаще выбираться за город и ставить специальные фильтры в помещениях.







А вредно ли вообще жить в месте, в котором за год перепады температур от –40 до +40 градусов?







Это трудно даже для крепкого здорового организма, что уж говорить о людях с больным сердцем или сосудами.







Нелегко приходится людям, страдающим аллергией на холод, но им могут помочь специальные лекарства





«Вообще пациенты сердечного профиля очень плохо реагируют на такие изменения — и изменения атмосферного давления играют ключевую роль, и изменения температуры. Потому что сосуды дискредитированы, сосудистая стенка не имеет такой реактивности, такой гибкости, она не может адекватно отреагировать быстро на изменения с внешней стороны. Более того, [в мороз] немножко меняется состояние крови — она становится более густой. Так же, как и в жаркое, крайне жаркое время года, когда у нас идёт повышенное потоотделение», — констатирует Шуркевич.







При этом нет универсального климата для всех жителей планеты — всё зависит от организма, для кого-то даже полугодичный холод будет всё равно предпочтительнее нескончаемой тропической жары.







Например, новосибирцы, которые работают на улице, не понаслышке знают о том, как справляться с морозом. Корреспонденты НГС нашли 11 новосибирцев, которые целыми днями работают на улице и не мёрзнут в –30 градусов. Они носят по трое штанов, не стоят на месте и, как утверждают, ходят на работу только с хорошим настроением.

