Вмёрзли в историю: 17 лучших фотографий очень холодного Новосибирска

Лица в инее, пузатые снегири и дома под холодным одеялом — морозы превратили город в сказку

Новосибирец Семён снял настоящий сибирский автопортрет





Новосибирск уже неделю во власти арктического антициклона — по ночам температура воздуха падает до –40, а днём столбик термометра не поднимается выше –27. Город накрыло ледяной пеленой, щёки на улице замерзают буквально за 5 минут, а ученики младших классов не ходят на занятия, но морозы всё не отступают. Однако нашлись смелые новосибирцы, которые отважились в мороз снять варежки и запечатлеть красоту ледяного города — от этих кадров мороз бежит по коже, но они всё равно завораживают своей ледяной красотой.





Холода пришли в Новосибирск с первым днём февраля и чувствуют себя здесь по-хозяйски. Во всяком случае морозы не торопятся никуда уходить — по последним прогнозам синоптиков, потепления до конца недели ждать не стоит. Но сибиряки не отчаиваются, а лишь ещё сильнее пытаются доказать свою морозоустойчивость. Сибиряк Семён снял заснеженное селфи, когда морозы только подобрались к городу, — по его словам, во время съёмок температура на улице уже была ниже –30 градусов.





«К сожалению, техника на таком морозе не справляется, поэтому пришлось действовать максимально быстро. Идея была сделать пост, отражающий стереотипное мышление иностранцев и людей из центральной части России о суровой морозной Сибири», — рассказывает Семён.







Из-за холодов город сверху укутала серая пелена





Из-за низких температур над Новосибирском собралась плотная серая дымка — с высоты 24-го этажа едва видны силуэты зданий дальше тихого центра.





В морозном воздухе город сияет ещё ярче по ночам





Из-за морозов улицы города по вечерам опустели, лишний раз и выходить не хочется. Сперва надо надеть кучу тёплых штанов, свитеров и носков — устанешь, пока утеплишься, а потом ещё и идти с грацией космонавта в скафандре — нет уж, дома лучше. Прогулки в мороз могут быть не просто неприятны, но и опасны: только за первые три дня февраля в больницы с обморожениями попали 15 человек.





Яркие грудки снегирей видны издалека





Всё же за городом зима намного привлекательнее. Например, берёзы недалеко от Академгородка в посёлке Ложок облеплены круглыми красными птицами — как яблоками.





Фотографии снегирей выглядят как акварельные открытки





Тонкие ветки деревьев гнутся под нахохлившимся снегирями.





Жительнице Новосибирска удалось близко снять пугливых птичек





В мороз свиристели жадно объедают стылые ягоды на деревьях и кустах.





Тонкий слой инея покрыл алые ягоды



Год назад свиристели и дрозды немного перебрали с ягодами и начали падать с веток. Когда морозы спадут, ягоды рябины и боярышника могут вновь забродить, и маленькие птички опять полетят в сугробы.





Верхние этажи высоток в Первомайке парят над ледяной дымкой





17-этажные дома в «Берёзовом» плотно окутаны туманом — белая мгла скрыла под собой лес и дачные участки рядом с высотками.





У воды температура приближалась к отметке –40





Пока в центре было около –32, температура на берегу Оби понизилась до –38 градусов, но даже такие холода не останавливают желающих сделать эффектные снимки. От реки поднимается такой густой пар, что сквозь него с трудом угадываются очертания Комсомольского моста.





Морозы не отступят как минимум до конца этой недели





Берега Оби кажутся совсем дикими и даже немного пугающими, словно это не Новосибирск, а самые дальние северные широты (у Новосибирска всего лишь 55-я! — Прим. ред.).





Из-за пара над Обью не видно даже левого берега





Безлюдная Михайловская набережная замерла в ожидании тепла. Там из-за холодов даже закрыли ледовый городок.





Стоит немного пройтись по улице, и ресницы становятся белоснежными



И ещё одно морозное селфи: стоит всего 20 минут прогуляться по Заельцовскому району, и ресницы с бородой сибиряков покрываются инеем, словно глазурью.





Иней сковал деревья Новосибирска





Троицкий сквер в мороз выглядит как ледяное царство.





Все оттенки белого в пригороде Новосибирска





Всё-таки деревья в ажурном инее — самое красивое, что есть в новосибирской зиме, а лес вокруг Академгородка превращается в сказочное место, где всё абсолютно белое.





Кажется, что город заледенел полностью





В этот раз морозы поднажали и окутали изморозью деревья практически в самом центре города.







Спелые ягоды рябины кажутся ещё ярче на фоне белого инея



Если отважиться выйти прогуляться по набережной, можно увидеть настоящую зимнюю красоту.











В прошлую пятницу журналисты НГС повторили эксперимент с кипятком на морозе — литр кипятка в мгновение превращается в ледяную арку. Учёный объяснил, почему горячая вода так быстро застывает на холоде. На этой неделе флешмоб под названием #дубакчеллендж подхватили и другие сибиряки.



