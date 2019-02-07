Вмёрзли в историю: 17 лучших фотографий очень холодного Новосибирска
Лица в инее, пузатые снегири и дома под холодным одеялом — морозы превратили город в сказку
Новосибирск уже неделю во власти арктического антициклона — по ночам температура воздуха падает до –40, а днём столбик термометра не поднимается выше –27. Город накрыло ледяной пеленой, щёки на улице замерзают буквально за 5 минут, а ученики младших классов не ходят на занятия, но морозы всё не отступают. Однако нашлись смелые новосибирцы, которые отважились в мороз снять варежки и запечатлеть красоту ледяного города — от этих кадров мороз бежит по коже, но они всё равно завораживают своей ледяной красотой.
Холода пришли в Новосибирск с первым днём февраля и чувствуют себя здесь по-хозяйски. Во всяком случае морозы не торопятся никуда уходить — по последним прогнозам синоптиков, потепления до конца недели ждать не стоит. Но сибиряки не отчаиваются, а лишь ещё сильнее пытаются доказать свою морозоустойчивость. Сибиряк Семён снял заснеженное селфи, когда морозы только подобрались к городу, — по его словам, во время съёмок температура на улице уже была ниже –30 градусов.
«К сожалению, техника на таком морозе не справляется, поэтому пришлось действовать максимально быстро. Идея была сделать пост, отражающий стереотипное мышление иностранцев и людей из центральной части России о суровой морозной Сибири», — рассказывает Семён.
Из-за низких температур над Новосибирском собралась плотная серая дымка — с высоты 24-го этажа едва видны силуэты зданий дальше тихого центра.
Из-за морозов улицы города по вечерам опустели, лишний раз и выходить не хочется. Сперва надо надеть кучу тёплых штанов, свитеров и носков — устанешь, пока утеплишься, а потом ещё и идти с грацией космонавта в скафандре — нет уж, дома лучше. Прогулки в мороз могут быть не просто неприятны, но и опасны: только за первые три дня февраля в больницы с обморожениями попали 15 человек.
Всё же за городом зима намного привлекательнее. Например, берёзы недалеко от Академгородка в посёлке Ложок облеплены круглыми красными птицами — как яблоками.
Тонкие ветки деревьев гнутся под нахохлившимся снегирями.
В мороз свиристели жадно объедают стылые ягоды на деревьях и кустах.
Год назад свиристели и дрозды немного перебрали с ягодами и начали падать с веток. Когда морозы спадут, ягоды рябины и боярышника могут вновь забродить, и маленькие птички опять полетят в сугробы.
17-этажные дома в «Берёзовом» плотно окутаны туманом — белая мгла скрыла под собой лес и дачные участки рядом с высотками.
Пока в центре было около –32, температура на берегу Оби понизилась до –38 градусов, но даже такие холода не останавливают желающих сделать эффектные снимки. От реки поднимается такой густой пар, что сквозь него с трудом угадываются очертания Комсомольского моста.
Берега Оби кажутся совсем дикими и даже немного пугающими, словно это не Новосибирск, а самые дальние северные широты (у Новосибирска всего лишь 55-я! — Прим. ред.).
Безлюдная Михайловская набережная замерла в ожидании тепла. Там из-за холодов даже закрыли ледовый городок.
И ещё одно морозное селфи: стоит всего 20 минут прогуляться по Заельцовскому району, и ресницы с бородой сибиряков покрываются инеем, словно глазурью.
Троицкий сквер в мороз выглядит как ледяное царство.
Всё-таки деревья в ажурном инее — самое красивое, что есть в новосибирской зиме, а лес вокруг Академгородка превращается в сказочное место, где всё абсолютно белое.
В этот раз морозы поднажали и окутали изморозью деревья практически в самом центре города.
Если отважиться выйти прогуляться по набережной, можно увидеть настоящую зимнюю красоту.
В прошлую пятницу журналисты НГС повторили эксперимент с кипятком на морозе — литр кипятка в мгновение превращается в ледяную арку. Учёный объяснил, почему горячая вода так быстро застывает на холоде. На этой неделе флешмоб под названием #дубакчеллендж подхватили и другие сибиряки.
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Дарья Януш
Фото instagram.com/krug.margo (1), Александра Ощепкова (2, 3), Дарьи Баскаковой (4), instagram.com/mmmalinina (5, 6), Марии Карман (7), Виталия Большакова (8), Анастасии Анюхиной (9, 10), Ольги Бурлаковой (11), Ильи Гуненко (12), Ольги Быковой (13), Елена Х. (14–16), instagram.com/alyana_bolnohova (17)
Видео канала НГС.НОВОСТИ / youtube.com