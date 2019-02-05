«Да мы расстёгнутые ходим»: 11 новосибирцев, которые целыми днями работают на улице и не мёрзнут

Они носят по трое штанов, не стоят на месте и ходят на работу только с хорошим настроением

Морозы пришли в Новосибирск несколько дней назад. Новосибирцы внимательно следят за прогнозами синоптиков, присылают друг другу фото уличных градусников и ждут перемен. В выходные ещё можно было наблюдать за всем этим, глядя в окно, но наступила новая неделя, и пришлось выходить из дома и гордо нести звание сибиряка. О морозах не понаслышке знают люди, которые работают на улице. Корреспонденты НГС надели «костюм капусты» и вышли на мороз пообщаться с горожанами, чьи рабочие будни проходят при –30.











Мухамед, 32 года, работает дворником: «Да, сейчас холоднее, чем в другие дни, не спорю. Но просто нужно побольше одежды. В остальные дни один джемпер, а сейчас два джемпера, двое бриджей. Работа как работа, график тот же, отдыхать можно только в субботу и воскресенье. Как час поработаем, попьём чай 15 минут, потом снова работаем. Я из Узбекистана. Только что звонил — у нас там +15. Но мне платят 25 тысяч в месяц, так что работаю здесь».









Игорь, разнорабочий на вокзале Новосибирск-Главный: «У меня тут разная работа, вокзал же. Я просто на подхвате. Иногда по 2–3 часа сижу, ничего не делаю, а потом раз — надо выйти, везу вещи. Морозы как морозы. Почему расстёгнут? Жарко потому что. Дополнительно утепляться мне незачем, во всяком случае пока».









Павел, убирает мусор на территории вокзала: «Да что это за мороз, 30 градусов всего! Да мы расстёгнутые ходим. Холодно — это, наверное, когда –60 будет. Режим работы в морозы у нас такой же: смена длится 12 часов, с полдевятого начинаем работать. Походили, сделали работу, пошли погрелись. Конечно, пьём чай. Спиртное нельзя, но у кого-то, наверное, бывает. Сейчас мне жарко, честно говоря, я бы расстегнулся».









Станислав, 36 лет, носильщик: «Нет, нам не холодно, мы уже привыкли. Разница [c тёплыми днями] ощущается, но не сильно. Одеваюсь обычно — что вчера, что сегодня. 30 для меня не холодно. Холодно, когда 40. А одеваться нам больше не надо, мы носильщики — это лишняя обуза, весь мокрый будешь, таскаешь же на себе всё. Стоим мы недолго, 10–15 минут, потом снова работаем. Больше мороз плох для водителей. Если где-то встал, то всё, для него это могила».









Гуля, продавец на Центральном рынке: «Да, конечно, утепляемся. Но вообще не только в морозы так стоим. Мне, например, сейчас вполне комфортно. Чтобы не замёрзнуть, нужно стельки ещё одни тёплые, носки потеплее и хорошие теплые перчатки. Вот и всё. Обязательно чай нужно попить, можно поесть побольше. Мы сейчас день через день работаем с напарниками, чтобы не надоело и не сильно мерзнуть — отдохнуть. Покупателей, кстати, у нас не меньше в морозы. Так же как всегда. Думаю, что дворникам, наверное, хуже».











Александр, работает в сервисе по отогреву машин: «Тепло оделся, да и всё. Штаны горнолыжные, сапоги до –60, в тонком носке. В день машин по-разному [приходится отогревать] — то 5, то 20. За последние дни — 30 машин. Тяжелее всего, я думаю, тем, кто работает в лесу, по снегу лазает».











Елена, продавец на площади Маркса: «Главное, одевайтесь в натуральное. Я в валенках. У меня шаль — овечка натуральная волгоградская. Это самые тёплые шали. Чтобы согреться, нужно натуральное есть. Сала кусок обязательно. Стоим, а что делать, не от хорошей жизни стоим. Я с 10:00 до 17:00 работаю, для обогрева сажусь в машину. Мне сейчас главное — валенки продать, но у народа сейчас денег нет».









Михаил, 61 год, работник стоянки: «Обычные зимние дни. Но сейчас у меня трое штанов. Свитер, рубашка, там еще маечка тёплая. Чай греем, едим, конечно. На улице 13 часов, но в будке часто. Машин сейчас мало — не все завелись, так что у нас сейчас меньше работы на улице. А сложнее всего, мне кажется, путейцам на железной дороге».









Василий, 21 год, пеший курьер: «Да, холодно. Одеваюсь, но все равно холодно. Что делаю? Быстрее иду, например. Греюсь в помещениях. Работаю больше 12 часов. Примерно минут 15 с каждого часа греюсь. Заказов много в морозы. Люди дома сидят, им лень вообще идти куда-то. Кому сложнее в морозы? Я думаю, нам, пешим курьерам».









Владимир Авхимович, машинист трактора Мошковского ДРСУ ОАО «Новосибирскавтодор»: «Морозы переносятся легче, если приходить на работу в хорошем настроении. Повод для хорошего настроения всегда найти можно — это семья, дети. А работа на дороге — она круглогодичная в любую погоду: зимой снег убираем, летом траву на обочинах косим, сейчас патрулируем дорогу, помогаем тем, у кого из-за морозов сломалась техника. Мы в Сибири живем, здесь и –30, и –40 бывает. Одеваемся потеплее, хотя спецодежда тёплая. Ну и шерстяные носки, свитер».









Никита, маркетолог: «Нет, мне не холодно. У меня здесь поролон с утеплителем — тёплый, удобный. Я сейчас в шортах и в майке. На ногах носки верблюжьи, носки шерстяные и спортивные носки. Я даже кроссовки не надеваю. Обувь воздушная, утеплённая. Руки не мерзнут. Да и на одном месте не стоим. Если будет 40 градусов, буду тоже работать».





Морозы в Новосибирске ещё задержатся — первое потепление наступит только ближе к середине февраля.