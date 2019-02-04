Заводись, окаянная: простые приёмы и хитрости по запуску машины в мороз





Устойчивые морозы за –30 вот уже несколько дней не дают покоя новосибирским автолюбителям. Машин на улицах города стало заметно меньше, а это значит, что какие-то из них окончательно вымерзли, не справившись с постоянными холодными запусками. Портал НГС.АВТО решил напомнить водителям об основных моментах, позволяющих гарантированно запустить автомобиль после холодной ночи, и как можно дольше продержаться в морозный период.





Автомобилей на дорогах стало меньше

Техническая исправность. Ещё до наступления холодов необходимо озаботиться проверкой основных узлов и агрегатов автомобиля. Убедиться, что нет неисправностей и сбоев в работе впускной системы, форсунок, дроссельной заслонки. Залить на зиму проверенный антифриз и качественное невязкое масло. Ну и конечно, проверить аккумулятор, сможет ли он выдерживать пиковые нагрузки при запуске.





Аккумулятор перестает заряжаться на сильном морозе

Контроль заряда аккумулятора. При низких температурах, даже если машина ещё заводится и ездит, заряд аккумулятора от бортовой сети существенно уменьшается, поскольку батарея постоянно находится в охлажденном состоянии. При городских коротких пробегах аккумулятор не успевает прогреться и зарядиться, и в какой-то момент его потенциала не хватит на запуск двигателя.







Необходимо периодически отогревать автомобиль в теплом боксе или заносить аккумулятор домой. Если есть зарядное устройство — подзаряжать. Если батарею надо отогреть как можно скорее, поставьте её в ванну с горячей водой, только чтобы уровень воды не скрывал крышку батареи.





Выбор места парковки. Автомобиль на ночь надо ставить так, чтобы он меньше терял тепла, — избегайте мест, где всегда дует ветер. Можно расположить машину носом к забору, стене или к сугробу, так будет медленнее выдуваться двигатель.





Брезент на передней части позволяет сохранить тепло

Использование автоодеял. Теплосберегающее одеяло под капот автомобиля действительно позволяет существенно замедлить процесс остывания мотора.Только это должно быть специальное автомобильное сертифицированное изделие, а не какая-то горючая тряпка. Также можно попробовать укутывать брезентом всю переднюю часть автомобиля снаружи — это позволяет остановить выдувание мотора из-под днища. В северных районах, Якутске так и делают.







Манипуляции с впускным коллектором. Если аккумулятор ещё способен провернуть стартер, можно улучшить температуру топливной смеси путем нагрева впускного коллектора. Для этого на коллектор льют струйкой кипяток из чайника. Для улучшения качества топливной смеси также используют баллончики, содержащие эфир. Из баллончика брызгают под воздушный фильтр — смесь становится более воспламеняемой.

Пусковое устройство со стартовым током 1000 А на Aliexpress

Использование пусковых устройств. Вошедшие в моду компактные пусковые устройства могут кратковременно выдавать ток, которого хватает на проворачивание замерзшего стартера и запуск двигателя. Сервис YouTube заполнен роликами с примерами успешного запуска машин такими устройствами в сильные морозы. Однако стоимость устройства сравнима с ценой нового аккумулятора — 5–7 тысяч рублей.

Когда вы перестаёте ездить на автомобиле?