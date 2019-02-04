обзор

Заводись, окаянная: простые приёмы и хитрости по запуску машины в мороз

НГС вспомнил об основных правилах для успешного запуска авто в долгие морозы

Заводись, окаянная: простые приёмы и хитрости по запуску машины в мороз


Устойчивые морозы за –30 вот уже несколько дней не дают покоя новосибирским автолюбителям. Машин на улицах города стало заметно меньше, а это значит, что какие-то из них окончательно вымерзли, не справившись с постоянными холодными запусками. Портал НГС.АВТО решил напомнить водителям об основных моментах, позволяющих гарантированно запустить автомобиль после холодной ночи, и как можно дольше продержаться в морозный период. 


Автомобилей на дорогах стало меньше
Автомобилей на дорогах стало меньше

Техническая исправность. Ещё до наступления холодов необходимо озаботиться проверкой основных узлов и агрегатов автомобиля. Убедиться, что нет неисправностей и сбоев в работе впускной системы, форсунок, дроссельной заслонки. Залить на зиму проверенный антифриз и качественное невязкое масло. Ну и конечно, проверить аккумулятор, сможет ли он выдерживать пиковые нагрузки при запуске. 


Аккумулятор перестает заряжаться на сильном морозе
Аккумулятор перестает заряжаться на сильном морозе

Контроль заряда аккумулятора. При низких температурах, даже если машина ещё заводится и ездит, заряд аккумулятора от бортовой сети существенно уменьшается, поскольку батарея постоянно находится в охлажденном состоянии. При городских коротких пробегах аккумулятор не успевает прогреться и зарядиться, и в какой-то момент его потенциала не хватит на запуск двигателя. 


Необходимо периодически отогревать автомобиль в теплом боксе или заносить аккумулятор домой. Если есть зарядное устройство — подзаряжать. Если батарею надо отогреть как можно скорее, поставьте её в ванну с горячей водой, только чтобы уровень воды не скрывал крышку батареи.


Выбор места парковки. Автомобиль на ночь надо ставить так, чтобы он меньше терял тепла, — избегайте мест, где всегда дует ветер. Можно расположить машину носом к забору, стене или к сугробу, так будет медленнее выдуваться двигатель. 


Брезент на передней части позволяет сохранить тепло
Брезент на передней части позволяет сохранить тепло

Использование автоодеял. Теплосберегающее одеяло под капот автомобиля действительно позволяет существенно замедлить процесс остывания мотора.Только это должно быть специальное автомобильное сертифицированное изделие, а не какая-то горючая тряпка. Также можно попробовать укутывать брезентом всю переднюю часть автомобиля снаружи — это позволяет остановить выдувание мотора из-под днища. В северных районах, Якутске так и делают. 


Манипуляции с впускным коллектором. Если аккумулятор ещё способен провернуть стартер, можно улучшить температуру топливной смеси путем нагрева впускного коллектора. Для этого на коллектор льют струйкой кипяток из чайника. Для улучшения качества топливной смеси также используют баллончики, содержащие эфир. Из баллончика брызгают под воздушный фильтр — смесь становится более воспламеняемой.

Пусковое устройство со стартовым током 1000 А на Aliexpress
Пусковое устройство со стартовым током 1000 А на Aliexpress

Использование пусковых устройств. Вошедшие в моду компактные пусковые устройства могут кратковременно выдавать ток, которого хватает на проворачивание замерзшего стартера и запуск двигателя. Сервис YouTube заполнен роликами с примерами успешного запуска машин такими устройствами в сильные морозы. Однако стоимость устройства сравнима с ценой нового аккумулятора — 5–7 тысяч рублей.

Когда вы перестаёте ездить на автомобиле?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • При –30
  • При –35
  • При –40
  • Нет машины
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования
Прочтений: 2142

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено