Всё подорожало: цены на продукты взлетели на 5% и продолжат расти

Новосибирцы полюбили покупать еду по акциям — теперь им надо менять вкусы, чтобы наедаться

С начала 2019 года продукты подорожали в среднем на 5% по сравнению с прошлым январём





Новосибирск пережил первый месяц с новыми ценниками на прилавках и новыми цифрами в чеке — с НДС 20%. Ритейлеры признаются, что пока цены удаётся сдерживать, но новосибирцы уже атаковали полки с товарами подешевле. Эксперты уверяют, что через несколько месяцев цены поднимутся ещё выше. О том, что будет с ценами на продукты, как это отразилось на поведении покупателей и как ради экономии не подсесть на дешёвые полуфабрикаты и лапшу быстрого приготовления, — в материале НГС.





С 1 января в России повысили один из главных налогов — НДС. Это решение активно обсуждали в мае–июне прошлого года, когда внимание жителей было приковано к началу чемпионата мира по футболу. НДС повысили на 2 процентных пункта, но по цепочке, как говорили экономисты, его платят все, кто участвует в создании товара, что ожидаемо отразилось на ценниках в супермаркетах сразу после Нового года, а в чеках вместо 18% НДС указано 20%. Конечная нагрузка ложится на розничного потребителя, который видит этот налог в чеках из магазина.





Повышение цен в январе заметила и официальная статистика. По данным Росстата, цены в январе по всей стране в среднем выросли на 5% по сравнению с январём прошлого года. Продовольственные товары подорожали на 5,5%, а на непродовольственные — на 4,5%. Данные по январской инфляции в Новосибирской области ещё не опубликованы. Но ясно, что на инфляцию повлиял и рост тарифов в ЖКХ — с 1 января выросли платежи и за коммунальные услуги.





Эксперты, опрошенные НГС, подтвердили, что в январе цены в новосибирских магазинах повысились почти на всё.





Больше всего за месяц, если верить статистике, подорожали овощи и фрукты, куриные яйца, крупы.





При этом не только из-за повышения НДС, но и других факторов. По словам ритейлеров, оно не коснулось некоторых товаров вроде жизненно важных продуктов (мясо, сахар, молоко и прочие), а также товаров для детей — на них НДС был 10% и остался таким же. При этом то резкое повышение цен, которое уже произошло в магазинах, — только начало, уверен доктор экономических наук, профессор департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Варьяш.





«По цепочке это повышение обязательно будет распространяться на всю экономику, на всю торговлю. Потребительское поведение — это одно, а есть ещё огромный пласт закупочных цен в производстве. Оно уже оказывает влияние и через некоторое время скажется на рынке, безусловно. <...> Это будет постепенно происходить, потому что в каждой группе товаров разный механизм ценообразования, будет зависеть от того, как повышение цен пройдёт через закупочные цены в соответствующих отраслях производства. Понятно, что на продукты какие-то эта цепочка не распространяется: например, вырастил картошку и продал.





В нашей стране от трёх до шести месяцев это обязательно на рынке скажется», — объяснил он НГС.







Игорь Варьяш при этом отметил, что вместе с постепенным повышением цен ритейлеры будут расширять ассортимент товаров, цена которых будут увеличиваться. Такие вещи, как подарки покупателям и скидки, на его взгляд, стали неактуальными и рискованными для продавцов.





Новые ценники уже отразились на поведении покупателей. Первыми, если верить выводам социологов из ВЦИОМ и «Левада-Центра», ожидаемо стали незащищённые слои населения, которые активно переключились на дешёвые товары.





Об изменениях в предпочтениях новосибирцев говорят и сами продавцы. В холдинге «Сибирский Гигант», которому принадлежат крупные городские сети гипермаркетов «Гигант», «Мегас» и супермаркеты «Горожанка», каждый год за последнюю пятилетку отмечают повышение спроса на товары по акции. А с ростом НДС эта тенденция продолжится.





«Население постепенно, но неуклонно идёт к стратегии экономии, — говорит директор по маркетингу холдинга «Сибирский Гигант» Мария Бей. — Сети, чтобы на падающем рынке какие-то продажи сохранить, начинают увеличивать долю промо. Покупатель начинает брать больше промо, он начинает больше брать СТМ — товаров собственной торговой марки. Доля промо растёт каждый год, некоторые категории на 80% и более состоят только из промопокупок. По регулярной цене сделка практически невозможна:





покупатель для себя справедливой считает цену промо, а стандартную цену — нет.





Шоколадная плитка, например, — та категория, где доля промо существенна: "Есть акция на шоколад — куплю, нет акции — значит, никакого шоколада"».





По словам Марии Бей, вместе со скидками современные новосибирцы пристрастились и к мобильным приложениям и сайтам, подсчитывающим скидки в магазинах: «Покупатель начинает активно мониторить цены, тем более развитие электронных приложений это упростило. Он открыл "Едадил", полистал его и выбрал тот набор товаров, который ему по карману. Покупатель сейчас дробит корзину: например, сегодня я схожу в "Монетку", куплю гречку по 29, а завтра я схожу в "Горожанку", куплю мясо по 209, а потом ещё зайду за яйцом».





Этот тренд линеен, и его заметили с 2014 года: у новосибирцев просто остаётся всё меньше и меньше денег на покупки. В связи с этим в торговой сети продолжат развивать направление промотоваров.





Мария Бей отметила, что рост цен наметился давно и связан не только с НДС. Цены зависят и от других факторов. Например, в июне мясо курицы стоило около 90 рублей за килограмм, и за полгода его цена поднялась до 125 рублей. Производители связывали это, в частности, с неурожаем кормов для птиц.





Ритейлеры убеждают, что пытаются сдержать рост цен и даже проводят ежедневный мониторинг.





Из-за высокой конкуренции на рынке Новосибирска продавцы вынуждены ждать друг друга — кто первый начнёт поднимать цены.





Здесь по рыночным законам НДС цен не коснулся и даже, наоборот, удешевил некоторые позиции, чтобы сделать магазины конкурентоспособными, но, по наблюдениям аналитиков потребительского рынка, такой эффект скоро пройдёт.







«Да, действительно, рост налогов стимулирует производителей и ритейлеров к повышению цен. Мы уже видим эффект, однако пока его сложно оценить количественно. Конечно, отдельные производители и ритейлеры будут стараться абсорбировать этот эффект для того, чтобы сохранить спрос, однако полностью это сделать не удастся. В инфляционные ожидания правительство и ЦБ уже заложили эффект по году, который может достичь 6%», — объяснила корреспонденту НГС менеджер по развитию регионального ритейла компании «Nielsen Россия» Мария Гаранина.





Эксперты говорят, что новосибирцы накинулись на прилавки с дешёвыми товарами





Эндокринолог-диетолог многопрофильного медицинского центра «ЕвроМед клиника» Наталья Мичурина по просьбе НГС рассказала, как можно сэкономить на покупках, не скатываясь к покупке дешёвых и некачественных продуктов. Главный её совет — готовить дома.





«Из организационных моментов: во-первых, нужно ходить в магазин сытым и со списком продуктов — покупать конкретно то, что нужно, — предупреждает Наталья Мичурина. — Тогда избегается покупка каких-то колбас, субпродуктов непонятно для чего. А это как раз и есть продукты, которые не обязательны в рационе, их можно заменить домашними продуктами, которые будут в конечном итоге в изготовлении дешевле. Покупные пельмени, голубцы, котлеты, то, что делается в кулинарии, жареная рыба, салаты — это всё делается в домашних условиях и получается гораздо более дешёвый продукт».





По её словам, овощи и фрукты нельзя исключить из рациона, но у них есть альтернативы. Например, вместо дорогих помидоров и перца можно покупать более дешёвую морковь, капусту, в том числе квашеную, или репу. На чём точно не стоит экономить — это на молочных продуктах: чем они дешевле, тем больше вероятность, что вместо натурального жира производители использовали растительный; а также на сладостях — самые «правильные» десерты, по её словам, — пастила, зефир и мармелад.





«Один из принципов здорового питания — рацион должен быть максимально разнообразным. <...>





От чего нужно точно отказываться — это различные субпродукты, полуфабрикаты и копчёности. Это не принесёт пользы, это точно не нужно включать в рацион, но зато это дорогостоящая статья расходов.





Или, например, готовые соки, компоты — проще сделать самому из сухофруктов или яблок свежих. Нужно ориентироваться на продукты домашнего приготовления, это удешевляет их стоимость», — заключила диетолог.





Так, эксперты советуют новосибирцам затянуть пояса — пока экономисты давать позитивные прогнозы не торопятся. «Зарплаты — я очень сильно сомневаюсь. Ждать в ближайшем будущем зарплаты, какой-то индексации актуальной в связи с повышением цен не приходится», — отрезал Игорь Варьяш.