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«Даже собака здесь — дорого»: сибирячка переехала в город, где невозможно купить квартиру

Жить в американском мегаполисе с небоскрёбами тяжело, но все хотят сюда попасть

Вероника Андреева переехала в Нью-Йорк, чтобы получить местное образование и остаться работать. Её мечта сбылась 
Вероника Андреева переехала в Нью-Йорк, чтобы получить местное образование и остаться работать. Её мечта сбылась 


Ещё одна история проекта НГС «Сибирь, до свидания!» посвящена Веронике Андреевой, которая переехала из Новосибирска в город своей мечты — Нью-Йорк. Она решила сначала получить здесь образование в магистратуре по новому для неё, филолога, направлению — MBA, а после найти работу и остаться. План Вероники удался: она получила диплом, вышла замуж и сейчас работает в сфере высоких технологий — занимается продуктовым маркетингом. Времени ей хватает и на другую работу — тренером по йоге: Вероника ведёт три класса и индивидуальные занятия. Журналист НГС узнала у неё, какие сложности были на пути осуществления этого плана, в чём выражается нью-йоркский налог на мечту, почему из этого города все собираются уехать и что в этом дорогом для жизни городе стоит больше всего.


«Нью-Йорк — большой отель для всего мира»


В Новосибирске у меня в принципе всё хорошо складывалось, но меня тянуло куда-то всю жизнь. В какой-то момент я поняла, что уеду обязательно и уеду в Нью-Йорк, не знаю как. Я никогда там не была, всегда смотрела про него все фильмы, читала все книги, — это был город моей мечты. Просто мне казалось, что здесь мини-вселенная. Я в принципе была права.


Здесь настолько много разных культур, люди со всего мира — всегда это меня привлекало. Наверное, изначально поэтому я хотела работать в гостиничном деле, потому что это такая же концепция: много людей из разных стран сконцентрированы в одном месте. Постоянно какое-то движение, жизнь. Нью-Йорк — это большой отель для всего мира.


Вероника занимается йогой — это её хобби, работа и большая часть жизни
Вероника занимается йогой — это её хобби, работа и большая часть жизни


Я училась в Корнеллском университете в городе Итаке, в штате Нью-Йорк. Поступила на MBA, наша школа особенно финансово ориентирована. Я по образованию филолог, а потом занималась гостиничным бизнесом: от финансов была очень далеко, тем более от американских.


Обучение отличалось тем, что оно было максимально приближено к реальной жизни. Настолько максимально, что даже очень хорошо помню первое занятие по финансам. Наш преподаватель начал спрашивать, в какие акции мы инвестируем деньги, и люди начали отвечать ему. Я чуть не обалдела: какие акции?!


Оказывается, что это нормальная практика: естественно, многие студенты на MBA бизнес-ориентированы и этим занимаются. А потом он спросил у меня, как посчитать стоимость акций. Для меня тоже это был удар. Для них же это здравый смысл. Как у нас в России все грамотные в географии, политике, истории, а здесь грамотные в финансах.


Помимо йоги, Вероника занимается продуктовым маркетингом
Помимо йоги, Вероника занимается продуктовым маркетингом


Оценки выставлялись не относительно уровня студентов, а относительно уровня одноклассников. Когда все сдают, преподаватель находит средний балл класса и определяет, у кого какие. Чтобы получить пятёрку, нужно быть лучше, чем 95% студентов. Я привыкла, что у нас если ты пашешь на пятёрку, то ты её получишь, а здесь вообще не факт.


Это было так жёстко: приходилось бороться не только с собой, не только с новыми обстоятельствами, но ещё как будто ты сразу соревнуешься со всем классом — 300 человек. Психологически очень тяжело, потому что это ещё и ощущалось как борьба. Поскольку в основном тут учились одни американцы, они любили хвастаться, рекламировать себя, — это очень действовало на психику.


Разговоры без коннекта


И главная трудность — я чувствовала себя абсолютно одинокой, чужой и непонятой. Не понимала местных людей: про что они говорят, над чем смеются, что осуждают. Вроде разговариваем (на английском я говорила уже тогда свободно), а коннекта никакого. В какой-то момент поймала себя на мысли, что мне не хватает человеческого прикосновения. Простого дружеского объятия.


Вообще, для американцев вполне нормально позвать поужинать полузнакомого человека. Просто чтобы познакомиться поближе. Я этого не знала и практически ни с кем не знакомилась. Мне сразу было проще с иностранными студентами, потому что мы все были поначалу не пришей кобыле хвост.


Вероника вышла замуж за американца 
Вероника вышла замуж за американца 


Все поменялось, когда я встретила своего будущего мужа. Он был одним из первых американцев, который сразу мне понравился. Он был моим одноклассником, легко было с ним общаться. В учёбе тоже поддержал меня.


Я легализировалась как жена гражданина США. Это вполне стандартный процесс — надо доказать властям, что брак реальный. Когда он реальный, то процесс этот очень простой. Длится примерно пять лет и состоит из трёх этапов. Мы подстраховались и брали адвоката на первом этапе (где-то 1200 долларов), а потом всё делали сами.


Налог на мечту


Почему-то бытует мнение, что в Америке — назовём это социальный минимум — доступен. Ни фига! Особенно в Нью-Йорке. Да, он, безусловно, один из самых дорогих городов здесь, и в маленьких городах всё проще. Мы платим за привилегию быть здесь, я это рассматриваю как «налог на мечту». Дороже здесь абсолютно всё.


Цены на недвижимость в Нью-Йорке шокирующие. Такие, что позволить себе купить квартиру мы с моим мужем — два молодых зарабатывающих профессионала — не можем. Ни в ипотеку, никак. 


Даже самые захудалые квартиры стоят 800 тысяч долларов. 


Плюс к ипотеке нужно платить налог, поэтому в месяц это выходит дороже, чем аренда.


Аренда — это ещё одна больная тема. Очень дорого, но все с этим смирились, потому что выхода нет: купить невозможно. У меня есть подруги — менеджеры в крупных известных фирмах, 35 лет, но они живут с руммейтами, как в сериале «Друзья», только квартиры меньше в разы.


У Вероники есть собака, по словам девушки, это тоже дорогое удовольствие в Нью-Йорке
У Вероники есть собака, по словам девушки, это тоже дорогое удовольствие в Нью-Йорке


Даже успешные люди, молодые профессионалы — каких в Нью-Йорке основная масса — не могут себе позволить самостоятельно снимать квартиру. Это просто боль. Поэтому рано или поздно отсюда все сваливают. Особенно когда дети появляются. Или если дети пошли в школу. Ребёнка иметь тоже очень дорого. Школы стоят как институты. Мне называли цены а-ля 20 тысяч долларов за ребёнка.


Да что уж далеко ходить — у меня собака. Чтобы позволить себе иметь собаку, тут тоже нужно потратиться — и на ветеринара, и на выгульщика, потому что в этом темпе сам гулять с ней просто не успеваешь. Даже собака здесь — дорогое удовольствие.


Машин ни у кого нет, потому что нет смысла: пробки. На метро лучше или на такси. 


Хотя одна поездка на метро стоит три доллара. И парковка стоит столько же, сколько аренда квартиры. Это вообще запредельная мечта. Конечно, у кого-то есть, но у обычных людей нет машин.


Кстати, в Новосибирске я тоже поразилась, как всё дорого. Включая кофе — почти нью-йоркские цены. Это какой-то кошмар. 


Потому что здесь средняя зарплата около 60 тысяч долларов в год — и сравниваем с новосибирскими средними зарплатами. А кофе стоит одинаково.


«Выгодно, чтобы люди болели»


Основные расходы у всех в Нью-Йорке — это аренда жилья и еда. В городе принято постоянно куда-то ходить, как показывают в сериале «Секс в большом городе». Это правда: здесь развита культура встреч в ресторанах. На это люди тратят много денег, даже сами того не желая.


Вероника с друзьями
Вероника с друзьями


Одна из причин, почему я не хочу отсюда уезжать: в Нью-Йорке есть абсолютно всё из продуктов. Достать можно что угодно и практически когда угодно. Перед нашим разговором я заказала доставку продуктов по приложению, потому что всё очень удобно. Еда тоже недешевая, особенно органическая, зато есть доступ к огромному количеству продуктов, как нигде в мире. У меня сбылась мечта сибирячки — круглый год ем арбуз! На обед я трачу долларов 15, а на ужин — смотря где, минимум 50 и до 70, 100.


Здесь все достаточно требовательны к своей еде, следят за своим здоровьем и питанием. В Нью-Йорке самая свежая еда. Отец моего мужа когда-то занимался поставкой свежей рыбы и говорит, что в Нью-Йорке рыба даже лучше, чем в некоторых местах, откуда она приходит.


Медицина — это боль вообще всех американцев. Тут очень мудрёная система медстрахования. Страховка покрывает далеко не всё, а только определённую сумму по каждой категории. То есть если есть какое-то серьёзное заболевание, требующее долгого лечения, это значит, что придётся раскошелиться на десятки или даже сотни тысяч долларов. Вообще вся система построена так, чтобы было выгодно, чтобы люди болели. Больше болеют — больше обследований, визитов к врачу, лекарств. Медицина здесь — бизнес. И бизнес самый, пожалуй, успешный, уступающий только что банковской сфере.


Нация экстравертов и делателей


Отличий в менталитетах много! Американцы открыты для поверхностного общения, очень радушны, но по-настоящему подружиться с ними сложнее. У русских же наоборот: ну не принято у нас с незнакомцами здороваться, разговаривать или звать на ужин, зато, поговорив один раз, можно стать настоящими друзьями. Американцы громкие, яркие, все хотят быть замеченными, отмеченными, умеют создать имидж, знают себе цену. В России же люди скромнее, более склонны к сочувствию и рефлексии. Мы — нация интровертов. Они — нация экстравертов. Мы — мыслители. Они — делатели.


Американцы не верят Веронике, когда она говорит, что в Сибири бывает тепло
Американцы не верят Веронике, когда она говорит, что в Сибири бывает тепло


Мы как-то с мужем разговаривали о патриотизме: я ему пыталась объяснить, как в России любят родину. Не за что-то и не почему-то — а потому, что она есть. Мы любим нашу природу, белые берёзки. У них любят родину по-другому, немного по-потребительски. Но гордятся, что это страна, которую они сами сделали и которая им помогает, оснащает средствами, необходимыми для достижения целей в жизни. Как правило, речь идёт о деньгах. И американцы действительно верят в свои идеалы.


Я помню, как мама у меня тоже спросила об американцах: в советское время их рисовали капиталистами с долларами в глазах. Это, конечно, не так. Не то чтобы они были помешаны на деньгах. Наоборот, у них есть какое-то понимание, что раз они чего-то достигли, то ищут дальше чего-то. А в России, мне кажется, наоборот — разделение: или материальное, или поиск души и себя. То есть или мы будем все помешаны на том, как заработать бабла любыми средствами, или мы будем честно работать и искать себя. Может, это просто модная тенденция — поиск себя. Но у американцев одно другому не мешает.


Никто не помешан на каких-то брендах, не важно, кто как выглядит. Это вообще не обсуждается. Для меня это был глоток свежего воздуха. Людей уважают за то, что они смогли добиться, причём сами, а не за то, на какой они машине ездят. Видно, что у людей развитой капитализм, сформировавшийся. При этом без жертв не обошлось, потому что у всех есть представление об американцах с ожирением и так далее. Действительно, такого много, но не в Нью-Йорке — во всей остальной Америке. Они стали жертвами капитализма и просто покупали, покупали всё, потому что была возможность.


«Американцы зациклены на себе»


О стереотипах. Говорят, что улыбки американцев ничего не значат, что они притворяются. Нет, они не притворяются. Они приветливы. Может, американцы не считают вас друзьями, но и не думают за глаза, что вы идиоты. В Нью-Йорке, кстати, не особо улыбаются, потому что всем куда-то быстрее надо бежать. Улыбаются на юге.


Атмосфера суеты в Нью-Йорке — как у нас перед новогодними праздниками в ЦУМе. Мне всегда это нравилось. Я любила просто шататься или выбирать подарки. Так и здесь: все куда-то бегут, жизнь кипит. И я на это смотрю.


В Нью-Йорке девушке нравится атмосфера суеты, как перед Новым годом в условном новосибирском ЦУМе
В Нью-Йорке девушке нравится атмосфера суеты, как перед Новым годом в условном новосибирском ЦУМе


Стереотипы о русских такие: американцы думают, что если я сибирячка, значит мне тепло здесь. Самый распространённый стереотип — все сибиряки настолько стойкие к холоду, что в ноль градусов им тепло. Я говорю, что мне не тепло, я же не медведь. Американцы представляют Сибирь как Исландию, где нет лета и всегда одинаково холодно. Когда я говорю, что у нас бывают тёплые месяцы, они не верят.


Американцы многое не знают про нас, как и про Европу, про Азию. Американцы настолько зациклены на себе, что у них все новости про Америку, про Трампа. Про Путина говорят, но это всё, что связано с Трампом и его избирательной кампанией. Им неинтересно это всё. Но знакомые меня часто спрашивают, что я думаю о Путине.


Новости здесь очень сильно отличаются. Если у нас есть местные, новости России и мира, то здесь только американские и очень-очень мало мировых. Это, мне кажется, воспитывает какой-то кругозор и любознательность нации. Россияне, конечно, более эрудированные и любознательные.


Вероника очень любит город, в котором живёт, и пока не знает, куда бы могла переехать, но, как и все ньюйоркцы, говорит о такой возможности
Вероника очень любит город, в котором живёт, и пока не знает, куда бы могла переехать, но, как и все ньюйоркцы, говорит о такой возможности


О переезде мы тоже, как и другие жители Нью-Йорка, думаем постоянно. Об этом говорят все. Постоянная шутка: все ньюйоркцы встречаются и говорят, кто куда собирается переезжать. Это так и есть. Иногда говорят по многу лет. Мы тоже так говорим, но пока не придумали куда. Я настолько люблю этот город, что переехать отсюда будет сложно.

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