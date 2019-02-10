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Почти спорткар: изучаем Lada Vesta за миллион и прочие доступные новинки

Новая Toyota для России, доступный универсал KIA и замена Skoda Yeti в нашем обзоре автопремьер

АВТОВАЗ опубликовал цены на самую дорогую серийную модель — ею стала Vesta Sport
АВТОВАЗ опубликовал цены на самую дорогую серийную модель — ею стала Vesta Sport


Цены на новые автомобили повышались весь прошлый год, и тенденция стала особенно наглядной с выпуском новой версии Lada Vesta, стоимость которой официально перевалила миллион рублей. Toyota тем временем везёт в Россию новую Corolla, УАЗ заманивает «гибкими» опциями для «Патриота», а Nissan интригует бюджетным спорткроссовером. Эти и другие новинки — в нашем обзоре. 


Так выглядел концепт-кар Lada Vesta Sport, и серийная модель сохранила его фишки, хотя от красной окантовки в области боковых выштамповок отказались
Так выглядел концепт-кар Lada Vesta Sport, и серийная модель сохранила его фишки, хотя от красной окантовки в области боковых выштамповок отказались


До полноценного «спорта» Lada Vesta Sport не хватает как минимум лошадиных сил: 1,8-литровый мотор форсировали до 145 л.с., и результат примечателен разве что по меркам самого АВТОВАЗа. Время разгона до сотни составляет 9,6 секунды, что также не является рекордным результатом. Для сравнения, Volkswagen Polo со 125-сильным турбомотором делает «сотню» за 9 секунд.


Автомобиль легко опознать по нестандартным бамперам с красными вставками, а также дизайну колёсных дисков
Автомобиль легко опознать по нестандартным бамперам с красными вставками, а также дизайну колёсных дисков


Но есть у модели и сильные стороны, например, разработчики не ограничились формальным ужесточением подвески, а заново подобрали характеристики пружин и амортизаторов, в том числе с учётом шин размерностью 205/50 R17. Инженеры тестировал несколько конкурирующих вариантов, сформировав из них оптимальный.


У Vesta Sport увеличены тормозные диски, расширена колея, добавлена опора двигателя, изменены настройки системы стабилизации, а всего изменений — более 200. И коли управляемостью и чувство руля радует даже гражданская Lada Vesta, планка ожиданий от версии Sport высока.


У автомобиля спортивные сиденья с красными вставками, но кожа и замша — искусственные
У автомобиля спортивные сиденья с красными вставками, но кожа и замша — искусственные


В комплектации Luxe за 1,01 миллиона рублей есть стандартная для всех Vesta система стабилизации, две подушки, аудиосистема, подогрев сидений, климат- и круиз-контроль, датчики дождя и света, плюс облагороженный экокожей салон. За доплату в 36 тысяч рублей предлагается мультимедийная система с камерой заднего вида, навигатор и обогрев ветрового стекла.


Lada Vesta Sport вряд ли будет продаваться большими тиражами, но её главная задача — поднять имидж модели и марки в целом
Lada Vesta Sport вряд ли будет продаваться большими тиражами, но её главная задача — поднять имидж модели и марки в целом


Если вычесть из уравнения ездовые таланты, конкуренты вроде Volkswagen Polo, KIA Rio и Hyundai Solaris предлагают похожие комплектации за суммы до миллиона рублей, к тому же с автоматическими трансмиссиями. Отсюда вытекает чёткое позиционирование Vesta Sport: она адресована ценителям хорошей управляемости, для которых «обывательские» качества машины — не в приоритете.


Lada для ценителей управляемости... Неужели дожили? Проверим при первой же возможности.


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В Турции начали сборку бензиновых и гибридных версий Toyota Corolla, но последние адресованы только Европе
В Турции начали сборку бензиновых и гибридных версий Toyota Corolla, но последние адресованы только Европе


В последние дни января в Турции стартовало производство нового седана Toyota Corolla, в том числе для российского рынка. Автомобиль делит платформу с новой Toyota Camry и отличается внушительной длиной колёсной базы (2700 мм), причём не в ущерб жёсткости кузова: последняя возросла в полтора раза. Как и в случае с «Камри», марка делает особый акцент на управляемость.


В интерьере доминирует сенсорный дисплей — атрибут дорогих версий
В интерьере доминирует сенсорный дисплей — атрибут дорогих версий


В России машину предложат с единственным мотором: это модернизированный атмосферник объёмом 1,6 литра (132 л.с.) в паре с механической коробкой или вариатором. 1,3-литрового атмосферника не будет, но и тоски по нему нет — такая версия существовала в прайс-листах, скорее, ради снижения ценовой планки.


Toyota подготовила новинку к оперативному запуску в России, поэтому начало продаж ограничено лишь сроком, необходимым для выпуска и доставки машин: ожидается, что произойдёт это до конца марта. Цена не объявлена, но дешёвой модель не будет: нынешняя Corolla 1.6 стоит от 1,146 миллиона рублей.


Nissan Kicks построен на платформе Duster, но чуть крупнее донора
Nissan Kicks построен на платформе Duster, но чуть крупнее донора


Nissan представил новый кроссовер, который со временем появится и в России. Но, рассказывая о нём, важно не запутаться. Кроссовер с названием Kicks существует у Nissan не первый год, но представленная модель, почти не отличимая от него внешне, построена на совершенно другой платформе — той самой, что лежит в основе Renault Duster, Kaptur и Nissan Terrano. Таким образом альянс Renault-Nissan расширяет гамму бюджетных кроссоверов, и если Duster — это автомобиль-прагматик, Kaptur — этакий французский модник, то Kicks привлечёт аллюзиями на спортивные кроссоверы вроде Murano. А ещё — практичностью, потому что является самым крупным из этой троицы. Выпускать Kicks в России будут в Москве на одной ветке с Duster, но случится это не ранее следующего года. Первым рынком для модели стала Индия.


Skoda Kamiq показали пока в виде дизайнерского скетча, но через месяц мы увидим и готовую модель
Skoda Kamiq показали пока в виде дизайнерского скетча, но через месяц мы увидим и готовую модель


SKODA подразнила публику тизером компактного кроссовера Kamiq, готового к дебюту в Женеве, и здесь снова важно не запутаться с именами: в Китае уже выпускается модель с таким названием, но новинка не имеет к ней прямого отношения. Китайский Kamiq сделан на платформе «Рапида», а европейская версия использует «суповой набор» компонентов MQB. Ожидается её появление и в России, где с уходом Yeti у SKODA не осталось компактных кроссоверов.


Продажи универсала KIA Ceed SW нового поколения стартовали
Продажи универсала KIA Ceed SW нового поколения стартовали


KIA обнародовала цены на универсал Ceed SW: планка от 1,085 миллиона рублей за версию с мотором 1,4 не выглядит демпинговой, но соответствует рыночным реалиям. Версии с двигателем 1,6 литра стоят от 1,15 миллиона рублей, с автоматом — от 1,155 миллиона.


Один из плюсов машины — большой багажник. В отличие от прежней модели, задняя часть не выглядит массивной
Один из плюсов машины — большой багажник. В отличие от прежней модели, задняя часть не выглядит массивной


Зато комплектация небедная: шесть подушек безопасности, кондиционер, система стабилизации, аудиосистема, подогрев сидений (для мотора 1,6) уже в базе. Универсал Ford Focus формально дешевле — от 1,006 миллиона рублей, но скромнее оснащён и имеет меньший объём багажника — 476 против 625 литров. Близкую к Ceed SW практичность предлагает универсал Skoda Octavia, но цены за импортируемую модель стартуют от 1,433 миллиона рублей. А если во главе угла именно внутренний объём, альтернативой Ceed SW может стать утилитарный, но вместительный Renault Dokker.


Интерьер традиционен для современных KIA
Интерьер традиционен для современных KIA


К Ceed SW может примериться и клиент, который выбирал переднеприводный кроссовер, но решил, что 2–3 сантиметра клиренса не стоят переплаты. Для сравнения, близкий по динамике и оснащению KIA Sportage дороже Ceed SW более чем на 270 тысяч рублей, причём последний выигрывает по практичности.


«УАЗ-Патриот» выпускается с 2005 года, но ведёт бурную светскую жизнь: с осени 2018 года он успел обновиться, подорожать и неоднократно сменить набор комплектаций
«УАЗ-Патриот» выпускается с 2005 года, но ведёт бурную светскую жизнь: с осени 2018 года он успел обновиться, подорожать и неоднократно сменить набор комплектаций


Неутомимый УАЗ слегка обновил линейку комплектаций «Патриот», сделав возможным заказ ряда опций в базовых версиях. Например, независимый отопитель салона, систему навигации, климат-контроль, противотуманные фары, камеру заднего вида и парктроники теперь можно заказать для комплектаций попроще.


Toyota Supra выглядит броско и, вероятно, здорово едет, хотя не является чистокровной «Тойотой» и выпускается в Германии
Toyota Supra выглядит броско и, вероятно, здорово едет, хотя не является чистокровной «Тойотой» и выпускается в Германии


А в конце полюбуемся на официальные снимки новой Toyota Supra, которая стала плодом глобального сотрудничества с BMW. Причём настолько глубокого, что технически не отличается от BMW Z4 — у Toyota иной тип кузова, дизайн, комплектации и некоторые настройки, но задний привод, восьмиступенчатый автомат и трёхлитровый турбомотор — от BMW. В этом году новая Supra появится и в России.


До 2002 года у Toyota уже была модель Supra собственной разработки с задним приводом и рядными шестицилиндровыми моторами, а возвращение модели можно только приветствовать. Тем более BMW Z4 предлагается только в виде родстера.

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