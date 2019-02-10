Почти спорткар: изучаем Lada Vesta за миллион и прочие доступные новинки

АВТОВАЗ опубликовал цены на самую дорогую серийную модель — ею стала Vesta Sport





Цены на новые автомобили повышались весь прошлый год, и тенденция стала особенно наглядной с выпуском новой версии Lada Vesta, стоимость которой официально перевалила миллион рублей. Toyota тем временем везёт в Россию новую Corolla, УАЗ заманивает «гибкими» опциями для «Патриота», а Nissan интригует бюджетным спорткроссовером. Эти и другие новинки — в нашем обзоре.





Так выглядел концепт-кар Lada Vesta Sport, и серийная модель сохранила его фишки, хотя от красной окантовки в области боковых выштамповок отказались





До полноценного «спорта» Lada Vesta Sport не хватает как минимум лошадиных сил: 1,8-литровый мотор форсировали до 145 л.с., и результат примечателен разве что по меркам самого АВТОВАЗа. Время разгона до сотни составляет 9,6 секунды, что также не является рекордным результатом. Для сравнения, Volkswagen Polo со 125-сильным турбомотором делает «сотню» за 9 секунд.





Автомобиль легко опознать по нестандартным бамперам с красными вставками, а также дизайну колёсных дисков





Но есть у модели и сильные стороны, например, разработчики не ограничились формальным ужесточением подвески, а заново подобрали характеристики пружин и амортизаторов, в том числе с учётом шин размерностью 205/50 R17. Инженеры тестировал несколько конкурирующих вариантов, сформировав из них оптимальный.







У Vesta Sport увеличены тормозные диски, расширена колея, добавлена опора двигателя, изменены настройки системы стабилизации, а всего изменений — более 200. И коли управляемостью и чувство руля радует даже гражданская Lada Vesta , планка ожиданий от версии Sport высока.





У автомобиля спортивные сиденья с красными вставками, но кожа и замша — искусственные





В комплектации Luxe за 1,01 миллиона рублей есть стандартная для всех Vesta система стабилизации, две подушки, аудиосистема, подогрев сидений, климат- и круиз-контроль, датчики дождя и света, плюс облагороженный экокожей салон. За доплату в 36 тысяч рублей предлагается мультимедийная система с камерой заднего вида, навигатор и обогрев ветрового стекла.





Lada Vesta Sport вряд ли будет продаваться большими тиражами, но её главная задача — поднять имидж модели и марки в целом





Если вычесть из уравнения ездовые таланты, конкуренты вроде Volkswagen Polo, KIA Rio и Hyundai Solaris предлагают похожие комплектации за суммы до миллиона рублей, к тому же с автоматическими трансмиссиями. Отсюда вытекает чёткое позиционирование Vesta Sport: она адресована ценителям хорошей управляемости, для которых «обывательские» качества машины — не в приоритете.







Lada для ценителей управляемости... Неужели дожили? Проверим при первой же возможности.





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В Турции начали сборку бензиновых и гибридных версий Toyota Corolla, но последние адресованы только Европе





В последние дни января в Турции стартовало производство нового седана Toyota Corolla, в том числе для российского рынка. Автомобиль делит платформу с новой Toyota Camry и отличается внушительной длиной колёсной базы (2700 мм), причём не в ущерб жёсткости кузова: последняя возросла в полтора раза. Как и в случае с «Камри», марка делает особый акцент на управляемость.







В интерьере доминирует сенсорный дисплей — атрибут дорогих версий





В России машину предложат с единственным мотором: это модернизированный атмосферник объёмом 1,6 литра (132 л.с.) в паре с механической коробкой или вариатором. 1,3-литрового атмосферника не будет, но и тоски по нему нет — такая версия существовала в прайс-листах, скорее, ради снижения ценовой планки.







Toyota подготовила новинку к оперативному запуску в России, поэтому начало продаж ограничено лишь сроком, необходимым для выпуска и доставки машин: ожидается, что произойдёт это до конца марта. Цена не объявлена, но дешёвой модель не будет: нынешняя Corolla 1.6 стоит от 1,146 миллиона рублей.





Nissan Kicks построен на платформе Duster, но чуть крупнее донора





Nissan представил новый кроссовер, который со временем появится и в России. Но, рассказывая о нём, важно не запутаться. Кроссовер с названием Kicks существует у Nissan не первый год, но представленная модель, почти не отличимая от него внешне, построена на совершенно другой платформе — той самой, что лежит в основе Renault Duster, Kaptur и Nissan Terrano. Таким образом альянс Renault-Nissan расширяет гамму бюджетных кроссоверов, и если Duster — это автомобиль-прагматик, Kaptur — этакий французский модник, то Kicks привлечёт аллюзиями на спортивные кроссоверы вроде Murano . А ещё — практичностью, потому что является самым крупным из этой троицы. Выпускать Kicks в России будут в Москве на одной ветке с Duster, но случится это не ранее следующего года. Первым рынком для модели стала Индия.





Skoda Kamiq показали пока в виде дизайнерского скетча, но через месяц мы увидим и готовую модель





SKODA подразнила публику тизером компактного кроссовера Kamiq, готового к дебюту в Женеве, и здесь снова важно не запутаться с именами: в Китае уже выпускается модель с таким названием, но новинка не имеет к ней прямого отношения. Китайский Kamiq сделан на платформе «Рапида», а европейская версия использует «суповой набор» компонентов MQB. Ожидается её появление и в России, где с уходом Yeti у SKODA не осталось компактных кроссоверов.





Продажи универсала KIA Ceed SW нового поколения стартовали





KIA обнародовала цены на универсал Ceed SW: планка от 1,085 миллиона рублей за версию с мотором 1,4 не выглядит демпинговой, но соответствует рыночным реалиям. Версии с двигателем 1,6 литра стоят от 1,15 миллиона рублей, с автоматом — от 1,155 миллиона.





Один из плюсов машины — большой багажник. В отличие от прежней модели, задняя часть не выглядит массивной





Зато комплектация небедная: шесть подушек безопасности, кондиционер, система стабилизации, аудиосистема, подогрев сидений (для мотора 1,6) уже в базе. Универсал Ford Focus формально дешевле — от 1,006 миллиона рублей, но скромнее оснащён и имеет меньший объём багажника — 476 против 625 литров. Близкую к Ceed SW практичность предлагает универсал Skoda Octavia, но цены за импортируемую модель стартуют от 1,433 миллиона рублей. А если во главе угла именно внутренний объём, альтернативой Ceed SW может стать утилитарный, но вместительный Renault Dokker .





Интерьер традиционен для современных KIA





К Ceed SW может примериться и клиент, который выбирал переднеприводный кроссовер, но решил, что 2–3 сантиметра клиренса не стоят переплаты. Для сравнения, близкий по динамике и оснащению KIA Sportage дороже Ceed SW более чем на 270 тысяч рублей, причём последний выигрывает по практичности.





«УАЗ-Патриот» выпускается с 2005 года, но ведёт бурную светскую жизнь: с осени 2018 года он успел обновиться, подорожать и неоднократно сменить набор комплектаций





Неутомимый УАЗ слегка обновил линейку комплектаций «Патриот», сделав возможным заказ ряда опций в базовых версиях. Например, независимый отопитель салона, систему навигации, климат-контроль, противотуманные фары, камеру заднего вида и парктроники теперь можно заказать для комплектаций попроще.





Toyota Supra выглядит броско и, вероятно, здорово едет, хотя не является чистокровной «Тойотой» и выпускается в Германии





А в конце полюбуемся на официальные снимки новой Toyota Supra, которая стала плодом глобального сотрудничества с BMW. Причём настолько глубокого, что технически не отличается от BMW Z4 — у Toyota иной тип кузова, дизайн, комплектации и некоторые настройки, но задний привод, восьмиступенчатый автомат и трёхлитровый турбомотор — от BMW. В этом году новая Supra появится и в России.







До 2002 года у Toyota уже была модель Supra собственной разработки с задним приводом и рядными шестицилиндровыми моторами, а возвращение модели можно только приветствовать. Тем более BMW Z4 предлагается только в виде родстера.