«Старьё бьёт новьё»: огромная 7-местная «Тойота» против «Мицубиси» на вариаторе

Toyota Highlander быстрее и просторнее, но Mitsubishi Outlander моложе на 5 лет

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — два японских «лэндера», Toyota Highlander и Mitsubishi Outlander. Только Mitsubishi новый рестайлинговый из салона, а тойотовский внедорожник не первой свежести — 2014 года, зато он классом выше. Оба автомобиля не рассчитаны на серьезное грязевое бездорожье, а предназначены для спокойной жизни на асфальте. Подробнее об этих автомобилях — в обзоре НГС.АВТО.









Mitsubishi Outlander является драйвером продаж марки, это самый популярный Mitsubishi в России. В сегменте среднеразмерных кроссоверов он достойно противостоит Toyota RAV4, KIA Sportage, Mazda CX5 и другим. Мы рассмотрим самый богатый Outlander — с 2,4-литровым мотором мощностью 167 л.с., полным приводом и вариатором.













Да, даже топовый мотор у Outlander слабоват. Разгон до сотни за 10,5 секунды, зато бензин можно заливать 92-й, а расход в городе по паспорту всего 10 литров на 100 километров. Клиренс у автомобиля вроде неплох, 21,5 сантиметра. Но в отчаянную грязь на полном приводе с муфтой, без блокировок да еще и с вариатором на этой машине соваться не следует — и тяги маловато, и насиловать коробку ни к чему.













Длина Outlander 4695 мм, это довольно просторный автомобиль. Хорошо спроектированный багажник объемом 477 литров (1,7 кубометра в максимуме) позволяет перевозить большое количество поклажи и габаритные вещи.













Архитектура передней панели у кроссовера допотопна, но материалы отделки, пластик — всё качественное. У нас в машине есть кожаные сиденья с электроприводом, кожаный руль с обогревом, запуск двигателя кнопкой, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, сенсорная мультимедийная система, круиз-контроль. Подогрев только у передних сидений.













В списке оснащения также светодиодная оптика, омыватели фар, литые диски, электропривод багажной двери, бесключевой доступ. За безопасность отвечают 7 подушек, контроль слепых зон, камера кругового обзора, датчики парковки, система курсовой устойчивости. Стоит наша комплектация 2 279 000 рублей.













За эти же деньги можно присмотреться к более крупному и престижному Toyota Highlander 3-го поколения, дорестайл. Автомобиль будет выпущен в 2014 году, нам по карману максимальная комплектация «Люкс». Highlander оснащен 3,5-литровым атмосферником мощностью 249 л.с., полным приводом и классическим автоматом.













Highlander проворнее конкурента, до сотни разгоняется за 8,7 секунды. За мощь придется платить расходом топлива — 14,4 литра в городе по паспорту. Клиренс кроссовера 19,7 сантиметра, полный привод подключаемый, свесы и колесная база большие, так что на бездорожье автомобиль будет примерно равен «Аутлендеру».













По вместительности и размерам Highlander впереди. Его длина 4865 мм, объем багажника 813 литров. На борт кроссовер может взять 7 человек, у него есть третий ряд сидений.













Highlander поистине богатый автомобиль. Обилие хрома, светодиодная адаптивная оптика, кожаный салон, кресла с электроприводом, память сидений, подогрев всех сидений, вентиляция сидений, отделка под дерево и металл, трехзонный климат, адаптивный круиз-контроль, навигационная система.













Безопасность обеспечивают 7 подушек, контроль слепых зон, система удержания в полосе движения, система стабилизации, помощь при спуске и старте на подъеме.





Итак, два практичных автомобиля для города, которые могут перевозить большую семью и различные грузы. Outlander из салона, на гарантии, достаточно экономичный, оснащенный. Но двигатель у него слабоват, а салон старомоден. Highlander быстрее, богаче, вместительней, но обслуживать машину придется без оглядки на гарантию. Нужно смириться и с увеличенным практически в 1,5 раза расходом топлива. А пробег у нашего Highlander будет под 70 тысяч километров. Читатели НГС могут выбрать лучший вариант.





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