Любовь зла: обиженная девушка сдала полиции своего экс-жениха — и села на 10 лет

Александр Дёмин сидит в СИЗО уже около 3,5 года — его судят по обвинению в создании интернет-магазина наркотиков





В Новосибирске судят 30-летнего программиста Александра Дёмина, которого обвиняют в торговле наркотиками. Против молодого мужчины дала показания его бывшая девушка Александра В., с которой он жил в Новосибирске в общей квартире, но расстался, встретив другую и вернувшись в родной Омск. Бывшая возлюбленная сама оказалась в тюрьме по делу о наркотиках. Защита Дёмина утверждает, что он невиновен и его оговорила обиженная девушка, а показания из мужчины выбивали силой. Корреспондент НГС разыскал все стороны этого уголовного процесса, который длится уже не первый год.







В Новосибирске судят 30-летнего жителя Омска Александра Дёмина, которого обвиняют в организации интернет-магазина по продаже наркотиков. Дело поступило в Новосибирский районный суд в июле 2017 года, процесс длится до сих пор. Сам Дёмин с конца сентября 2015 года находится в СИЗО.







По версии следствия, программист Дёмин организовал в Новосибирске интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков и создал целую схему их распространения. В неё были вовлечены семь человек, включая бывшую возлюбленную Дёмина Александру В.







«Указанные лица обвиняются в совершении особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотических средств. <…> Статей там очень много. <…> У Дёмина высокие организаторские способности. Наличие высшего образования. Он раньше работал в международной компании [Alawar]. Это высокообразованный и грамотный человек. Обвинение считает, что именно Дёмин являлся руководителем созданной организованной группы», — сообщил корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирского района Евгений Климович.







Адвокат Дёмина Руслан Габдуллин заявил корреспонденту НГС, что его подзащитный невиновен. По версии защиты, Александр Дёмин 5 лет назад после окончания факультета международного бизнеса ОмГУ приехал в Новосибирск, занялся программированием и консультациями по финансовым вопросам. Поступил на работу в компанию Alawar. Появилась девушка Саша — они купили квартиру и стали жить вместе, планировали свадьбу.





Однако отношения скоро разладились: Дёмин познакомился с другой девушкой и в апреле 2015 года вернулся в Омск. Общая квартира осталась у бывшей возлюбленной: девушка стала выплачивать Дёмину деньги за его долю.







«Она (Александра В. — Прим. ред.) никем не работала. Сидела на шее у богатого дяди-нефтяника, который ей деньги пересылал каждый месяц», — рассказал Александр Дёмин корреспонденту НГС через адвоката. Сам молодой человек заметил, что не знал, чем занималась его бывшая девушка после их расставания, а также не знает никого, кто, по версии следствия, входит в его «организацию».







22 сентября 2015 года квартиру Александры В. штурмом взял ОМОН — ее заподозрили в торговле наркотиками. Девушку взяли с поличным, поэтому Александра В. пошла на сотрудничество со следствием, которое ей взамен пообещало условное наказание. Об этом рассказал корреспонденту НГС и адвокат Дёмина, и его мама Галина Петровна.







«Когда шло следствие, ей говорили: вот скажи так, сделай так, подпиши это, сделай это, и ты получишь условно. Но ей дали по полной программе [10 лет]. И не условно. Мне кажется, она призналась даже в том, чего не делала», — заметила Галина Петровна Дёмина.







Адвокат Руслан Габдуллин считает, что девушка оговорила своего бывшего гражданского мужа — возможно, из-за обиды, что он её оставил. Несмотря на то что вместе с Дёминым судят ещё шестерых — тех, кто занимался распространением наркотиков, — всё обвинение, по словам Габдуллина, построено только на показаниях Александры В.







Александр Дёмин (справа на фото) и шестеро осуждённых, которых следствие считает его «организацией»





Задержали Александра Дёмина в Омске в этот же день, через несколько часов после задержания в Новосибирске его бывшей возлюбленной.







«В отношении него (Александра Дёмина. — Прим. ред.) была применена пытка. <…> Результат этого насилия — перелом [трёх] рёбер. И его умышленно поместили в камеру для туберкулёзных. <…> Его понуждали к даче заведомо ложных показаний [против себя]. <…> Его били и понуждали дать нужные показания, дать явку с повинной», — заявил адвокат Дёмина.







Руслан Габдуллин заметил, что жалобы на избиение Дёмина перед помещением в СИЗО подавали не один раз. Ситуацию в итоге взяли на контроль в прокуратуре Центрального района, но разбирательства пока так и не последовало. Сейчас, уточнил адвокат, он готовит жалобу в вышестоящую инстанцию.







Главное доказательство причастности Дёмина к наркоторговле — переписка в его планшете — появилось там, утверждает защита, после изъятия компьютера следствием.







«Появление этой информации в компьютере, по нашему мнению, произведено искусственно после его (Александра Дёмина. — При. ред.) задержания. Мы на эту тему организовывали специальное исследование. И исследование показало, что имеет место искусственное внесение той самой информации после задержания [Дёмина]. В его ноутбук и ноутбук другого человека», — пояснил адвокат Габдуллин.







Не верит в причастность Александра Дёмина к организации наркоторговли и его бывший одноклассник Андрей.







«Парень отзывчивый, спокойный был. Никогда к наркотикам никакого отношения не имел, всегда плохо и негативно к этому относился. Я почему и удивился ещё... Ну и зарабатывал он хорошо, поэтому у меня ещё возникли сомнения: зачем ему в такое ввязываться, если он хорошо зарабатывал?» — заметил одноклассник Дёмина.







Помощник прокурора Новосибирского района Евгений Климович пояснил корреспонденту НГС, что гособвинение ещё не решило, какое наказание Дёмину будет просить у суда. Климович лишь уточнил, что





по ст. 228 УК РФ осуждённому может грозить срок от 4 лет до пожизненного лишения свободы.





Адвокат Руслан Габдуллин считает, что, в случае признания судом вины его подзащитного, Александру Дёмину может грозить не менее 17 лет тюремного заключения.





В ноябре 2018 года полиция взяла штурмом квартиру в Ленинском районе, где проживала семейная пара, которая, по имеющейся у оперативников информации, занималась продажей наркотиков через интернет.